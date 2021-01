Sommet Education; World Tourism Organization

Sommet Education und UNWTO präsentieren: Online Veranstaltungen der Hospitality Challenge

Die World Tourism Organization (UNWTO) und Sommet Education präsentieren die "Hospitality Challenge Pitch" Reihe - Online-Diskussionen mit UNWTO-Experten und Führungskräften im Tourismusbereich, in denen ebenfalls einige der Gewinner der "Hospitality Challenge", der von den beiden Partnern ins Leben gerufenen Solidaritätsinitiative, vorgestellt werden. Sie werden Einblicke in den Zustand des Tourismus und des Gastgewerbes geben sowie mögliche Lösungsvorschläge für einen neuen Start für die Tourismusindustrie machen.

Die "Hospitality Challenge" wurde ins Leben gerufen, um die Belebung des Gastgewerbes durch innovative Projekte zu fördern. Diese können von Unternehmern, Start-Ups, Studenten, Quereinsteigern und allen, die sich für die Branche begeistern, eingereicht werden. Unter fast 600 eingegangenen Bewerbern aus aller Welt haben 30 Top-Finalisten ein Stipendium mit Vollpension für Master-Programme, MBAs und andere spezialisierte Programme in den Bereichen Gastgewerbe, Kulinarik und Konditorei an den international renommierten Institutionen von Sommet Education erhalten: Glion Institute of Higher Education, Les Roches und École Ducasse.

Ab dem 21. Januar 2021 finden Online-Sessions zwischen 16.30 und 17.30 Uhr MEZ auf LinkedIn Live statt:

"What's Next in Jobs & Education" am 21. Januar 2021

Moderator: Hervé de Gouvion Saint-Cyr, Gründer und Präsident von TalentriCity

Teilnehmer:

- Stéphane Rousseau, Chief People Officer bei Sommet Education - Natalia Bayona, Direktorin für Innovation, Bildung und Investitionen der UNWTO - Francois Delahaye, Chief Operating Officer der Dorchester Collection

Hier anmelden

"What's next in Safety & Hospitality Experience" am 28. Januar 2021

Moderator: Michael Collins, Gründer von TravelMedia.ie und Abroad Magazine

Teilnehmer:

- Barbara Czyzewska, Head of Luxury Marketing and Brand Management beim Glion Institute of Higher Education - Alessandra Priante, Direktorin der Regionaldirektion Europa der UNWTO - Quentin Desurmont, Chief Executive Officer bei Traveller Made

Hier anmelden

"What's next in Revenue & Productivity" am 4. Februar 2021

Moderator: Damon Embling, Journalist bei Euronews und Direktor bei Headline Media UK

Teilnehmer:

- Jonathan Humphries, Head of International Hotel Development & Asset Management Specializations am Glion Institute of Higher Education und Chairman und Inhaber von HoCoSo - Sandra Carvao, Chief of Market Intelligence und Competitiveness bei der UNWTO - Marc Vieilledent, Chief Development Officer bei easyHotel Plc

Hier anmelden

"What's next in Waste Reduction & Sustainability" am 11. Februar 2021

Moderator: Rajan Datar, Fernsehmoderator, Journalist und Autor bei der BBC

Teilnehmer:

- Dr. Dimitrios Diamantis, Professor und Dekan der Graduiertenstudien bei Les Roches Crans-Montana - Ph.D. Manuel Butler, Geschäftsführer der UNWTO - Jochem-Jan Sleiffer, President Naher Osten, Afrika & Türkei bei Hilton

Hier anmelden

