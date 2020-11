Sexuelle Gewalt an Kindern - das Leid mitten unter uns / Hände weg - Stopp Kindesmissbrauch tritt für den Schutz und die Prävention vor sexueller Gewalt an Kindern ein

Hands Off - Stop Child Abuse e.V.

Im Durschschnitt wird jedes 3./4. Mädchen und jeder 7./8. Junge sexuell missbraucht. Das sind pro Schulklasse 1-2 Kinder[1]. Nach Schätzungen gibt es pro Jahr in etwa 45'000 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern in der Schweiz[2]. 90% davon bleiben unentdeckt. Im Kinderspital Zürich wurden in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich 541 Fällen pro Jahr von psychischer (115), physischer (166) und sexueller Gewalt (168) sowie weiterer Fälle (88) an Kindern behandelt[3]. Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie - Fachgruppe Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken - hat für das vergangene Jahr 1'568 Fälle an 21 der 31 Kinderkliniken in der Schweiz festgestellt[4]. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn hier finden sich lediglich die schlimmsten Fälle ein. Ein grosser Prozentsatz bleibt unentdeckt[5].

Doch sexuelle Übergriffe finden nicht nur in der Schweiz, sie finden überall statt. Und sie benötigen dringend der Aufklärung. Die Missbrauchsfälle in Bergisch-Gladbach, Münster, Staufen oder Lügde zeigen, dass die Institutionen dieser Aufgabe nicht oder nur schleppend nachkommen. Hands-Off - Stop Child Abuse e.V. tritt hier für eine entschlossene Verfolgung ein. Nicht nur strafrechtlich, sondern vor allem präventiv sollen diese Fälle verfolgt und behandelt werden. Das Schweigen muss ebenso aufhören, wie die Stigmatisierung der Betroffenen. Nur aufgeklärte Kinder können sich wehren und eignen sich weniger als "Opfer". Auch Erwachsene stehen in der Pflicht, Kinder aufzuklären, damit sie sich wehren können.

Jede Spende, und sei sie noch so bescheiden, ist herzlich Willkommen. Sie fließt zu 95% direkt in die Präventions- und Aufklärungsarbeit. Lediglich 5% werden für den administrativen Aufwand des Vereins budgetiert, da die meisten Mitglieder im Team ehrenamtlich arbeiten.

Bis zu 20% der Bundessteuer können vom privaten Reineinkommen bzw. Reingewinn des Unternehmens von der Steuer abgezogen und als Spende ausgewiesen werden.

