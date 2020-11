Immobilienmakler FREITAG

Immobilienmakler FREITAG setzen erfolgreich auf Künstliche Intelligenz in der Objekt- & Kundenakquise

München/StarnbergMünchen/Starnberg (ots)

Die Immobilienmakler der Kanzlei FREITAG aus München und Starnberg setzen erfolgreich auf Künstliche Intelligenz, um Neukunden zu akquirieren und treffen ähnlich wie die smarten Systeme der deutschen Polizei auf vergleichbare technische KI-Hilfsmittel.

In Zusammenarbeit mit dem Team der KI-Experten von IT Boltwise, entwickelten die Immobilienmakler FREITAG ein intelligentes System zur Erkennung von Immobilien, welche bald zur Veräußerung stehen werden und unterstützen Ihr Verkaufsteam zukünftig mit einem übermenschlichen Werkzeug auf Basis von künstlicher Intelligenz. Auf die Idee kamen die Immobilienspezialisten FREITAG aus München und Starnberg aufgrund den KI-Konzepten der deutschen Polizei. Bereits seit Jahren nutzt die Polizei in Deutschland Künstliche Intelligenz bei der täglichen Aussendung von Streifenwagen in Gebieten, welche laut der internen KI potentiell noch am selben Tag von einer Straftat betroffen sein werden. Hierzu nutzt das System des Staates Erfahrungswerte aus der Vergangenheit der letzten Jahrzehnte, jedoch auch aktuelle Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen, um schnell an Ort und Stelle des Verbrechens zu sein, jedoch auch um Straftaten durch bloße Anwesenheit zu verhindern.

Die Immobilienkanzlei FREITAG setzt zur Akquise von neuen Immobilien-Objekten auf ein ähnliches Konzept. Sie wertet hohe Verkaufszahlen eines Stadtbezirkes aus und kombiniert zudem verschiedene weitere Muster und Erfahrungswerte, um automatisiert zu erkennen, dass eine bestimmte Immobilie eines kleinen Umkreises bald verkauft wird, bevor es der Immobilienbesitzer selbst weiß. Dank der künstlichen Intelligenz konnten laut den Immobilienmaklern bereits erfolgreich Neukunden durch direkte Ansprache akquiriert werden. Die Kanzlei will das KI-Konzept weiter ausbauen und zukünftig anderen Maklern der Region zur Verfügung stellen und sogar weltweit als Werkzeug in der Neukundenakquise einsetzen. Die Zusammenarbeit mit Drittunternehmen soll im kommenden Jahr 2021 ausgeweitet werden.

Pressekontakt:

Immobilienmakler FREITAG

Michael Freitag

Waldstraße 14a

85579 Neubiberg-München

Telefonnummer: +49 (0) 89 380 79 948

eMail: presse@immobilienmakler-freitag.de