Griesser AG

Griesser: Das erste akkreditierte KNX-Testlabor der Schweiz

Der Standard KNX besteht seit über 30 Jahren und ist weltweit anerkannt als Lösung für die sichere Vernetzung von smarter Haus- und Gebäudetechnik. Für KNX-Anlagen bestehen strenge Normen sowie klare Systemanforderungen, inklusive Prüfmethoden. Als erste Schweizer Firma wurde Griesser Electronic als KNX-Testlabor zertifiziert.

Das Testlabor der Griesser Electronic AG, einer Tochtergesellschaft des Storenspezialisten Griesser AG aus Aadorf (ZH), wurde Ende 2020 zertifiziert und steht nun den Herstellern von KNX-Produkten zur Verfügung. Markus Rohner, Leiter Griesser Electronic AG, freut sich darüber: «Wir sind stolz, dass Griesser Electronic in der Schweiz als erstes und derzeit einziges KNX-Testlabor akkreditiert ist, und wir freuen uns, einen Beitrag zur Qualitätssicherung des weltweiten KNX-Standards leisten zu können.»

Für mehr Energieeffizienz

Griesser Electronic stellt mit zunehmenden Anforderungen an die Gebäudeautomation einen wachsenden Bedarf für intelligente Beschattungssteuerungen fest. Zudem ist für die Energieeffizienz von Gebäuden der sparsame Umgang mit Ressourcen entscheidend und bietet gleichzeitig ein enormes Kostensenkungspotenzial. Dazu braucht es einen intelligenten Informationsaustausch zwischen allen eingesetzten Produkten. Markus Rohner: «Wir sind überzeugt, dass sich Komfort und Energieeffizienz nicht widersprechen und sich mit der richtigen Technik sogar ergänzen. Als herstellerunabhängige Plattform bietet uns KNX die Chance, unser Wissen bezüglich automatisiertem Sonnenschutz in einen weltweiten Standard der Haus- und Gebäudetechnik einzubringen.»

Der Standard KNX

Der weltweite Kommunikationsstandard KNX für die Haus- und Gebäudeautomation wird von der in Brüssel ansässigen KNX Association gefördert. Diesem Verband gehören 500 Mitglieder aus 190 Ländern an. Zu seinen Aktivitäten zählt die ständige Weiterentwicklung der Systemtechnologie mit dem Ziel, sie einfach, wertbeständig und erschwinglich zu halten. Zudem legt er die KNX-Spezifikationen fest und optimiert sie stetig bezüglich Protokoll, Übertragungsmedien, Konfigurationsarten

und Anwendungen. Die KNX-Produktepalette von Griesser Electronic ist gemäss diesen Richtlinien aufgebaut und beinhaltet weit fortgeschrittene Lösungen für den optimalen Sonnenschutz.

Gut aufgebautes Zertifizierungssystem

Einer der Schlüssel des Erfolgs von KNX ist das effiziente Zertifizierungssystem, das die Zertifizierung von KNX-Produkten (Hardware, Software, Geräten) und -Dienstleistungen ermöglicht. Somit werden die Systemstimmigkeit, das Interworking und die perfekte Kompatibilität der angebotenen Produkte – es stehen mittlerweile 8000 zur Verfügung – garantiert.

Vertrieben werden dürfen KNX-Produkte nur, wenn sie die Zertifizierung der KNX Association erhalten haben. Die Association führt diese Zertifizierungen nicht selber durch, sondern vergibt die Prüfung an zertifizierte Prüflabors, wobei jeder Hersteller das Prüflabor frei wählen kann.

Das Schweizer Familienunternehmen GRIESSER AG gehört seit 1881 zu den führenden Unternehmen in Europa für zeitlosen Sonnen- und Wetterschutz von Fenster und Terrassen. GRIESSER-Produkte vereinen Ästhetik und Wohlbefinden und gewinnen regelmässig renommierte Preise und Auszeichnungen. GRIESSER produziert in eigenen Werken in der Schweiz, in Österreich und in Frankreich und vertreibt Produkte in über 20 Ländern. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen rund 1300 Mitarbeitende von denen ca. 800 in der Schweiz tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.griesser.ch, oder Facebook und Instagram: @griesser.group.

Medienkontakt:

Head of Corporate Communications :

Elle Steinbrecher

+41 52 822 43 29

elle.steinbrecher@griesser.ch

www.griesser.ch