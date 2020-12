The Global Efficiency Group

Sechs führende Anbieter von Rechtstechnologie schließen sich zusammen und gründen die Global Efficiency Group

Mit einer gemeinsamen weltweiten Präsenz bietet die neue Allianz einen überzeugenden "Follow the Sun"-Kundensupport für internationale Dienstleistungsunternehmen und globale Konzerne

Die Global Efficiency Group (TGE Group), eine Allianz von Anbietern von Informationsmanagement-Technologien, hat heute ihre Arbeit aufgenommen. Diese neue Allianz bringt sechs führende Spezialisten für das Management von Informations- und Dokumenten-Lebenszyklen zusammen, um einigen der größten internationalen Dienstleistungsunternehmen und Großunternehmen auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die auf einem einheitlichen Rahmen für die Projektdurchführung und Zusammenarbeit basieren. Gemeinsam repräsentiert die TGE Group einen der größten und erfahrensten Pools an iManage-Ressourcen, die weltweit zur Verfügung stehen. Dies ermöglicht einen einheitlichen Ansatz, um die anhaltende globale Nachfrage nach der iManage Work Productivity Platform zu erfüllen.

Alle Mitglieder der TGE Group sind in ihren lokalen Märkten anerkannt und respektiert. Dazu gehören Ascertus in Großbritannien und auf dem europäischen Festland; Office Information Australia (OIA), das die Region Asien-Pazifik abdeckt; Eficio, mit einer Präsenz in Kanada und Frankreich; Lexsoft, die Spanien und Lateinamerika abdeckt; Ounet Sistemi, mit Sitz in Italien; und Co-Operative Computing in Südafrika.

Roy Russell, CEO von Ascertus, erläuterte die geschäftlichen Gründe für die Gründung der TGE Group: "Durch den Zusammenschluss haben wir uns zu einem leistungsstarken Angebot entwickelt, das für globale professionelle Dienstleistungsunternehmen und große Konzerne interessant ist. Diese Allianz bietet den Kunden eine weltweite Implementierung und Unterstützung sowie eine einzige Schnittstelle für den Zugriff auf einen großen und erfahrenen Pool von Talenten. Als Mitglieder sind wir gemeinsam stärker, und durch die Bündelung unserer Expertise, Erfahrung und Ressourcen sind wir in einer außergewöhnlichen Position, einen echten Mehrwert für Unternehmensprojekte mit zusätzlicher Belastbarkeit und Risikominderung zu bieten."

Mit der Gründung der TGE Group sind die Mitglieder besser in der Lage, die Wachstumsziele ihrer Kundenorganisationen zu unterstützen. Carlos García-Egocheaga, CEO von Lexsoft Systems, erläuterte: "Wir sind jetzt der perfekte Partner für Unternehmen, die eine internationale Expansion anstreben, insbesondere außerhalb der US-amerikanischen und europäischen Märkte. Wir stellen fest, dass Lateinamerika, Afrika, Südostasien und sogar Russland wichtige Zielmärkte für Organisationen sind. Wir können jetzt Projekte auf globaler Ebene liefern."

Das Know-how und die Dienstleistungen der TGE Group sind umfassend - von der Geschäftsanalyse über technische Beratung und Projektmanagement bis hin zu Kundenerfolgsprogrammen und laufendem Support - und werden neben Englisch auch in der Landessprache angeboten. Die Teams in den Mitgliedsorganisationen sprechen zahlreiche Sprachen fließend, darunter Chinesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Portugiesisch, um nur einige zu nennen. Mit weltweit verteilten Mitgliedsorganisationen bietet die TGE Group ihren Kunden einen zuverlässigen technischen Support nach dem Motto "Follow the Sun".

Stephen Litton, Managing Director, OIA, kommentiert: "Als Kollektiv sind unsere Ressourcen und Fähigkeiten jetzt gleichmäßig global verteilt. Das bedeutet, dass wir Kunden gleichzeitig unterstützen können, wo auch immer auf der Welt sie sich befinden, ohne unseren APAC-basierten Talentpool zu verwässern. Entscheidend ist, dass es aufgrund der lokalen Ressourcen ein kostengünstigerer Ansatz für unsere Kunden ist."

Die iManage-Lösungen und die damit verbundenen Dienstleistungen sind das Kernstück des Angebots der TGE Group. Neil Araujo, CEO von iManage, kommentiert: "'Der Kunde steht an erster Stelle' ist einer unserer Kernwerte bei iManage, ein Gefühl, das auch diese Allianz antreibt, da sie darauf abzielt, proaktiv auf die geschäftlichen Anforderungen aktueller und zukünftiger Kunden zu reagieren. Die Tiefe und Breite des Fachwissens und der Präsenz der TGE Group ermöglicht es der Gruppe, einen wachsenden globalen Markt für Dokumenten- und Wissensmanagement zu adressieren und wird sich positiv auf die Geschäftsergebnisse der von ihr betreuten iManage-Kunden auswirken. Wir gehen davon aus, dass diese geschätzten iManage-Partner auch in Zukunft weitere Auszeichnungen erhalten werden."

Die TGE Group bietet eine breite Palette integrierter Geschäftslösungen, die Case- und Matter-Management, Vertragsmanagement, Dokumenten- und E-Mail-Management, Legal Spend Management, Wissensmanagement, Prozessautomatisierung, Cloud und vieles mehr umfassen.

Informationen zu der Global Efficiency Group

Die Global Efficiency Group ist ein Zusammenschluss von gleichgesinnten Anbietern von Informationsmanagement-Technologien mit Sitz in der ganzen Welt. Die Gruppe vereint mehr als 80 sehr erfahrene Spezialisten, Berater und Support-Ingenieure, deren Wissen und Erfahrung eine Vielzahl von Produktimplementierungen und Geschäftsszenarien abdeckt. Die Global Efficiency Group ist gut gerüstet, um die Durchführung globaler Projekte fachkundig zu übernehmen. Durch die Verwendung eines einheitlichen Rahmens für die Projektdurchführung und die Zusammenarbeit auf globaler Ebene bietet die Gruppe die Vorteile einer nuancierten lokalen Vertrautheit - unter Berücksichtigung praktischer Erwägungen wie Zeitunterschiede, Risikobereitschaft sowie Budget- und Kostenmanagementansätze - für den regionalen Erfolg. Gemeinsam stellt die Gruppe den größten und erfahrensten Pool an iManage-Ressourcen dar, der weltweit verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.tgegroup.com/.

