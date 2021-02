TECO 2030 ASA

Giga Wasserstoff Brennzellen Fabrik in Norwegen

TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) zielt darauf ab, Norwegens erste groβräumige Produktion von Brennstoffzellen zu gründen, die als Herz für wasserstollbetriebene Schiffe und anderen Hochleistungsanlagen optimiert wurde.

"Unser Ziel ist es, ein fortschrittliches Innovationszentrum in Kombination mit einer Gigafabrik zu errichten. Das bedeutet, dass wir Brennstoffzellen mit einer Leistung von 1200 Megawatt oder 1,2 Gigawatt pro Jahr produzieren werden. Dies entspricht einem Jahresumsatz von mehreren hundert Millionen Euro. Dies wird die erste Massenproduktion von Brennstoffzellen in Norwegen sein und eine Drehscheibe für die norwegische Wasserstoffindustrie. " sagt Tore Enger, CEO von TECO 2030 ASA.

Brennstoffzellen wandeln Wasserstoff mit Wasserdampf als einzige Emission in Elektrizität um. "Wir optimieren Brennstoffzellen von Grund auf für den Einsatz auf hoher Seefahrt. Wir kombinieren eine erstklassige Brennstoffzellenlösung von einem vertrauenswürdiger Engineering-Partner für führende Unternehmen mit langer Geschichte mit der globalen maritimen Industrie", sagt Herr Enger.

Die Entwicklung von Brennstoffzellen erfolgt in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Ingenieurbüro AVL, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für die Entwicklung von Antriebsstrangsystemen. TECO 2030 hat eine einzigartige Zusammenarbeit mit einem der weltweit fortschrittlichsten R&D-Cluster aufgebaut. AVL verfügt über 20 Jahre Erfahrung und mehr als 150 Patente in der Brennstoffzellenindustrie. AVL wird auch zur Planung und zum Bau der Fabrik beitragen. TECO 2030 wird eine marine Wasserstofflösung liefern, die effizienter, kompakter und langlebiger ist als Brennstoffzellen, die auf modifizierten Fahrzeugstapeln basieren. Die Partnerschaft mit AVL hat bereits dazu geführt, dass der TECO Future Funnel, das weltweit vollständigste Abgasreinigungssystem, in Produktion geht. Es ist geplant, die Brennstoffzellenproduktion im Jahr 2022 aufzunehmen.

Neben AVL hat TECO 2030 bereits Partnerschaften mit hochwertigen Industrieunternehmen wie dem österreichischen Hauptstromunternehmen Verbund, der großen niederländischen Binnenschifffahrtsgesellschaft Chemgas und der innovativen, in siebten Generation niederländischen Werft Thecla Bodewes geschlossen. TECO 2030 wird eine solche Partnerschaft als Plattform für die Energiewende in der Schiffsindustrie weiter schmieden.

"Wir freuen uns über die umfassende Unterstützung unserer Pläne durch wichtige Akteure in der Schifffahrts- und Energiebranche sowie auch durch Universitäten. Wir freuen uns auch über die klare Botschaft der norwegischen Regierung, dass die Industrialisierung maritimer Brennstoffzellen ein Bereich von besonderer Bedeutung ist. Dies ist ein Aufruf zum Handeln, auf den wir jetzt reagieren", sagt Herr Enger.

TECO 2030 möchte die Anlage hauptsächlich in Ostnorwegen errichten, wahrscheinlich in den Landkreisen Viken, Vestfold oder Telemark. Das Unternehmen prüft potenzielle Standorte. Ein wichtiger Faktor wird die Nähe zu Kompetenzclustern innerhalb Technologie und Schifffahrt sein. Die Giga-Fabrik wird 500 Arbeitsplätze in Forschung und Entwicklung sowie zur industriellen Produktion in vollem Umfang schaffen.

Die erwarteten 100 Millionen Euro Investitionen belaufen sich über einen Zeitraum von rund zehn Jahren. Finanzierungsalternativen werden geprüft. TECO 2030 hat über das norwegische Staatsunternehmen Enova Unterstützung im Rahmen des IPCEI-Wasserstoffprogramms beantragt und ist hinsichtlich einer positiven Reaktion optimistisch.

Hintergrund

TECO 2030 stammt von der TECO Maritime Group, die seit mehr als 25 Jahren Technologie und Service für die globale Schifffahrtsbranche bereitstellt. TECO 2030 wurde im Herbst 2020 an der Euronext Growth Oslo notiert.

TECO 2030 konzentriert sich auf eine der größten Umweltherausforderungen unserer Zeit: Wie können immer größere Frachtmengen mit reduzierten Emissionen kombiniert werden? Die Vision des Unternehmens ist emissionsfreie Fracht, bei dem Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis eine führende Rolle spielen. Das Unternehmen bietet auch eine optimale Emissionsreduzierung für herkömmliche Kraftstoffbehälter. Das Marine-Brennstoffzellensystem TECO 2030 basiert auf einem modularen Aufbau und ermöglicht eine Systemkonfiguration im Multi-Megawatt-Maßstab. Es ist kompakt und eignet sich sowohl für Nachrüstungen als auch für Neubauten.

TECO 2030 ist Partner des ehrgeizigen Projekts Green Hydrogen @ Blue Danube zusammen mit bedeutenden Akteuren wie Siemens, Bosch, AVL und Verbund, bei dem Wasserstoff aus Solar- und Windkraft in Rumänien erzeugt wird und auf Schiffen entlang der Donau zu Industriekäufern Österreich und Deutschland transportiert wird. TECO 2030 wird Brennstoffzellen für wasserstoffbetriebene Schubschiffe liefern, die die Lastkähne entlang der Donau schieben.

Der Trend zur Reduzierung der Meeresemissionen wird durch die bevorstehenden globalen Emissionsgesetze beschleunigt. IMO, die Internationale Seeschifffahrts Organisation, strebt eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 40 Prozent bis 2030 und um 70 Prozent bis 2050 im Vergleich zu 2008 an. Die gesamten Treibhausgasemissionen sollen bis 2050 um mindestens 50 Prozent gesenkt werden. Zusätzlich werden für Flüsse und Wasserstraßen emissionsfreie und emissionsarme Zonen vorgeschlagen, um die Emissionen in Flussstädte zu verringern.

TECO 2030 (OSE-Ticker: TECO) – Stromversorger für Ihre emissionsfreien und emissionsarmen Schiffe. TECO 2030 befasst sich mit einer der größten Umweltherausforderungen unserer Zeit: Wie können Emissionen durch das wachsende weltweite Frachtvolumen reduziert werden? Die Schifffahrtsbranche kann durch die Implementierung neuer Technologien auf emissionsfreie Produkte umsteigen, wobei Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis die ultimative Lösung darstellen.