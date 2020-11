China Media Group CRIOnline

Ausländische Internet-Prominente auf Erkundungsreise in Shaanxi

Xi'an, ChinaXi'an, China (ots/PRNewswire)

Am 2. November wurde in der Xixian New Area in der Provinz Shaanxi eine Reportageinitiative unter dem Motto "Internationale Influenzer erkunden die Provinz Shaanxi" gestartet. Dabei waren auch die China Media Group CRI Online und die Cyberspace-Verwaltung der Provinz als Mitorganisatoren beteiligt.

Beliebte "We Media"-Autoren aus Großbritannien, Frankreich, den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko und Spanien besuchen bis zum 6. November Fengxi New City in der Xixian New Area, den Gaoling District der Stadt Xi'an und Dali County in Weinan City.

Während ihrer Rundreise werden sie die jüngsten Fortschritte von Shaanxi bei der Entwicklung innovativer Städte, der Pflege der wunderschönen Landschaft und der Förderung des kulturellen Tourismus erleben und das faszinierende lokale immaterielle Kulturerbe kennen lernen. Auch die Errungenschaften der Provinz bei der Armutsbekämpfung durch Tourismus und die kulturelle und industrielle Entwicklung werden bei der Reise vorgestellt.

Die Reise wird über VLOGs und kurze Videos auf internationalen Social-Media-Plattformen übertragen.

Bei der Willkommensfeier hielt Maximiliano Javier Carrera Camacho aus Mexiko eine Rede im Namen der Teilnehmer.

"Wir freuen uns darauf, bei unserem Besuch die Antwort darauf zu finden, wie es China gelungen ist, den Kampf gegen die Armut zu gewinnen, und Fortschritte bei der Stadtentwicklung und der städtebaulichen Innovation zu erzielen. Wir berichten in unseren Ländern über Shaanxi und informieren mehr Menschen über die Provinz, um so den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und Shaanxi und den dortigen Städten wie Xi'an und Weinan zu fördern."

Noelia Rodriguez Pascual aus Spanien lebt schon lange in China. In den letzten Jahren passierte es häufiger, dass Shaanxi in Gesprächen mit Freunden angesprochen wurde.

"Ich glaube, mit ihrem reichen kulturellen Erbe, wird uns Shaanxi ein ganz besonderes Erlebnis bieten und uns alle überraschen."

Matthew Charles Galat kommt aus den Vereinigten Staaten.

"Xi'an ist eine moderne Stadt. Gleichzeitig hat sie Kultur, Geschichte und moderne Entwicklung gut miteinander verbunden. Ich freue mich auf die Reise und hoffe, dass ich meinen Followers zeigen kann, wie schön es in Shaanxi ist."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326792/The_launching_ceremony_International_Internet_Celebrities_Witnessing_Happiness_Shaanxi_People.jpg

Pressekontakt:

Wei Yichao

weiyichao@cri.cn

+86 18612596712