Neuer Trend am digitalen Netzwerkhimmel: Das soziale Netzwerk Iswex

Berlin (ots)

Ab sofort gibt es ein neues soziales Netzwerk, welches trotz anfänglicher probleme nun an den Start gegangen ist.

Als praktische App lässt sich Iswex nun sogar auch im Google Play Store herunterladen. Die App ist mit einer Instant-Messaging-Funktion ausgestattet.

Verschiedene Apps stehen für Android zur Verfügung:

1. Iswex - Die App

2. Iswex - Messenger App

3. Iswex - Timeline App

4. Iswex - Die All in One App

Iswex: Eine unabhängige Plattform mit vielen Funktionen

Ob das Versenden von Nachrichten, das einfache Bedienen von Audio- oder Video Calls an weitere ausgewählte Nutzer oder andere Funktionen, die sowohl die Kommunikation im Homeoffice als auch den digitalen Austausch mit Kollegen, Mitschülern und Freunden ermöglichen: Iswex verbindet Menschen miteinander und steht seinen Nutzern als sichere Plattform für diskretes Posten, Lesen, Kommentieren und Teilen von Beiträgen zur Verfügung.

Es kann jederzeit zwischen privaten und geschäftlichen Gruppen gewählt werden. Zahlreiche weitere Funktionen, wie beispielsweise das Hochladen von Videos, das Finden von Bekannten und Freunden in der Nähe und mehr, ergänzen die hochmoderne Plattform. So gibt es die Möglichkeit, über das "Story-Telling" ein wenig über sich als Person zu erzählen, was nur von ausgewählten Nutzern aus der Freundesliste gelesen werden kann. Eine ähnliche Funktion steht Unternehmen zur Verfügung. Auch diese können hier exquisit ihr Unternehmen auf ihrer eigens dafür eingerichteten Seite vorstellen.

Zensurfreie Meinungsfreiheit

Jüngste Ereignisse haben es immer wieder gezeigt:

Eines der höchsten Güter der Demokratie ist in Gefahr: Die Rede ist von der Meinungsfreiheit - nicht nur in den Medien, sondern auch auf sozialen Netzwerken und Plattformen. Dabei profitiert doch eine Gesellschaft von der Möglichkeit der Diskussion, der Verschiedenheit, die auch immer wieder einer geistigen Befruchtung gleichkommt. Doch wenn immer mehr zensiert wird, was nicht gerade die vorherrschende, gesellschaftlich anerkannte Meinung widerspiegelt, dann ist dies der Anfang des Endes der Meinungsfreiheit. Mit Iswex steht dem kritischen Nutzer eine Plattform zur Verfügung, über die ein freier Meinungsaustausch stattfinden kann. Nicht nur der Mainstream, sondern auch Kritiker und Menschen, die mit ihrem Denken oftmals gegen den Strom schwimmen, finden in Iswex ein Netzwerk, mit dessen Hilfe sie sich Gehör verschaffen können. Ganz nach dem Motto: Wer zur Quelle zurückfinden möchte, muss gegen den Strom schwimmen. Es waren schon immer die Menschen, die ihrem eigenen Weg gefolgt sind, die dadurch die Welt zum Besseren verändert haben. Mit Iswex ist ein soziales Netzwerk geboren, welches die Vernetzung von Menschen fördern möchte, die sich unabhängig und frei äußern möchten.

Sicheres Verwalten der sensiblen, privaten Daten

Die unkomplizierte Verwaltung der Seite obliegt jedem Nutzer selbst. Bei Iswex ist Datenschutz großgeschrieben, denn: Iswex gibt als soziales Netzwerk keine Daten an irgendwelche Dritte weiter. Während manch anderes Netzwerk mittlerweile dafür bekannt ist, dass es mehr oder wenig hinter dem Rücken der Nutzer deren Daten gewinnbringend an Interessierte verkauft, möchte Iswex von Anfang an auf Transparenz setzen und die Nutzer über alle Schritte bei der Datenverwaltung informieren. Bei der Löschung des Accounts durch den Nutzer, kann dieser sicher sein, dass die Daten auch wirklich gelöscht sind und nicht mehr aufgerufen werden können. Eine Bestätigungsmail über den Löschvorgang gibt die nötige Gewissheit. Dies stellt einen großen Vorteil für die Nutzer dar, die sichergehen wollen, dass ihre privaten oder geschäftlichen Angelegenheiten nicht an Unbefugte weitergereicht werden oder mitgelesen werden können.

Iswex: Das Netzwerk für Individualisten mit Mut zum eigenen Weg

Mit Iswex stehen dem Nutzer also interessante Möglichkeiten der privaten und beruflichen Vernetzung zur Verfügung, die einen echten Mehrwert mit sich bringen. So hat sich doch das Warten auf ein unabhängiges soziales Netzwerk mehr als gelohnt. Für alle, die schon immer ihren eigenen Weg gehen wollten, ist dieses vielleicht das Netzwerk der Zukunft. Wege entstehen eben immer nur dadurch, dass jemand den ersten Schritt geht!

mehr Informationen: https://iswex.com/