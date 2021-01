JIECANG

JIECANG wird bei der ersten "Future Factory"-Konferenz als einziges Unternehmen der Branche ausgewählt

JIECANG platzierte sich als einziges Unternehmen seiner Branche in die Auswahl der ersten Gruppe von Fabriken der Zukunft auf der ersten "Future Factory"-Konferenz, die kürzlich in Hangzhou, Provinz Zhejiang in China, stattfand.

Eine "Future Factory" zeichnet sich insbesondere durch fünf Aspekte aus: intelligente Fertigung, modernes Management, Modellinnovation, Stadt-Industrie-Integration und nachhaltige Entwicklung. Die Auswahl zielt darauf ab, ein neues Modell und einen Maßstab für intelligente Fertigung zu schaffen. Das JIECANG "Future Factory"-Projekt, mit einer Gesamtfläche von ca. 70.000 Quadratmetern, befindet sich im Xinchang Provincial High-Tech Industrial Park. Menschen, Maschinen und Produkte kommunizieren und interagieren hier autonom und bieten den Kunden effektivere, maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Zahlreiche Prozesse sind aktuell bei JIECANG automatisiert, darunter die Fertigung der Teile, die Monate des Fertigprodukts sowie die Qualitätskontrolle, Verpackung und Bestandsverwaltung. Digital-Twin-Lösungen werden häufig auf kundenspezifische Produkte angewendet. Durch den Einsatz von professioneller Software bei der Modellierung, Simulation und Optimierung des Designs, verkürzt sich der Produktlieferzyklus um mehr als 30 Prozent.

Bei der intelligenten Fertigung von JIECANG werden hochpräzise Geräte, ein zentralisiertes Zuführsystem und ein intelligentes Geräteverwaltungssystem verwendet, um eine schnelle und genaue Teilefertigung zu gewährleisten. Das integrierte Energiemanagementsystem kann den Energieverbrauch in Echtzeit überwachen und durch Datenanalyse kontinuierlich optimieren, um den Verbrauch zu reduzieren und die Fertigung so umweltfreundlich wie möglich zu machen.

Durch intelligentes Management und kollaborative Fertigung koordiniert das Unternehmen eng die globalen Kundenbedürfnisse, F&E-Zentren, Produktionsbasen mit geplanter Ausführung, Produktlieferung und Kundendienst, um schnell auf Kundenbedürfnisse zu reagieren, und Produktentwicklungszyklen und die zur Auslieferung an die Kunden benötigte Zeit zu verkürzen. Mit kontinuierlicher Anpassung und Entwicklung realisiert die JIECANG "Future Factory" eine effiziente Zusammenarbeit über die industrielle Internetplattform und bildet ein intelligentes Fertigungssystem, das Qualität, Effizienz und Umweltschutz integriert.

JIECANG, ein Technologiekonzern, der sich auf die Forschung, Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von Linearmotorsystemen konzentriert, bündelt globale Ressourcen und bietet intelligente Bewegungs- und Steuerungslösungen für Branchen wie Smart Office, Medical Care, Smart Home und Industrieautomation an. Mithilfe von Technologie fördert er einen intelligenteren Alltag. JIECANG hat 20 Jahre Erfahrung in der Branche und kann deshalb schnell auf die Anforderungen seiner Kunden reagieren. Der Anbieter strebt an, der weltweit führende Lieferant von Linearmotorsystemen zu werden. Das Unternehmen will die intelligente Transformation von Downstream-Produkten fördern. Die neuen Produkte sollen auf intelligenten und ergonomisch-gesunden Lösungen aufbauen und dem Kunden Freude vermitteln.

