ITM Power plc verkauft weltweit größten PEM-Elektrolyseur an Linde

ITM Power ("ITM Power" oder "das Unternehmen") (AIM: ITM), das Unternehmen für Energiespeicherung und sauberen Kraftstoff, freut sich, den Verkauf eines Wasserstoff-Elektrolyseurs mit 24 Megawatt Leistung an Linde bekannt zu geben, der am Chemiestandort Leuna in Deutschland installiert werden soll. Den vollständigen Text der Linde-Ankündigung finden Sie unten.

Linde wird den weltweit größten PEM-Elektrolyseur für grünen Wasserstoff bauen und als Eigentümer betreiben

Wie Linde heute bekannt gab, wird das Unternehmen die weltweit größte PEM-Elektrolyseuranlage (Protonenaustausch-Membranen) am Chemiestandort Leuna in Deutschland bauen und als Eigentümer betreiben.

Der neue 24-Megawatt-Elektrolyseur wird grünen Wasserstoff für die Versorgung der Industriekunden von Linde produzieren und soll diese über das bestehende Pipelinenetz versorgen. Darüber hinaus wird Linde verflüssigten grünen Wasserstoff an Tankstellen und andere Industriekunden in der Region liefern. Der insgesamt erzeugte grüne Wasserstoff kann etwa 600 Brennstoffzellen-Busse im Jahr versorgen, die 40 Millionen Kilometer fahren, und bis zu 40.000 Tonnen Kohlendioxid-Auspuffemissionen pro Jahr einsparen.

Der Elektrolyseur wird von der ITM Linde Electrolysis GmbH, einem Joint Venture von Linde und ITM Power, gebaut und nutzt die hocheffiziente PEM-Technologie. Die Anlage soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 die Produktion aufnehmen.

"Sauberer Wasserstoff ist eine der Schlüsseltechnologien der deutschen und EU-Strategien zur Bewältigung des Klimawandels. Er ist Teil der Lösung zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen in vielen Branchen, einschließlich Chemie und Raffinierung", erklärte Jens Waldeck, Präsident für die Region Westeuropa bei Linde. "Dieses Projekt zeigt, dass die Kapazität von Elektrolyseuren weiter zunimmt und ist ein Sprungbrett zu noch größeren Anlagen."

Linde ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung, Verarbeitung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff. Es verfügt über die weltweit größte Kapazität und das größte Verteilungssystem für flüssigen Wasserstoff. Das Unternehmen betreibt außerdem die weltweit erste hochreine Wasserstoffspeicherkaverne sowie ein konkurrenzloses Pipelinenetz von rund 1.000 Kilometern, um seine Kunden zuverlässig zu versorgen. Linde ist führend beim Übergang zu sauberem Wasserstoff und hat weltweit fast 200 Wasserstofftankstellen und 80 Wasserstoffelektrolyseanlagen installiert. Das Unternehmen bietet über sein Joint Venture ITM Linde Electrolysis GmbH die neueste Elektrolysetechnologie an.

Graham Cooley, CEO von ITM Power, erklärte: "Dies ist der erste Verkauf über unser Joint Venture mit Linde und derzeit der weltweit größte angekündigte PEM-Elektrolyseur. Dies ist eine bedeutende Ergänzung unserer Vertriebspipeline und zeigt, wie die Kapazität und Effizienz unserer neuen Fabrik es uns ermöglichen, deutlich größere Projekte in Angriff zu nehmen. Es zeigt die wachsende Bereitschaft der Industrie, durch Elektrolyse erzeugten grünen Wasserstoff zur Dekarbonisierung von Fertigungsprozessen zu verwenden. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Linde bei der Umsetzung dieses spannenden Projekts."

Andreas Rupieper, Geschäftsführer der ILE GmbH, kommentierte: "Die ITM Linde Electrolysis GmbH freut sich, diesen Auftrag für den weltweit größten PEM-Elektrolyseur von Linde plc erhalten zu haben. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Technikerteams von ITM Power und Linde Engineering in Dresden treibt unser Angebot an die Industrie voran, die Kunden bei der Reduktion ihrer CO2-Emissionen zu unterstützen. Da wir heute über ausgereifte und integrierte schlüsselfertige Lösungen für unsere Kunden verfügen, sind wir zuversichtlich, dass dieses wichtige 24-MW-Projekt erst der Anfang unserer Zusammenarbeit ist."

Informationen zu ITM Power plc:

ITM Power plc stellt integrierte Wasserstoff-Energielösungen für den Netzausgleich, die Energiespeicherung und die Produktion von erneuerbarem Wasserstoff für Transport, erneuerbare Wärme und Chemikalien her. ITM Power plc is seit 2004 Teil des AIM-Markts der Londoner Börse. Im Oktober 2019 gab das Unternehmen den Abschluss einer Finanzierungsaktion in Höhe von 58,8 Mio. GBP bekannt, einschließlich einer Investition von Linde in Höhe von 38 Mio. GBP, sowie die Gründung eines Joint Ventures mit Linde, das sich auf die Lieferung von erneuerbarem Wasserstoff an große Industrieprojekte weltweit konzentrieren soll. Im November 2020 schloss ITM Power eine Finanzierungsaktion in Höhe von 172 Mio. GBP ab, einschließlich einer Investition in Höhe von 30 Mio. GBP durch Snam, einen der weltweit führenden Energieinfrastrukturbetreiber. ITM Power unterzeichnete im September 2015 einen Standortvertrag mit Shell für Wasserstofftankstellen (der im Mai 2019 um Busse, Lastwagen, Züge und Schiffe erweitert wurde) und im Januar 2018 einen Vertrag über den Einsatz eines 10-MW-Elektrolyseurs in der Rheinland-Raffinerie von Shell. ITM Power hat im Juli 2019 die Anmietung der weltweit größten Elektrolyseurfabrik in Sheffield mit einer Kapazität von 1 GW (1.000 MW) pro Jahr bekannt gegeben. Zu den Kunden und Partnern zählen unter anderem Sumitomo, Ørsted, Phillips 66, Siemens Gamesa, National Grid, Cadent, Northern Gas Networks, Gasunie, RWE, Engie, BOC Linde, National Express, Toyota, Honda, Hyundai, Optimal und Anglo American.

Informationen zu Linde

Linde ist ein weltweit führendes Industriegase- und Engineeringunternehmen, das 2019 einen Umsatz von 28 Milliarden USD (25 Milliarden Euro) erzielt hat. Unsere Mission, die Welt jeden Tag produktiver zu machen, setzen wir um, indem wir qualitativ hochwertige Lösungen, Technologien und Dienstleistungen anbieten, die unsere Kunden erfolgreicher machen und dazu beitragen, unseren Planeten zu erhalten und zu schützen.

Das Unternehmen bedient eine Vielzahl von Endmärkten, darunter Chemie & Raffinerie, Lebensmittel & Getränke, Elektronik, Gesundheitswesen, Fertigung und Primärmetalle. Die Industriegase von Linde werden in unzähligen Anwendungen eingesetzt, von lebensrettendem Sauerstoff für Krankenhäuser bis hin zu hochreinen und speziellen Gasen für die Elektronikfertigung, Wasserstoff für saubere Kraftstoffe und vielem mehr. Linde liefert außerdem hochmoderne Gasverarbeitungslösungen, um die Kundenexpansion, Effizienzsteigerungen und Emissionsreduktionen zu unterstützen.

