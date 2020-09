Book Depository

Die innere Psyche der Leser enthüllen mit der Kampagne #RevealYourShelf von Book Depository

London (ots/PRNewswire)

Was sagt ein Bücherregal über den Besitzer aus?

- Die neue Social Media-Kampagne von Book Depository, die von jetzt an bis zum 11. Oktober läuft, inspiriert Buchliebhaber weltweit dazu, ihr wahres Selbst zu enthüllen, indem sie ihr Bücherregal zeigen! - Posten Sie ein "Shelfie" auf ihrer Solcial Media und erfahren Sie von der renommierten britischen Psychologin Emma Kenny, wie der Geschmack in Büchern die Persönlichkeit von Menschen offenbart

Die Bücher, die Menschen in ihrer Freizeit lesen, können ihre Persönlichkeit offenbaren. Von heute an bis zum 11. Oktober fordert Book Depository jeden dazu auf, #RevealYourShelf zu veröffentlichen, indem er sich der globalen Kampagne zu sozialen Medien anschließt.

Anstatt zu versuchen, die Persönlichkeit eines Menschen über sein Sternzeichen zu verstehen? Schauen Sie stattdessen einfach in ihr Bücherregal. Die gefeierte britische Psychologin Emma Kenny arbeitet mit Book Depository zusammen, um herauszufinden, was der Geschmack der Menschen in Büchern über ihre Persönlichkeit und ihre innere Psyche aussagt.

Für jemanden, der ein komplexes Mysterium mag, sagt Emma, dass er wahrscheinlich ein hohes Maß an Selbstwertgefühl hat und es genießt, herausgefordert zu werden. Leser von fiktionalen Büchern sind freundlich, gut erzogen und sympathisch zu anderen. Für jemanden, der Drama und Romantik mag, sind sie die Art von Person, die in einer Krise immer weiß, was zu sagen ist. Für jemanden, der eher experimentelle Genres mag, stehen die Chancen gut, dass sie sich an Regeln halten, und das sind gute Verhandlungsführer. Jemand, der gerne Komödien liest, findet sie in der Regel warmherzig, einladend und verwandt.

Buchliebhaber sind eingeladen, mit der Leserschaft des Book Depository in Kontakt zu treten und zu sehen, was ihr Bücherregal verrät, indem sie ein "Shelfie" auf Twitter, Facebook und Instagram teilen. Tag #RevealYourShelf und @BookDepository für die Chance, die Buchsammlung zu erhalten und von Emma Kenny analysieren zu lassen; und die nächsten fünf Bücher zur Erweiterung der Sammlung zu gewinnen.

Einblick in die Bücherregale der berühmtesten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Welt

Welcher Weltführer zitiert "Mortal Fire" von Elizabeth Knox als eines ihrer Lieblingsbücher? Welcher Unternehmer hat den "Cloud Atlas" von David Mitchell empfohlen? Bleiben Sie an den Social Media-Channels von Book Depository dran, um zu erraten, wem das illustrierte Bücherregal gehört, mit der Chance, das nächste Buch gratis zu gewinnen.

Schließen Sie sich Book Depository auf Facebook, Instagram und Twitter mit #RevealYourShelf bis zum 11. Oktober an.

