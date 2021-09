BioVaxys Technology Corp.

Weitere Studien am Menschen zeigen, dass die DTH-Reaktion, die Grundlage für CoviDTH, sehr dauerhaft ist und mindestens ein Jahr lang nach der Covid-19-Exposition oder der Verabreichung des Impfstoffs anhält.

Vancouver, British Columbia und San Cristóbal De La Laguna, Spanien (ots/PRNewswire)

BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) ("BioVaxys" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass die wissenschaftliche Beraterin für das CoviDTH-Programm, Yvelise Barrios, MD, PhD, und klinische Immunologin am Hospital Universitario de Canarias, Teneriffa, Spanien, eingeladen wurde, ihre neue klinische Studie mit dem Titel LONG TERM FOLLOW-UP OF IN VIVO CELLULAR IMMUNE RESPONSE TO SARS-CoV-2 USING DELAYED-TYPE HYPERSENSITIVITY CUTANEOUS TEST 1 auf dem 6th European Congress of Immunology ("ECI") vom 1. bis 4. September 2021 zu präsentieren. Der ECI ist eine der angesehensten internationalen Konferenzen auf dem Gebiet der grundlegenden und klinischen Immunologie.

Dr. Barrios ist ein führender Experte auf dem Gebiet der klinischen Anwendung der verzögerten Hypersensitivität ("DTH"), dem Mechanismus hinter CoviDTH, dem Einweg-Diagnoseinstrument des Unternehmens, das bei geimpften oder SARS-CoV-2-exponierten Patienten auf eine T-Zell-Reaktion auf SARS-CoV-2 untersucht. Ihre Mitarbeiter waren Inmaculada Sanchez Machín, MD, PhD, und Victor Matheu, MD, PhD, Abteilung Allergologie und Grupo de Expertos Inmunodeficiencias, Hospital Universitario de Canarias, Teneriffa.

Ihre Studie zeigt, dass die DTH-Antwort, die die Grundlage für CoviDTH bildet, bei Personen, die sich von Covid-19 erholt haben, sehr dauerhaft ist und in diesen vorläufigen Daten mindestens ein Jahr nach der Virusexposition anhält. Sie kommen zu dem Schluss, dass der DTH-Test als Routinediagnoseverfahren zur Überwachung der T-Zell-vermittelten Reaktion auf SARS-CoV-2 eingesetzt werden kann.

Zwei genesene Patienten wurden 6 und 12 Monate nach der Infektion auf DTH getestet. Die DTH-Antworten waren wie folgt: Person A: 6 Monate=41 mm, 12 Monate= 35 mm; Person B: 6 Monate = 14 mm, 12 Monate = 30 mm. Diese Werte gelten als sehr hoch, zum Beispiel im Vergleich zu den DTH-Antworten von Menschen mit einer Tuberkulosevorgeschichte. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass die natürliche, erworbene Immunität bei diesen beiden Patienten auch nach einem Jahr der Nachbeobachtung noch sehr deutlich vorhanden ist und dass der DTH-Test ein sehr einfacher und leicht zu interpretierender Test ist, um Fragen zur Dauerhaftigkeit der zellulären Immunreaktionen bei Covid-19 zu beantworten.

Im Juni 2021 veröffentlichten Dr. Barrios und ihre Kollegen frühere Humanstudien zur DTH in den medizinischen Forschungszeitschriften Vaccines2 und Clinical Immunology3, , die die Verwendung des CoviDTH-Ansatzes eines verzögerten Hypersensitivitätstests (DTH) auf der Haut als praktikable und sichere in vivo-Methode zur Bewertung der zellulären Immunreaktionen sowohl bei natürlichen als auch bei geimpften SARS-CoV-2-exponierten Individuen validierten.

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass für den Schutz gegen SARS-CoV-24,5 eine antikörpervermittelte und eine T-Zell-vermittelte Immunität erforderlich ist und dass die T-Zell-vermittelte Immunität ein zuverlässigeres Korrelat für den Impfschutz ist als Antikörpertiter bei Senioren6, was die Notwendigkeit einer Bestimmung der T-Zell-Reaktion bei der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen und beim Populationsscreening unterstreicht.

Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, erklärte: "Diese von Dr. Barrios durchgeführten Humanstudien geben uns großes Vertrauen in CoviDTH, zumal wir jetzt unsere IND für die geplante kombinierte Phase-I/II-Studie in den USA vorbereiten."

Dr. Barrios ist Fachärztin für klinische Immunologie am Hospital Universitario de Canarias mit den klinischen Schwerpunkten Histokompatibilität, Autoimmunerkrankungen und Allergien und ist leitende immunologische Beraterin für primäre Immundefizienzerkrankungen. Ihr Labor ist das Referenzlabor für Nierentransplantation der Provinz Kanarische Inseln in Spanien. Dr. Barrios schloss ihr Medizinstudium an der Universität La Laguna, Teneriffa, Spanien, ab und absolvierte ihre Facharztausbildung in klinischer Immunologie am Krankenhaus Puerta de Hierro. Sie promovierte an der Universidad Autonoma in Madrid über aktive Immuntherapie bei B-Zell-Tumoren und promovierte an der Universität Lund in Schweden auf dem Gebiet der Phagen-Display-Expression von Antikörperfragmenten in der Immunotechnologie.

Zur größeren Sicherheit macht BioVaxys keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Behauptungen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt in der Lage ist, das SARS-CoV-2-Virus zu behandeln.

Informationen zu BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp. ist ein in British Columbia registriertes Biotechnologieunternehmen für klinische Phasen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt einen SARS-CoV-2-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL-1-Checkpoint-Inhibitoren, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden soll. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Fehlens einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das Covid-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und zwei Patentanmeldungen im Zusammenhang mit seinem Krebsimpfstoff sowie über anhängige Patentanmeldungen für seinen SARS-CoV-2 (Covid-19) Impfstoff und seine diagnostischen Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel "BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF).

