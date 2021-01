bolttech

Start des ersten bolttech Versicherungsprogramm für Mobilgeräte "Direkt-Schutz" in Europa

Wien (ots/PRNewswire)

Vertiefung der Schlüsselbeziehung mit Drei Österreich

Das schnell wachsende Insurtech-Unternehmen bolttech ist mit dem Start des ersten Versicherungsprogramms für mobile Geräte in Europa, Direkt-Schutz, der wichtigste Partner von Drei Austria für seine Geräteschutz-Services. Die Erweiterung folgt der erfolgreichen Einführung des innovativen Austauschangebots in Italien, Österreich und Irland.

Getreu der Vision von bolttech, Menschen noch mehr Möglichkeiten zum Schutz ihrer geschätzten Geräte anzubieten, wird Direkt-Schutz ab sofort den 3,9 Millionen Kunden von Drei die Möglichkeit eröffnen eine Versicherung ihres Smartphones oder Tablets gegen Schäden und Diebstahl abzuschließen. Dabei können Kunden zwischen Reparatur oder Ersatz des Gerätes entscheiden.

Rudolf Schrefl, CCO von Drei: "Mobile Geräte sind integraler Bestandteil unseres Alltags. Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr von 'DirektTausch' in Österreich freuen wir uns über die Vertiefung der Partnerschaft mit bolttech, um unseren Kunden den Direkt-Schutz anzubieten. Diese praktische Absicherung ist sowohl in unseren Drei Shops als auch online auf www.drei.at erhältlich. Der Direkt-Schutz bietet unseren Kunden eine erstklassige Lösung mit Geräteaustausch am nächsten Tag und schnellen Reparaturmöglichkeiten."

Der Direkt-Schutz wird ermöglicht durch bolttechs Akkreditierung als Third-Party-Administrator (TPA) des führenden globalen Versicherers AIG. Dieser aufregende Meilenstein bildet die Grundlage für weiteres Wachstum über ähnliche Versicherungsangebote im Europäischen Raum.

Andrew Cons, General Manager für Europa bei bolttech, sagte: "Ich freue mich sehr, unsere Beziehung mit Drei zu vertiefen und Kunden mit dem Direkt-Schutz einen ununterbrochenen digitalen Lebensstil zu ermöglichen. Ich bin auch begeistert von unserem neu akkreditierten Third-Party-Administrator (TPA) Status bei AIG und freue mich darauf, auf diesem Erfolg aufzubauen, um unser Insurtech-Geschäft in neue Märkte zu bringen."

"Wir freuen uns sehr, mit einem spannenden Insurtech-Unternehmen wie bolttech zusammenzuarbeiten und ihn in den Kreis unserer geschätzten Third Party Administratoren aufzunehmen und für den Direkt-Schutz einzusetzen", kommentiert Alexander Shopov, Hauptbevollmächtigter und Direktor Vertrieb AIG Österreich.

Der Start von Direkt-Schutz folgt auf den Eintritt von bolttech in Irland - dem nunmehr 14. bedienten Markt auf drei Kontinenten. bolttech bietet nun Geräteschutz in Irland, Italien und Österreich in Europa, sowie in Hongkong, Indien, Indonesien, Thailand, Malaysia, den Philippinen, Vietnam und Südkorea in Asien an.

Direkt-Schutz ist ab heute über Drei in Österreich verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://direkt-schutz.bolttech.at/

Informationen zu bolttech

bolttech ist ein internationales Insurtech-Unternehmen der Pacific Century Group. In einem einzigartigen Geschäftsmodell kombiniert bolttech die Kompetenzen Geräteschutz, Digitale Maklerdienste und digitale Versicherungslösungen. bolttechs Mission ist der Aufbau des weltweit führenden technologie-gestützten Ökosystems für Geräteschutz und Versicherungen.

bolttech ist in Österreich, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Irland, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand, Vietnam und den USA vertreten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.bolttech.io.

Informationen zu Drei

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen vorläufigen Umsatz von 417 Mio. Euro und zählt rund 3,8 Mio. Kunden. Als ein führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungsabdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste 4G-Netz des Landes. Im Juni 2019 startete Drei das erste, echte, zusammenhängende 5G Netz Österreichs in Linz.

Informationen zu AIG

AIG ist ein führendes globales Versicherungsunternehmen mit Niederlassungen in mehr als 80 Ländern und Jurisdiktionen. AIG bietet eine breite Palette von Sach- und Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, Altersvorsorgelösungen und anderen Finanzdienstleistungen an, um Kunden im Geschäftsleben und Privatbereich durch die Geschäftsbereiche "General Insurance", "Life & Retirement" sowie "Investments" zu unterstützen.

Pressekontakt:

Wong Sze Waiy

Senior Consultant

Strategic Communications

FTI Consulting

+65-6506-9897

szewaiy.wong@fticonsulting.com