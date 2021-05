Adare Pharma Solutions

Adare Pharma Solutions erweitert sein Führungsteam

Lawrenceville, New Jersey (ots/PRNewswire)

Neuer Chief Scientific Officer und Chief Commercial Officer eingestellt, um das Wachstum weiter zu beschleunigen und Adare als CDMO zu differenzieren

Adare Pharma Solutions, ein spezialisiertes Unternehmen für Auftragsentwicklung und -herstellung, gab bekannt, dass es sein Führungsteam mit zwei wichtigen Neueinstellungen verstärkt hat. Robert Muschert ist als Chief Commercial Officer zu Adare gekommen und Dr. Vipan Dhall als Chief Scientific Officer. Diese wichtigen Neuzugänge in der Geschäftsleitung werden Adares Position als technologieorientiertes CDMO, das einzigartige Formulierungsherausforderungen in Partnerschaft mit pharmazeutischen Unternehmen löst, weiter voranbringen.

"In der pharmazeutischen Industrie gibt es einen wachsenden Trend zum Outsourcing der Entwicklung und Vermarktung von Produkten", sagt Vivek Sharma, Chief Executive Officer von Adare Pharma Solutions. "Wir haben unsere Strategie verfeinert, um diese Trends besser nutzen zu können, und die Ergänzung der Führung von Adare durch Bob und Vipan wird uns helfen, diese Strategie zu beschleunigen. Diese erfahrenen Führungskräfte bringen das Fachwissen, die Beziehungen und die technischen Fähigkeiten mit, um Adare bei der Verwirklichung unserer Vision zu helfen, ein differenziertes, kundenorientiertes, technologiegetriebenes CDMO zu sein."

Da Adare mehr Kunden bei der Entwicklung und Herstellung komplexer Arzneimittelformen bedienen möchte, wird Bob die kommerzielle Strategie und die Geschäftsentwicklung des Unternehmens leiten. Er wird die Verantwortung für alle Aktivitäten in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Marketing und Commercial Operations tragen. Bob und das kaufmännische Team von APS werden die Präsenz von Adare weiter verstärken, um Adare als führendes Unternehmen im Bereich der oralen Dosierungsformulierungen zu sichern und die Marke durch die Förderung des vielfältigen Technologieangebots in neuen Märkten zu erweitern. Bob bringt ein umfangreiches Netzwerk mit zu Adare und wird helfen, bestehende Partnerschaften zu pflegen und neue Kundenbeziehungen zu entwickeln.

Bob bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der Pharmaindustrie mit zu Adare. Seine Karriere erstreckte sich über die Bereiche Geschäftsentwicklung und Vertrieb, Lieferkette und Produktionsbetrieb, strategische Beschaffung und technische Dienstleistungen in globalen Pharma- und Dienstleistungsunternehmen. Zuletzt war Bob Head of Sales, US Global Account Management Lonza, wo er das Account Management und die Geschäftsentwicklung für die Partner des Unternehmens an der Ostküste sowie neue Geschäftsbeziehungen beaufsichtigte. Zuvor war Bob in verschiedenen Positionen bei Hovione, Pfizer und Merck tätig.

"Adare Pharma Solutions' hervorragender Fokus auf Kundenbeziehungen und spezialisierte Formulierungstechnologien in Kombination mit den Branchentrends für kleine Moleküle machen dies zu einer fantastischen Gelegenheit, auf dem bedeutenden Erbe des Unternehmens im CDMO-Bereich weiter aufzubauen", sagte Bob. "Adares Plattformen für Geschmacksmaskierung, kontrollierte Freisetzung, Verbesserung der Bioverfügbarkeit und andere neuartige orale feste Darreichungsformen bieten unseren Kunden aus der Pharmaindustrie einzigartige Lösungen für komplexe Herausforderungen in allen Phasen des Produktlebenszyklus. Ich bin begeistert von dem Potenzial, das dieses Unternehmen hat, und letztlich von dem Unterschied, den die spezialisierten Technologien von Adare im Leben so vieler Patienten machen können."

Die Einstellung von Vipan in der Position des Chief Scientific Officers zeigt das Engagement von Adare, seine Technologien, Fähigkeiten und Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie zu verstärken. Vipan hat die Aufgabe, die führende Position von Adare im Bereich der oralen Darreichungsformen aufrechtzuerhalten und die Bemühungen um den Ausbau weiterer Kompetenzen und Technologien zu leiten. Er ist bei Adare für die Bereiche pharmazeutische Entwicklung, technische Dienstleistungen und Business Support sowie Regulatory Affairs verantwortlich. Da Adare noch mehr Kunden mit komplexen Formulierungsanforderungen bedient, wird Vipan die pharmazeutische Entwicklungsorganisation ausbauen, um den Anforderungen des Kundenstamms gerecht zu werden.

Vipan hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung sowohl in der traditionellen Pharmaindustrie als auch im CDMO-Bereich. Er hatte wissenschaftliche Führungspositionen in Nordamerika, Europa und Asien in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, analytische Entwicklung, klinische Entwicklung und Arzneimittelforschung inne. Bevor er zu Adare kam, war Vipan Vice President of Life Sciences, North America bei SGS. Zuvor war er VP und Global Head of Formulations and Product Development R&D bei Piramal Pharma Solutions, einem globalen CDMO. Vipan war entscheidend für das Wachstum der CDMO, indem er grüne Wiese-Entwicklungsstandorte einrichtete, die Entwicklungspipeline aufbaute und die Bereiche Arzneimittelforschung und klinische CROs unterstützte. Zuvor hatte Vipan verschiedene Positionen bei Dr. Reddy's Labs, NPS Pharmaceuticals und Patheon inne.

"Die einzigartigen Technologien von Adare bieten Life-Cycle-Management-Lösungen für komplexe Kundenherausforderungen. Ich freue mich darauf, die Fähigkeiten und Technologien zu verstärken und gleichzeitig in das Team von Adare zu investieren, um unsere wissenschaftlichen Lösungen für die Entwicklung und die Lieferung von NCEs, Generika und innovativen Generika für klinische Studien anzubieten", teilte Vipan mit. "Das starke Technologieportfolio von Adare, die langjährige Erfahrung in der Produktentwicklung und die globalen Produktionslösungen werden unseren Kunden helfen, ihre Moleküle durch die erfolgreiche Entwicklung bis zur Markteinführung zu bringen. Adare ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und ich freue mich darauf, unsere Produktentwicklungs- und F&E-Organisation zu skalieren, um patientenzentrierte Lösungen für die komplexesten Moleküle zu entwickeln."

