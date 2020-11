PredictIt

PredictIt schlägt Umfragen, Statistiker und Analysten und ermöglicht eine potenziell genaue Vorhersage der endgültigen Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen in jedem Staat

Seit mindestens dem 7. August, etwa 90 Tage vor dem Wahltag, haben Händler auf PredictIt, dem Aktienmarkt für Politik, das Endergebnis der Präsidentschaftswahlen genau vorhergesagt, wobei sie auch die meisten der am stärksten umkämpften und am genauesten beobachteten Staaten berücksichtigten.

"Sogar als sich die Umfragen - manchmal wie wild - von Tag zu Tag verschoben, hat unsere Handelsgemeinschaft gezeigt, dass Prognosemärkte eine genauere Vorhersage liefern können als die meisten führenden Meinungsforscher, Statistiker und Analysten, die von den großen Medien häufig zitiert werden und auf die sich die Wähler verlassen, wenn es um Einblicke in das Ergebnis geht", erklärte John Phillips, Mitbegründer von PredictIt. "Dies beweist die kollektive Kraft unserer Plattform und unterstreicht unsere Gemeinschaft und ihre Fähigkeit, Wahlergebnisse genau vorherzusagen."

In sieben umkämpften Staaten, die bereits genannt wurden - Florida, Iowa, Michigan, New Hampshire, Ohio, Texas und Wisconsin - sagte PredictIt das Endergebnis zumindest in den letzten zwei Wochen vor dem Wahltag genau und konsistent voraus. In einem umkämpften Staat, North Carolina, wechselte der prognostizierte Sieger in den letzten 90 Tagen häufig, so dass man von einem unglaublich knappen Rennen in den letzten zwei Wochen vor der Wahl ausgehen konnte. Je nachdem, was in Arizona, Georgia, Pennsylvania und Nevada passiert, hätten die Händler bei der Auszählung der Wählerstimmen zu 100 Prozent richtig liegen können.

PredictIt ermöglicht es Händlern, Vorhersagen über zukünftige politische Ereignisse zu treffen, indem sie Aktien im Wert von 1-99 Cent in binären Ergebnissen kaufen - entweder ja oder nein. Der resultierende Aktienkurs kann basierend auf der "Weisheit der Vielen" als die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines bestimmten Ereignisses interpretiert werden. Je näher ein Aktienkurs an das 99¢-Maximum herankommt, desto zuversichtlicher sind die Händler, dass das Ergebnis eintreffen wird.

Sobald das Ergebnis des Ereignisses feststeht, wird der Markt abgerechnet, wobei alle Anteile am siegreichen Ergebnis mit $1,00 abgerechnet werden. Mit anderen Worten, ein Händler, der Aktien zu einem Preis von 65¢ kauft, würde einen Nettogewinn von 35¢ pro Aktie erzielen, wenn das Ereignis eintritt. Da die Aktienpreise Teil eines dynamischen Marktes sind, der sich mit den Ereignissen und Erwartungen ändert, könnte dieser Händler seine Aktien auch verkaufen, bevor der Markt abgewickelt ist.

Als Teil seiner Aufgabe teilt PredictIt seine Marktdaten mit fast 230 Universitätspartnern, darunter Professoren aus West Point, Harvard, Carnegie Mellon, Columbia, Yale, University of Pennsylvania, Dartmouth, Oxford, Princeton und Duke und anderen. Die Daten bieten den Forschern eine Fülle von Informationen, die den Einblick in so unterschiedlicher Studienbereiche wie Behavioral Finance, politische Psychologie, Informatik und Spieltheorie erleichtern.

PredictIt wurde als akademisches Projekt der Victoria University Wellington in Neuseeland (VUW) mit Hilfe von Aristoteles, einem weltweit führenden Anbieter von Software, Datenverarbeitung und Verifikationsdiensten, gestartet. Wir arbeiten im Rahmen eines "No Action Letter", der von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) im Oktober 2014 gewährt wurde.

