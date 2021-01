Hommage 2021

Hommage 2021 : des portraits de femmes courageuses exposés dans la vieille ville de Berne

Vous aussi, vous avez soif de culture ? Alors que la plupart des lieux d’exposition ont dû fermer en raison de la pandémie, l’exposition en plein air Hommage 2021 invite le public amateur de culture et d’histoire à arpenter la vieille ville de Berne. Du 7 février au 30 juin, des pionnières de toute la Confédération y seront mises à l’honneur à l’occasion du cinquantenaire du droit de vote et d’éligibilité des femmes.

Hommage 2021 salue les milliers de Suissesses qui se sont engagées pendant un siècle pour leur indépendance et l’égalité des chances, aspirant ainsi à une société plus libre. Elles ne se sont pas contentées de lutter pour le droit de vote et d’éligibilité qu’elles ont enfin obtenu en 1971. Les femmes en Suisse ont fait preuve de courage et d’une ténacité étonnante en agissant de différentes manières dans divers domaines : éducation, secteur social, économie, arts, Église et politique. Une exposition regroupant 52 portraits de femmes, deux par canton, leur sera consacrée dans la vieille ville de Berne.

Les portraits placés sur plusieurs façades de la Münstergasse, de la Herrengasse et de la Münsterplatz inviteront le public à une exploration individuelle. Pour en savoir plus sur les 52 pionnières de ce passionnant parcours, il suffira de scanner le code QR sous chaque portrait afin d’accéder à des citations en plusieurs langues nationales et en anglais.

Hommage 2021 se veut non seulement un projet artistique, mais entend aussi mettre à disposition le résultat de ses travaux pour des projets de recherche complémentaires, l’enseignement et la formation. Pour réunir ces portraits, Hommage 2021 travaille avec des historiennes, des sociologues et des chercheuses en études culturelles des différents cantons. Elles ont présélectionné 5 à 8 femmes pour chaque canton et rédigé les textes biographiques. Ceux-ci sont librement accessibles sur www.hommage2021.ch/portraits.

Le choix final des deux figures représentant chaque canton a été confié à des écoles. Les modes de sélection ont été variés : d’impressionnants travaux ou semaines hors cadre dirigés par un corps enseignant motivé ont été réalisés par 40 classes dans toute la Suisse :

https://hommage2021.ch/fr/nouvelles/suissesses-puissantes-vues-par-des-yeux-jeunes

Exposition dans la vieille ville de Berne (Herrengasse, Münstergasse et Münsterplatz) : du 7 février au 30 juin 2021. Le vernissage n’aura pas lieu en raison de la pandémie de coronavirus.

Nous serions ravi·es que vous relayiez cette information dans votre média. Les participant·es vous accorderont volontiers une interview. Merci d’adresser les demandes d’entretiens et de photos de presse à : office@hommage2021.ch.

