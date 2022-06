Sommerangebot Naturmuseum Solothurn

Naturmuseum Solothurn

Forscherinnen und Rätsler sind gefragt!

Von Kinderpodcasts über Spuren-Kreuzworträtsel bis zu einer digitalen Schnitzeljagd: Das Naturmuseum Solothurn bietet ein attraktives Familienangebot für die Sommerzeit.

Theo erzählt – auch im Museum!

Theo, der achtjährige Podcaster, hat den Dinosauriern oder den Steinzeitmenschen im Naturmuseum einen Besuch abgestattet und erzählt in fünf Folgen für Kinderohren, was er herausgefunden hat. Die Podcasts können im Museum mittels QR-Code und Smartphone angehört werden.

Auf Spurensuche im Museum

In den vier Treppenhausvitrinen sind Trittspuren von verschiedenen Tieren ausgestellt. Ein Trittsiegel muss noch bestimmt werden. Welches Tier war hier? Dabei gilt es Grösse, Form, Anzahl Zehen, genau zu betrachten und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Richtig gelöst ergibt das Kreuzworträtsel, welches am Empfang kostenlos bezogen werden kann, ein Lösungswort.

Rätselbuch «Dr. Bakteribus und Rocky bei den Dinosauriern»

Mit dem Forscherduo Dr. Bakteribus und Rocky, welche in ihrer Zeitmaschine zurück in die Vergangenheit reisen und den Dinosauriern nachspüren, entdecken die Kinder das Naturmuseum auf eine ganz besondere Weise. Ob sie den Juravenatoren wohl entkommen können? Das Rätselbuch kann am Empfang gekauft werden (Einzelstück Fr. 5.-, Familie Fr. 8.-).

Digitale Schnitzeljagd zur Stadtnatur - in Kürze mehrsprachig!

Wer tierische Begegnungen in der Stadt Solothurn sucht, der wird mit einer digitalen Schnitzeljagd gut bedient. Während eines rund 90 minütigen Rundgangs werden Spuren inspiziert, wird gerätselt, ausgetauscht, gesucht und hoffentlich mit viel Spass gefunden. Der Actionbound kostet Fr. 5.- pro Gerät, für jedes weitere Gerät Fr. 2.-, und steht in Kürze nicht nur in deutsch, sondern auch in englisch und französisch zur Verfügung.

Mit dem Entdeckerpass ins Museum

Der Entdeckerpass für die Kantone Bern und Solothurn lädt Kids und Teens zwischen 6 und 16 Jahren ein, verschiedene Sport- und Kulturbetriebe gratis oder vergünstigt zu besuchen. Der Entdeckerpass kostet Fr. 45.- und ist an den Libero-Verkaufsstellen oder online zu erwerben. Auch wir sind dabei!

Speziell für ukrainische Familien

Speziell für ukrainische Familien wurde der Flyer zum Museum in ukrainischer Sprache übersetzt sowie das Museumsquizz. Diese Dokumente sind auf der Webseite des Naturmuseums herunterladbar https://naturmuseum-so.ch/angebote/ukraine/.

Kontakt

Thomas Briner, Museumsleiter, 032 622 70 21, Email: thomas.briner@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn, 032 622 70 21, Email: naturmuseum@solothurn.ch

Naturmuseum Solothurn

Klosterplatz 2

4500 Solothurn

Tel. 032 622 70 21

www.naturmuseum-so.ch

naturmuseum@solothurn.ch

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 14 - 17 Uhr, Sonntag 10 - 17 Uhr.