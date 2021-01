China National Silk Museum

Das China National Silk Museum zeigt eine Ausstellung mit ikonischen Meisterwerken zeitgenössischer chinesischer Designer

Hangzhou, China (ots/PRNewswire)

Das China National Silk Museum in Hangzhou zeigt ab dem 23. Januar eine Ausstellung mit dem Titel Splendid Decade: Fashion China 2011-2020, mit Hunderten von Chinas zeitgenössischen Meisterwerken der Modebekleidung, gesponsert von der China Fashion Association, Fabrics China und organisiert vom China National Silk Museum.

Die seit 2011 jährlich stattfindende Ausstellung zeigt repräsentative chinesische Modedesigns, die im Laufe des Jahres ausgewählt werden. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums wird die diesjährige Splendid Decade: Fashion China 2011-2020 eine Kollektion präsentieren, die aus den ikonischsten Beispielen der Haute Couture und avantgardistischen Konfektionsstücken aus dem letzten Jahrzehnt besteht. Während der Ausstellung werden Kreationen von einhundert der besten chinesischen Modedesigner wie Wu Haiyan, Mark Cheung, Guo Pei, Lawrence Xu und Xiong Ying sowie innovative Stoffprodukte von 40 einheimischen Textilunternehmen gezeigt.

Dr. Zhao Feng, Direktor des China National Silk Museum, glaubt, dass Modemuseen ein wichtiger Teil des gesamten Mode-Ökosystems sind. Er bemerkte: "Ein Museum sollte sowohl als Halle für Bekleidungskultur als auch als Klassenzimmer für Modedesign-Ausbildung betrachtet werden. Klassische Kleidungsstücke, die auf besondere Merkmale von Epochen und Technologien hinweisen, sind ideale Objekte für museale Sammlungen."

Die Displays geben den Besuchern einen unmittelbaren Einblick in die Kreativität der zeitgenössischen chinesischen Modeindustrie. In den Entwürfen finden sich Ausdrucksformen von traditionellen kulturellen Ressourcen bis hin zu trendigen Modekonzepten wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Laut Dr. Zhao hat das National Silk Museum eine riesige Sammlung von fast 70.000 Kleidungs- und Modeobjekten aus der ganzen Welt angesammelt, was ihm die Ehre einräumt, Chinas größtes Textil- und Bekleidungsthemenmuseum zu sein und es verdientermaßen unter die Schwergewichte der Seidentextil- und Bekleidungsindustrie zu stellen.

Seit 2011 bemüht sich das National Silk Museum unter dem Motto "Heute für morgen sammeln" um die Verbesserung seiner Sammlung, indem es jedes Jahr herausragende Designs und Produkte von Chinas renommierten Modeveranstaltungen sorgfältig auswählt, um den Entwicklungsprozess der Nation im Bereich Textil und Mode festzuhalten

Neben der mühsamen Arbeit des Auswählens, Sammelns, Organisierens und Recherchierens organisiert das Museum jährliche Ausstellungen, Modeforen und Shows, die sich an den aktuellen Modetrends orientieren. Das Museum bringt auch jedes Jahr berühmte Bekleidungssammlungen aus Übersee-Museen, um die Vielfalt der ästhetischen und kulturellen Traditionen vorzustellen. Einige Beispiele sind: Dior by Dior: 1947-1957, die 2019 vom Royal Ontario Museum in Kanada vorgestellt wurde, und Balenciaga: Shaping Fashion, die 2020 vom Victoria and Albert Museum in London vorgestellt wurde.

Darüber hinaus engagiert sich das China National Silk Museum für die Förderung der chinesischen Bekleidungskultur in Übersee, indem es seit 2018 jährlich internationale Ausstellungen für Qipao/Cheongsam-Designs organisiert, zu denen über 100 Designer aus 24 Ländern/Regionen eingeladen wurden. Das Museum hofft, eine Inspirationshalle für Modedesigner, eine Akademie für Modeliebhaber und ein Modemuseum mit verstärktem internationalem Einfluss zu werden.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1424893/22.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1424894/11.jpg

Pressekontakt:

Shine Xu

International Office

shinexu_hz@163.com

+86 571 87153732