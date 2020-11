IZIVAT

IZIVAT führt steuerfreien Online-Einkauf mit internationaler Lieferung ein

ShanghaiShanghai (ots/PRNewswire)

Ein französisches Start-Up-Unternehmen verwandelte die Pandemie in eine Gelegenheit für internationale Käufer

IZIVAT war bereits für seine mobile Anwendung bekannt, die es Reisenden ermöglichte, ihre Mehrwertsteuerrückerstattung leicht von jedem beliebigen Geschäft in Frankreich zurückzuerhalten. Nach dem starken Rückgang des weltweiten Reiseverkehrs aufgrund der Pandemie in jüngster Zeit hat sich das Start-Up schnell umorientiert und eine neue Lösung angeboten, die es internationalen Käufern ermöglicht, europäische Waren aus dem Ausland zu kaufen, sie in kürzester Zeit nach Übersee liefern zu lassen und gleichzeitig die Mehrwertsteuer zurückerstattet zu bekommen.

Wie hat sich dieses französische Start-Up neu erfunden?

Nach dem Ausbruch von Covid-19 stellten viele internationale Reisende und Familien fest, dass sie ihre Lieblingsartikel vermissten. Es erwies sich oft als unmöglich, europäische Geschäfte dazu zu bringen, ins Ausland zu liefern, und selbst wenn es möglich war, mussten die Kunden am Ende hohe internationale Liefergebühren zahlen, ohne ihre Mehrwertsteuer zurückzubekommen.

An dieser Stelle sprang IZIVAT ein, das seinen Kunden zuhörte und sich um ihre Schmerzpunkte kümmerte, indem es ihnen die Möglichkeit bietet, die Mehrwertsteuer auf die Waren, die sie in europäischen E-Shops gekauft haben, zurückzufordern und sie zu einem erschwinglichen Preis nach Übersee liefern zu lassen. Das bedeutet, dass sie jetzt steuerfrei bei ihren europäischen Lieblingsmarken einkaufen können, ohne reisen zu müssen!

Wie funktioniert das?

Nach der Registrierung auf der IZIVAT-Website erhalten die Benutzer Anleitungsdetails. Sie können dann unter Verwendung des Rechnungsnamens und der Rechnungsadresse von IZIVAT in französischen oder europäischen* E-Shops einkaufen.

IZIVAT holt die Waren ab und kümmert sich um den internationalen Versand. Die Waren werden nie geöffnet, und alle Sendungen sind bis zu ihrem tatsächlichen Wert versichert. Die Mehrwertsteuerrückerstattung wird dorthin überwiesen, wo es den Benutzern am besten passt (Paypal, Wechat oder Banküberweisung).

Wird der grenzüberschreitende Versand die Zukunft des steuerfreien Einkaufs sein?

Während die europäische Tourismusindustrie normalerweise die Hälfte der weltweiten Touristenreisen ausmacht, haben in diesem Sommer nur 5 % der üblichen Touristen Paris besucht. Darüber hinaus prognostiziert die Welttourismusorganisation, dass die Zahl der Touristen im Jahr 2020 weltweit um 60 % bis 80 % zurückgehen wird. Mit dieser neuen Lösung plant IZIVAT auch, die europäischen Einzelhändler dabei zu unterstützen, ihre verlorenen Kunden wiederzufinden, wie der Gründer und Geschäftsführer von IZIVAT erklärte: "Wir glauben, dass innovative digitale Lösungen den europäischen Einzelhändlern erheblich dabei helfen könnten, die Kundenreichweite zu erhöhen. Der grenzüberschreitende elektronische Handel ist für sie eine starke Triebkraft, während gleichzeitig den Kunden ein fairer Preis geboten und die Zahlung doppelter Steuern vermieden werden soll."

*Für den Einkauf in anderen europäischen Ländern als Frankreich kontaktieren Sie bitte zuerst das IZIVAT-Team über deren Livechat.

Bitte besuchen Sie: https://www.izivat.com, hello@izivat.fr

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1344000/horizontal.jpg

Pressekontakt:

Bap

+86 18516336143