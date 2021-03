Fishawack Health

Fishawack Health übernimmt PRMA Consulting und präsentiert konkurrenzloses weltweites Angebot in den Bereichen Marktzugang und Forschung für Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung

- Fishawack Health stärkt sein zuverlässiges strategisches Angebot durch die Übernahme von PRMA Consulting - einem weltweit tätigen Unternehmen für Marktzugangs- und HEOR-Beratung mit fundiertem Fachwissen in den Märkten USA, EU und Asien-Pazifik

Der führende Partner für die Vermarktung von Biowissenschaften, Fishawack Health, hat PRMA Consulting, übernommen, ein weltweit führendes Beratungsunternehmen für Marktzugang und Forschung für Gesundheitsökonomie und Ergebnisforschung (Health Economics and Outcomes Research, HEOR) mit Niederlassungen in Europa, Asien und den USA.

Die Übernahme stärkt das starke strategische Angebot von Fishawack Health und erweitert das bestehende Marktzugangsangebot des Unternehmens in Nordamerika um fundiertes Fachwissen in den Märkten im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa. Fishawack Health bietet jetzt eine der weltweit führenden Marktzugangs- und HEOR-Funktionen weltweit.

"Wir freuen uns, PRMA Consulting in unserem Unternehmen begrüßen zu dürfen - unsere dritte Akquisition im Jahr 2021", erklärte Oliver Dennis, Mitbegründer und CEO von Fishawack Health. "PRMA Consulting verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen globaler Marktzugang, HEOR und Erkrankungen und ist damit eine wichtige Ergänzung zu unserem Geschäftsbereich für Consulting. Dank des Erwerbs von so renommierten Unternehmen wie PRMA Consulting entwickeln wir kontinuierlich agile, integrierte und maßgeschneiderte Lösungen, die sicherstellen, dass wir den komplexen und sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg stets einen Schritt voraus sind - von der Laborausstattung bis zur Markteinführung und auch danach."

Seit mehr als einem Jahrzehnt prägt PRMA Consulting die Zukunft des Marktzugangs mit einem branchenführenden strategischen Angebot und preisgekrönten, cloudbasierten digitalen Anwendungen, die den Produktwert steigern und optimieren - dazu gehören PRMA Healthcheck®, PRMA Navigator®, PRMA Tracker® und PRMA Access Accelerator®. Fishawack Health beabsichtigt, diese Lösungen allen bestehenden Kunden zur Verfügung zu stellen.

Fred Bassett, Consulting-Leiter bei Fishawack Health, sagte: "Unser Ziel bei Fishawack Health ist es, den Kunden Zugang zu erfahrenen Experten zu verschaffen, die die strategische Ausrichtung vorgeben und dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, die für die Entwicklung und Vermarktung von Portfolios, Produkten und Dienstleistungen von Bedeutung sind. Das PRMA Consulting-Team teilt unsere Leidenschaft, Lösungen für die komplexesten und besonders schwierigen Probleme im Bereich der Gesundheit auf den sich schnell entwickelnden Märkten zu finden. Wir freuen uns, ein neues Team von Strategen für Marktzugang und Gesundheitsökonomie zu bieten, die sich auf HEOR, Bewertung von Gesundheitstechnologien, Preisgestaltung und Erstattungsprozesse spezialisiert haben.

David Sykes, Gründungspartner bei PRMA Consulting, erläuterte: "Wir freuen uns über die Möglichkeit, ein Teil von Fishawack Health zu werden und das weltweit führende Unternehmen für Wertschöpfung, Beweise und Zugang mit aufzubauen. Die ähnliche Unternehmenskultur und unsere gemeinsamen Werte sowie die Fähigkeit, vorhandene ergänzende Fishawack Health-Ressourcen zu nutzen, um unseren Kunden ein noch besseres Erlebnis zu bieten, haben uns motiviert.

"Da sich das Tempo der klinischen Entwicklung beschleunigt und die Verantwortlichkeiten zwischen Medizin, Handel, Zugang und HEOR immer enger zusammengeführt werden, sehen wir eine große Chance, marktführende integrierte und funktionsübergreifende Serviceangebote für unsere Kunden zu entwickeln.

"Wir bedanken uns bei unseren Kunden, die uns dabei geholfen haben, diesen wichtigen Meilenstein zu erreichen. Außerdem möchte ich dem wunderbaren Team von PRMA Consulting danken, das uns geholfen hat, so erfolgreich zu sein. In der kommenden Zeit konzentrieren wir uns weiterhin auf die Zusammenarbeit mit den Kunden, um ihren Patienten einen schnelleren Zugang zu den Therapien zu ermöglichen, die die Gesundheitsergebnisse verbessern."

