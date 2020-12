CSafe Global

CSafe Global startet eine Branchenpremiere: Sendungsverfolgung in Echtzeit

Dayton, OhioDayton, Ohio (ots/PRNewswire)

Mit der Einführung von 24/7 Echtzeit-Sendungstracking innoviert CSafe Global weiterhin im Bereich temperaturgeregelter Containerlösungen.

CSafe Global, der Innovationsführer bei temperaturkontrollierten Containerlösungen für den Transport von Arzneimitteln, kündigte heute die Markteinführung der Echtzeit-Transporttrackingplattform und -technologie des Unternehmens an, die CSafe-Kunden die Möglichkeit gibt, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen, um die sichere Lieferung von Medikamenten an Patienten weltweit zu gewährleisten.

Das Unternehmen hat bereits damit begonnen, aktive RKN- und RAP-Container mit den neuen Sensoren zur Ortung und Zustandsverfolgung nachzurüsten und der Service ist ab sofort für CSafe-Luftfrachtkunden verfügbar. Die Plattform, die von der Firma Cloudleaf, Inc. in enger Zusammenarbeit mit Csafe konzipiert wurde, liefert den Kunden Echtzeit-Warnungen und Benachrichtigungen per E-Mail, SMS oder auf der Plattform selbst. Folgendes kann für die jeweilige Sendung nachverfolgt werden:

- Temperatur der Ladung außerhalb vorgegebener Parameter - Öffnen der Tür - Temperatur der Umgebung außerhalb vorgegebener Parameter - Stoßen der Ladung - Schieflage der Ladung - Veränderung des Luftdrucks außerhalb vorgegebener Parameter - Veränderung der Luftfeuchtigkeit außerhalb vorgegebener Parameter - Abweichung von der Strecke / Verzögerung

CSafe-Kunden, die die Vorteile der neuen Plattform nutzen, profitieren auch von vielen anderen Funktionen, die in jedem Auftrag inbegriffen sind, wie zum Beispiel:

- Verträge anfordern und verwalten - Eine unbegrenzte Anzahl von Plattformbenutzern hinzufügen - Überwachung aller Sendungen in Echtzeit - Echtzeit-Warnungen und Benachrichtigungen anpassen - Zielorte für Routen anpassen und für zukünftige Sendungen speichern - Zugriff auf vergangene Sendungen - Daten während des Transports in Echtzeit exportieren, um ggf. einzugreifen - GDP-konforme Standard-Versandberichte abrufen - Standard REST-API-Paket verwenden

"Ich könnte nicht stolzer sein. Unsere Teams haben seit mehr als zwei Jahren unermüdlich an diesem Projekt gearbeitet, um unseren Kunden so viel mehr als nur Basisfunktionen zu bieten", sagte Patrick Schafer, CEO von CSafe. "Unser System, das wir in Partnerschaft mit Cloudleaf aufgebaut haben, wird den heutigen Anforderungen unserer Kunden gerecht und ist agil genug, um zukünftig Verbesserungen und weitere Innovationen zu integrieren."

Tom Weir, der COO von CSAFE, der das Projekt von Anfang an geleitet hat, bemerkte, "das gesamte Team freut sich sehr über den heutigen offiziellen Start, aber das bedeutet nicht, dass unsere Arbeit vorbei ist. Während des gesamten ersten Quartals werden wir den Rest der aktiven Containerflotte nachrüsten, und dann gehen wir dazu über, Verbesserungen einzubringen. Wir werden auch unsere Kunden aus dem Bereich Cell & Gene auf die Plattform holen und das System für VIP-Paketbehälter und -Kunden einführen, um die Funktion über unser gesamtes Produktportfolio hinweg anzubieten."

Weir bemerkte, dass CSafe die FAA-Zulassung für die Integration von Trackinggeräten in die aktiven Container CSafe RKN und CSafe RAP erhalten habe.

Pressekontakt:



Lori Conaway

Global Marketing Communications Manager

Durchwahl +1 908.272.2344

E-Mail: lconaway@csafeglobal.com

Web: csafeglobal.com

Informationen zu CSafe Global

CSafe Global fertigt und vertreibt eine umfassende Palette von Verpackungslösungen für die Kühlkette, um den Bedarf von Pharma- und Life Science-Unternehmen weltweit zu bedienen. Mithilfe seiner proprietären, voll integrierten künstlichen Intelligenz stellt CSafe sicher, dass Container verfügbar sind, wann und wo Kunden sie benötigen. Kombiniert mit dem branchenführenden Programm des Unternehmens für Tests und Wiederverwendung wird allen CSafe-Kunden bei jeder Lieferung eine überlegene Produktleistung zugesichert, die auch die Nachhaltigkeitsziele der Kunden erfüllt. CSafe ist in 150 Ländern vertreten und verpflichtet sich dazu, seine Lösungen bei Bedarf rund um die Uhr mit einer 100-prozentigen Garantie anzubieten. Dadurch wird CSafe zum Partner der Wahl für die anspruchsvollsten Kunden in der Kühlkette. CSafeGlobal.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1341221/CSafeShipmentDashboard.jpg