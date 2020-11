navigas services GmbH

Navigas Mobility: Alles ausser Tanken

HünenbergHünenberg (ots)

Keine Anzahlung, keine Mindestmietdauer, keine versteckten Kosten: Navigas Mobility, ein Start-up, lanciert in Kooperation mit Hertz Schweiz per 1. November 2020 ein absolut flexibles Auto-Abo für Private und KMU.

Bei einem wachsenden Teil der Bevölkerung erleben wir zur Zeit einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Mobilität, erläutert Diana von Burg, Co-Gründerin von Navigas. "Immer mehr Menschen verzichten auf ein eigenes Fahrzeug. Sie wollen ein Auto nur dann fahren, wenn es Sinn macht." Wichtig sei aber, dass - wenn man ein Fahrzeug brauche - das Auto einfach und unkompliziert zu haben sei.

"Da kommen wir ins Spiel", sagt Hertz Sales- und Marketingdirektor Roberto Delvecchio: "Hertz hat Jahrzehnte-lange Erfahrung mit der Bereitstellung von Miet-Fahrzeugen." In Kombination von Start-up und Platzhirsch, ergebe sich ein attraktives und flexibles Angebot für Private und FIrmen.

Ein einfaches Abonnement und der Fahrspass ist garantiert

Das sieht so aus: Im Auto-Abo inbegriffen sind 4'000 km/Monat, die Versicherung, die Steuern, selbstverständlich die Autobahn-Vignette und auch eine monatliche Fahrzeugreinigung. Ebenfalls dabei die ansonsten lästigen Kosten für Unterhalt & Service. Einzig Benzin-, Diesel- oder Stromkosten übernehmen die Userinnen und User selber.

Eine grosse Auswahl an Fahrzeugen für jeden Bedarf

Es stehen bis zu 100 Fahrzeugmodelle inklusive leichter Nutzfahrzeuge verschiedener Marken bereit, wie zum Beispiel Ford, Volvo, BMW, Fiat, Mercedes, Toyota etc.

Die Kunden finden neue oder neuwertige Fahrzeuge, ohne lange Reservationszeit und ohne Anmeldegebühren.

Schweizweites Netz von Abholstationen oder Hol- und Bring-Service

Die Kunden übernehmen das Fahrzeug an einem der über 50 Standorte in der Schweiz oder lassen sich das Auto bequem und günstig nach Hause oder an den Arbeitsort liefern.

Die User definieren die Nutzungsdauer ganz einfach nach Bedarf: ab 1 Tag bis zu mehreren Monaten.

Unter www.navigas-mobility.ch ist das gesamte Angebot aufgeführt, bestellt wird bequem online.

