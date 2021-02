Cellebrite; Axon

Axon und Cellebrite kooperieren bei der Verwaltung und Absicherung digitaler Informationen

Mit Cellebrite-Lösungen gesammelte und überprüfte Daten sind jetzt nahtlos in Axon Evidence nutzbar und ermöglichen Ermittlern, die Verwaltung digitaler Beweismittel neu zu gestalten

Axon (Nasdaq: AXON), der weltweit führende Anbieter von Technologien für die Vernetzung der öffentlichen Sicherheit, gab heute eine Partnerschaft mit Cellebrite, dem weltweit führenden Anbieter von Digitalen Aufklärungstools, die dazu dienen, Arbeitsabläufe von Ermittlern zu optimieren, bekannt. Im Rahmen der neuen Partnerschaft können die mit der Digital-Intelligence-Plattform von Cellebrite gesammelten, analysierten und überprüften Daten nun nahtlos in Axon Evidence, eine Lösung zur Verwaltung digitaler Beweismittel, integriert werden. Strafverfolgungsbehörden können so alle digitalen Beweismittel an einem Ort verwalten, überprüfen und sichern.

In der heutigen vernetzten Welt werden Verbrechen komplexer und oft kommt digitale Technologie dabei zu Einsatz. Das Sammeln digitaler Beweise ist für die Strafverfolgungsbehörden bei strafrechtlichen Ermittlungen von entscheidender Bedeutung geworden. Gleichzeitig haben die Behörden mit einem immer größer werdenden Datenstau zu kämpfen. Axon und Cellebrite vereinen ihre Kräfte als führende Unternehmen in den Bereichen Evidence Management und Digital Intelligence und werden es Behörden und Ermittlern ermöglichen, komplexe Daten, die bei Ermittlungen anfallen, gemeinsam zu prüfen, zu teilen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen.

"Wir freuen uns, unser Ökosystem für die Verwaltung digitaler Beweise zu erweitern und unseren Axon-Evidence-Kunden die Digital-Intelligence-Funktionen von Cellebrite zur Verfügung zu stellen", sagt Jeff Kunins, Chief Product Officer und Executive Vice President von Axon. "Die großen Gewinner dieser Partnerschaft sind die Behörden und Ermittler. Wir können ihnen nun eine Reihe von innovativen Lösungen anbieten, die ihnen gestatten, sich während einer Untersuchung ein umfassendes und objektives Bild zu machen, damit Fälle schneller als je zuvor gelöst und abgeschlossen werden können."

"Mit der neuen Partnerschaft werden Arbeitsabläufe von Ermittlern weiter optimiert. Davon profitiert nicht zuletzt die öffentliche Sicherheit", fügt Leeor Ben-Peretz, Chief Strategy Officer bei Cellebrite, hinzu. "Viele Behörden nutzen Axon und Cellebrite, um Verbrechen zu bekämpfen und die Strafverfolgung zu beschleunigen. Durch die nahtlose Zusammenarbeit unserer Lösungen haben Ermittler jetzt ein zentrales Tool für das Beweismanagement zur Hand, und Behörden können unsere branchenführenden Tools für die sichere Verwaltung, Analyse und Überprüfung von Daten und schließlich zur Erstellung einer strafverfolgungsfähigen Einzelfalldatei einsetzen. Unser Ziel war es stets, Strafverfolgungsbehörden mit modernster Technologie zu versorgen. Die Partnerschaft mit Axon ist ein weiterer Schritt in diese Richtung."

Das integrierte System wird gemeinsamen Kunden der beiden Unternehmen ab Mitte 2021 zur Verfügung stehen.

Informationen zu Cellebrite:

Als weltweit führender Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen gestaltet Cellebrite die Arbeit von Ermittlern, Justiz und Datenschützern entscheidend mit. Mit einer preisgekrönten Software-Suite und Dienstleistungen zur Vereinheitlichung von Ermittlungsabläufen und zur Verwaltung digitaler Beweismittel unterstützen wir Organisationen dabei, hochkomplexe digitale Ermittlungen rechtssicher zum Erfolg zu führen. Tausende führende Behörden und Unternehmen in über 150 Ländern weltweit setzen daher heute auf Cellebrite, wann immer es gilt, den Schutz der Öffentlichkeit oder von Vermögenswerten effizient und transparent sicherzustellen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns unter www.cellebrite.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @Cellebrite_UFED.

Informationen zu Axon:

Axon ist ein Netzwerk aus Geräten, Apps und Menschen, das Mitarbeitern im Bereich öffentliche Sicherheit hilft, intelligenter und sicherer zu arbeiten. Getreu unserem erklärten Ziel, Leben zu schützen, unterstützen unsere ganzheitlichen Technologielösungen Sicherheitskräfte in allen Aspekten ihres Arbeitsalltags - damit sie sich voll auf den Schutz des Gemeinwohls konzentrieren können.

Für die, die sich für uns und unsere Mitmenschen in Gefahr begeben, geben wir unser Bestes. Mit über 300.000 gebuchten Software-Plätzen ist Axon weltweit im Einsatz und konnte über das Netzwerk aus Geräten, Apps und Menschen bis dato zur Rettung von mehr als 212.000 Menschenleben und Unsummen an Vermögenswerten beitragen. Wie, erfahren Sie unter www.axon.com oder telefonisch unter (800) 978-2737.

