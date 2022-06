DOBOT

DOBOT stellt den kollaborativen Roboter CR3L auf der Automate 2022 in Detroit vor - maximale Reichweite um 11,5 % erhöht

Detroit (ots/PRNewswire)

Vielfältige Möglichkeiten für Anwendungen intelligenter kollaborativer Roboter in der Leichtindustrie

DOBOT, einer der weltweit führenden Hersteller von intelligenten Robotern, hat die Produkteinführung des kollaborativen Roboters CR3L angekündigt. DOBOT wird auf der Automate Show 2022, die vom 6. bis 9. Juni 2022 in Detroit stattfindet, unter dem Motto „Creating Robot Automation of the Future" eine umfangreiche Palette von Robotern präsentieren.

Der DOBOT CR3L ist ein besonders langer Cobot mit einer Greifreichweite von 1700 mm - eine Steigerung von 11,5 % gegenüber der Vorgängerversion der DOBOT CR-Serie, z. B. dem CR10 mit einer maximalen Reichweite von 1525 mm. Der Roboterkörper des CR3L ermöglicht das Arbeiten auf kleinstem Raum und der CR3L eignet sich perfekt für Anwendungen, die eine größere Roboterreichweite erfordern, wie z. B. Be- und Entladen, Sortieren und großflächige Inspektion von Kleinteilen in der Unterhaltungselektronik und der Halbleiterindustrie.

Zur Serie der DOBOT CR Collaborative Robots gehören neben dem DOBOT CR3L Roboterarm sechs verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Traglasten: 3kg, 5kg, 7kg, 10kg, 12kg und 16kg. Die Roboter der DOBOT CR-Serie bieten erschwingliche automatisierte Lösungen für eine Vielzahl von Industriezweigen, wie z. B. Automobil, Unterhaltungselektronik, Halbleiter, Lebensmittel, Bekleidung, Hardware, Kunststoff und Chemie. Sie finden Einsatz in den Bereichen Be- und Entladen, Handhabung, Kleben, Testen, Schrauben und Verpacken.

DOBOT wird seine CR Collaborative Robot Serie auf der Automate Show 2022 vorstellen. Am Stand von DOBOT können sich die Besucher von der hocheffizienten Performance des CR5 in einer breiten Palette von Anwendungen, darunter Schraubarbeiten, überzeugen, und die Sicherheitstechnik DOBOT SafeSkin in der Praxis sehen: Mit ihrer Pre-Collision-Sensing-Technologie, wie z. B. der berührungslosen Näherungserkennung und Kollisionsvermeidung, sind die kollaborierenden Roboter besonders effizient in der Produktion und gewährleisten erhöhte Sicherheit bei der Mensch-Maschine-Kooperation. Die Automate Show 2022 bietet ebenfalls eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Interaktion des CR10 Cobots beim Palettieren, des M1 Pro SCARA kollaborierenden Roboters beim Be- und Entladen und des MG400 Desktop-Roboters beim Kleben und Zuführen von SIM-Karten zu beobachten.

Besucher finden DOBOT am Stand 1649.

Informationen zu DOBOT

DOBOT wurde 2015 in China gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Roboterarmen für Fertigung, Handel, Technik, Bildung und andere Anwendungen. DOBOT legt einen Schwerpunkt auf Innovationstätigkeit und verfügt über mehr als 686 Patente. Aktuell werden die Produkte von DOBOT mit einem Gesamtliefervolumen von 55.000 Einheiten in mehr als 100 Länder exportiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834407/DOBOT_CR3L.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834408/DOBOT_s_booth_Automate_2022.jpg