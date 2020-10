NTT Advanced Technology Corporation

NTT Advanced Technology vermarktetneue Version des WinActor RPA-Tools in Übersee

Kawasaki, Japan (ots/PRNewswire)

MitzusätzlichenFunktionenzurSteigerung der Produktivitätbei der Szenarioerstellungunterstützt die neue Version "New Work Styles" in der COVID-19-Zeit

Die NTT Advanced Technology Corporation wird am 1. Oktober 2020 die neueste Version (Ver. 7) ihresrobotergestütztenProzessautomatisierungs-(RPA)-Tools "WinActor" in Übersee auf den Marktbringen. Damitkommtsie den Bedürfnissen der BenutzervomAnfänger bis zumfortgeschrittenenProgrammierer in Hinblick auf "Menschenzentriertheit" entgegen.

In den Zeiten der COVID-19-Pandemie suchen viele Unternehmen nach einem neuen Arbeitsstil, und RPA, was mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, scheint ein vielversprechendes Mittel zur Verwirklichung dieser neuen Arbeitsstile zu sein. Das RPA-Tool WinActor des Unternehmens mit Sitz in Kawasaki City, Präfektur Kanagawa, hat in Japan einen sehr guten Ruf und wurde bereits bei mehrals 5.300 Unternehmen eingeführt.

WinActor Ver. 7 wird den Kundenhelfen, die digitale Transformation voranzutreiben, einenneuenArbeitsstilanzunehmen, der die Erfordernisse der COVID-19-Ära berücksichtigt, und ihreGeschäftseffizienzzuverbessern. Version 7 bietet die folgendenHauptfunktionen.

1. MenschenzentrierteFunktionen

- UnterAusnutzung der gesteigertenVerarbeitungsgeschwindigkeitwurde die Benutzeroberflächeüberarbeitet, so dasssiejetztnochraffinierter und einfacherzubedienenist. - Ein Tutorial führt die Benutzer in alleSchlüsselprozesseein, von den Grundlagenfür die Erstellung von Szenarien bis hinzupraktischen und anwendungsorientiertenOperationen.

2. EffektiveFunktionenfür den EinsatzimUnternehmen

- Die BenutzerkönnenmehrereSzenariengleichzeitig auf demselbenBildschirmbearbeiten, so dasssieTeileeinesSzenarios von einemzumanderenkopieren und einfügenkönnen, währendsiemehrereSzenarienbetrachten. - WinActor Scenario Script, einSzenario-Editor fürfortgeschritteneProgrammierer, ermöglicht es ihnen, einSzenariomiteinerProgrammiersprachezuentwickeln, mit der siesichervertrautsind.

3. Unterstützungbei der Erstellung von Szenarien

- Der OCR-basierteBildabgleicherleichtert die Aufzeichnung und Ausführung von OperationenimZusammenhangmitZeichenketten auf dem Bildschirm. - Die Table-Scraping-FunktionextrahiertTabelleninformationenauseinerWebseite. WennsicheineTabelleübermehrere Seiten erstreckt, greiftWinActor einzeln auf diesezu und gibt die erhaltenenTabelleninformationen in einereinzigen CSV-Dateiaus.

4. Zwei-Sprachen-Fähigkeit

- Die Benutzerkönnen die Sprachewechseln, um bestimmtenAusführungsumgebungengerechtzuwerden. DarüberhinauskönnenSzenarien, die auf Japanischentwickeltwurden, ohneÄnderungauch auf Englischverwendetwerden und umgekehrt.

Offizielle Website: https://www.ntt-at.com/news/2020/detail/release200930.html

Pressekontakt:

Nobukatsu Takei

NTT Advanced Technology Corporation

Tel.: +81-44-589-5894

E-Mail: rpareply@ml.ntt-at.co.jp

URL: https://winactor.biz/en/inquiry/winactor.html