Artmarket.com

Artmarket.com meldet Q3-Umsatzwachstum im Jahresvergleich und gibt eine deutliche Erhöhung der Abonnement- und Servicepreise sowie die Bereitstellung der fortschrittlichsten Version von Artprice.com bekannt

Paris (ots/PRNewswire)

Artmarket.com meldet ein Q3-Umsatzwachstum im Jahrevergleich und gibt eine deutliche Erhöhung der Abonnement- und Servicepreise sowie die Bereitstellung der fortschrittlichsten Version von Artprice.com Mitte Dezember bekannt. Dies wird unter anderem zu einer Änderung am Geschäftsmodell führen, da zahlende Werbekunden vollständig in seine Datenbanken und Serviceleistungen, seine Künstlerseiten und seine Web 3.0-Dimension integriert werden.

Anstehende Ereignisse in Q4 2022 und Q1 2023

Mitte Dezember 2022 wird Artprice von Artmarket seine neue Version, die fortschrittlichste seiner Geschichte, bereitstellen, die es dem Unternehmen ermöglicht, eine deutlich umfassendere Antwort auf Kundenanfragen und Informationsanfragen in diesem digitalen Jahrzehnt zu bieten. Nach einer Entwicklungsphase, die sich aufgrund der COVID-19-Pandemie um 18 Monate verlängerte, umfasst diese große Erneuerung alle Datenbanken und Dienste von Artprice.

Nach einer Ausschreibung Ende 2019 hat Artprice von Artmarket ein Team von sehr hochrangigen und engagierten externen Beratern ausgewählt, um die Idee einer vollständigen Überarbeitung von Artprice.com zu prüfen und zu entwickeln, mit einem soliden UI/UX-Ansatz (UX und UI stehen für Benutzererlebnis und Benutzeroberfläche). Die Ergebnisse dieses benutzerorientierten Ansatzes werden Mitte Dezember sichtbar sein.

Die neue Website wird außerdem ein neues Geschäftsmodell aufweisen, bei dem die zahlenden Werbekunden vollständig in die Datenbanken und Dienstleistungen integriert sind. Diese Werbekunden werden in erster Linie die 6.400 Auktionshäuser aus aller Welt sein, die seit mehr als zwei Jahrzehnten mit Artprice verbunden sind und die mittlerweile 98 % ihrer Verkäufe online abwickeln. Diese Kunden können nun ihre zukünftigen Umsätze im Modus für zahlende Werbekunden sehen, basierend auf den Suchkriterien, die von den 5,4 Millionen Nutzern von Artprice verwendet werden. Das daraus resultierende Targeting wird äußerst relevant sein.

Wir weisen darauf hin, dass das Geschäftsmodell von Auktionshäusern seit mehr als 50 Jahren systematisch Werbekosten beinhaltet – die Ankündigung von Details von anstehenden Verkäufen –, die etwa 34 % ihrer Gesamtkosten ausmachen, unabhängig vom Land oder des Umfangs ihrer Aktivitäten.

Da Auktionen mittlerweile zu 98 % im Internet beworben werden, hat im Jahr 2022 der Druck auf Arthouse, den Auktionshäuser, die mit Artprice verbunden sind, ausgeübt haben, um ihre Verkäufe gegen eine Gebühr bewerben zu können, zu der besten Lösung auf unserer neuen Website geführt. Es ist nur logisch, dass Auktionshäuser der Ansicht sind, dass Werbung für zukünftige Verkäufe (34 % der Verkaufskosten) im Internet sinnvoller ist als in den Printmedien.

In der Vergangenheit war Artprice immer der Ansicht, dass Online-Werbung mit seinen Datenbanken unvereinbar ist, da sie die Lesbarkeit beeinträchtigt und unter Umständen bei Lesern schlecht angesehen ist. Es war daher eine große Herausforderung, auf die Nachfrage von Auktionshäusern nach Werbung zu reagieren und gleichzeitig die Quintessenz von Artprice zu erhalten.

Mit der neuen Einführung werden die 6.400 Betreiber von Auktionen in der Lage sein, die Ankündigungen ihrer zukünftigen Verkäufe in den gesamten industriellen Prozess von Artprice von Art Market zu integrieren und als Favoriten ausgewählte Künstler für die 5,4 Millionen Nutzer von Artprice zu „pushen" (durch Benachrichtigungen per Textnachricht, RSS, Sofortnachrichten, E-Mail, die Seite „Meine Künstler" usw.).

Es ist durchaus möglich, dass die Werbeeinnahmen, die von diesen 6.400 Auktionshäusern generiert werden, die seit 1997 mit Artprice verbunden sind, letztendlich unsere Abonnementeinnahmen übersteigen werden (derzeit 90 % des Gesamtumsatzes von Artprice). Artprice ist daher der Ansicht, dass das neue Geschäftsmodell seine zukünftigen Einnahmen verdoppeln könnte, wenn es auf eine langjährige Anfrage seiner Partner-Auktionshäuser reagiert.

Mit der Reaktion auf die zahlreichen und wiederholten Anfragen seiner 6.400 angeschlossenen Auktionshäuser auf der ganzen Welt, auf rentable Weise ihre zukünftigen Verkäufe bewerben zu können, hat Artprice alle Anstrengungen unternommen, seinen Prinzipien treu zu bleiben und die Lesbarkeit seiner Datenbanken zu priorisieren.

Signifikante Erhöhung der Abonnement- und Servicegebühren Anfang Januar 2023, eine vollständige Überarbeitung der Künstlerseiten mithilfe von KI und Web 3.0, Kunst-NFTs für eine bessere globale Sichtbarkeit der 800.000 Künstler, die von Artprice von Artmarket gelistet wurden

Artmarket.com wird im Januar 2023 eine erhebliche Erhöhung der Abonnement- und Servicegebühren einführen, was zu einer Steigerung der zukünftigen Einnahmen führen wird. Da Artmarket.com seit einem Jahrzehnt profitabel ist, wird sich der Großteil der zusätzlichen Einnahmen in zusätzlichen Nettoeinnahmen niederschlagen, da wir im Rahmen des französischen Steuersystems bis zu 90 Millionen Euro pro Jahr generieren können, ohne dass zusätzliche Steuern anfallen.

Die Gebührenerhöhungen erfolgen nach umfangreichen Beratungen mit Kunden von Artprice von Artmarket, die weiterhin von unseren Datenbanken und Dienstleistungen profitieren werden, da sie sich bewusst sind, dass sie bei Artprice wesentliche Daten finden, die sonst nirgendwo zu finden sind. Unsere unbestreitbare Position als weltweit führender Anbieter von Kunstmarktinformationen seit 1997 muss nun zu ihrem echten Wert kommerziell genutzt werden. Denken Sie daran, dass unsere Datenbanken kontinuierlich mit äußerst detaillierten und qualifizierten Daten aktualisiert werden: weit über eine Million neue Datensätze pro Jahr.

Gemäß einem Konsens von Kunstmarktexperten sind die Datenbanken von Artprice heute zweifellos die umfassendsten der Welt, mit fast 800.000 Künstlern, die mit ihren Biografien, Auktionsergebnissen, Indizes, Tools für die Entscheidungshilfe, Signaturen und Monogrammen sowie Informationen über vergangene und zukünftige Verkäufe referenziert werden. Insgesamt summiert sich dies auf mehrere zehn Millionen miteinander verbundene und wertsteigernde Datensätze, die alle durch verschiedene geistige Eigentumsrechte geschützt sind.

Trotz des erheblichen Preisanstiegs bleibt das Angebot von Artprice by Artmarket bei weitem das Beste im Vergleich zu dem sich langsam entwickelnden Angebot von unseren Wettbewerbern, die professionelle Jahresabonnements mit begrenzter Anzahl von Suchanfragen anbieten (z. B. 150 Anfragen für 350 €/Jahr, 450 Anfragen für 975 €/Jahr und bei Überschreitung 2,45 € pro Suchanfrage). (Die Informationen wurden von Count Bailiff im November 2022 zertifiziert.)

In einer Welt von „unbegrenzten" Angeboten sind solche Angebote einfach anachronistisch. Darüber hinaus basieren die Angebote der Wettbewerber auf Daten von nur 330.000 Künstlern und einer Auswahl von nur 1.600 Auktionshäusern, während Artprice von Artmarket 800.000 Künstler und 6.400 Auktionshäuser abdeckt, mit unbegrenzten Abonnements von 265 € bis 529 € pro Jahr, einschließlich einer Reihe von Indizes, Entscheidungstools und Signaturen und Monogrammen, die weltweit einzigartig sind. Kurz gesagt: Das Angebot von Artprice wird auch nach der Gebührenerhöhung und mit Spielraum für weitere Preiserhöhungen in der Zukunft in hohem Maße wettbewerbsfähig bleiben.

Etwas kontraintuitiv – angesichts des geopolitischen und wirtschaftlichen Kontextes – zeigt der globale Kunstmarkt eine robuste Gesundheit, und in den aktuellen Verkaufssitzungen fiel der Hammer für Werke aus allen künstlerischen Perioden unabhängig vom Land regelmäßig bei Rekordbeträgen. Und es gab keine Stornierungen bei klassischen und/oder prestigeträchtigen katalogisierten Verkäufen für 2022 oder 2023.

Die großen Auktionshäuser und Investoren sind sich durchaus bewusst, dass Kunst eine sichere Anlage ist, wie der Artprice100©-Index zeigt, der eindeutig besser abgeschnitten hat als traditionelle Aktienmarktindizes. Der aktuelle Zeitraum der Irritationen auf dem Aktienmarkt hat neue Mittel und Investitionen in den Kunstmarkt geleitet. Während das Jahresende näherrückt, ist klar, dass der Krieg in der Ukraine und Ängste vor einer großen Rezession keine negativen Auwirkungen auf den Kunstmarkt hatten.

Am 8. November des letzten Jahres, wies AFP, die französische Presseagentur, auf dieses Phänomen in einem Artikel mit dem Titel „Sammlung von Microsoft-Mitbegründer könnte mehr als 1 Milliarde Dollar in New York erzielen" hin und fügte hinzu: „Mit der Versteigerung der Kunstsammlung von Paul Allen (Microsoft-Mitbegründer, der 2018 verstarb) in New York strebt Christie's einen historischen Verkaufsrekord in einem mutigen Schritt an, der einen Markt mit höheren Indikatoren als je zuvor widerspiegelt, trotz der geopolitischen und wirtschaftlichen Krise."

Im Dezember 2022 werden wir im Rahmen unserer großen Erneuerung bedeutende Änderungen an der Präsentation unserer Datenbanken und Künstlerseiten auf Artprice von Artmarket einführen. Diese Entwicklung, die mit einem UI/UX-Ansatz konzipiert wurde, wird daher vor der Gebührenerhöhung wirksam werden, um den Umsatz von Artmarket.com direkt von Beginn des Jahres 2023 an zu stärken.

Die Änderungen, die wir einführen, wurden nach 18 Monaten gründlicher Analyse durch ein hochspezialisiertes Team von UI/UX-Beratern entwickelt und berücksichtigen die Stimmung der Nutzer bei der Navigation in unseren digitalen Medien (Datenbanken und Dienstleistungen). Das Ziel des UX-Designs ist es, das Erlebnis von Artprice-Kunden und/oder potenziellen Kunden so weit wie möglich zu verbessern, um es sowohl auf mobilen als auch auf Desktop-Geräten einfacher und intuitiver zu gestalten. Durch diese Änderungen werden die Erwartungen und Bedürfnisse der Kunden und Nutzer von Artprice besser erfüllt.

Dank des UX-Designs ist die Online-Navigation flüssiger und effektiver. Es beseitigt die Verständnisprobleme, die bei Nutzern in ihren täglichen Online-Erlebnissen oft auftreten, und berücksichtigt nicht nur die Logistik der Online-Navigation, sondern auch ihren „emotionalen" Aspekt.

Der Schnittstellenaspekt (das UI-Design) unserer Modifikationen hat sich darauf konzentriert, die Interaktion von Artprice-Nutzern mit unseren Datenbanken und Dienstleistungen zu verbessern. Dieser Ansatz kommt in allen Phasen der Entwicklung unserer neuen Website um Einsatz, bis zu ihrer Einführung Mitte Dezember 2022.

Im Gegensatz zu UX (Benutzererlebnis) konzentriert sich UI mehr auf den visuellen Aspekt, um den Blick des Nutzers zu gewinnen und Artprice-Nutzer zu ermutigen, bei den verschiedenen Datenbanken und Diensten zu verweilen. Der UI-Ansatz hat die Navigation durch alle Tools für die Entscheidungsfindung von Artprice erleichtert. Sein Hauptziel ist es, neue Interessenten und Kunden, Enthusiasten, Sammler und Kunstfachleute zu gewinnen. Damit hat Artprice seine Richtlinie für Forschung und Entwicklung geändert, indem es äußerst selektiv mit den besten Beratern in diesem Bereich zusammengearbeitet hat, um neue Marktanteile zu gewinnen.

Die Künstlerseiten sind die wichtigsten und häufigsten Zugangspunkte zu allen Datenbanken und Dienstleistungen von Artprice, da die Künstler die Grundlage bilden, auf der der Kunstmarkt seit Beginn an basiert. Aus diesem Grund wird die Überarbeitung unserer Website mit dem Ziel durchgeführt, Künstler im Herzen des Kunstmarktes neu zu positionieren, eine Position, die mit dem Aufkommen von Kunst-NFTs, einer der Gundlagen des Web 3.0, unvermeidbar ist.

Diese globale Neugestaltung von Artprice zielt darauf ab, seinen Kunden und Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten, das ihren Bedürfnissen entspricht. Sie erfolgt nach der jahrelangen Sammlung und Analyse von Kundenanfragen und in strikter Einhaltung des geltenden Rechts in Europa und den USA.

Diese Neugestaltung umfasst selbstverständlich die Ankunft von Kunst-NFTs, deren Wachstum exponentiell ist und einen Paradigmenwechsel für Künstler auf dem Kunstmarkt darstellt, die wieder der Meister ihres eigenen Schicksals sein können, wie es in der Renaissance der Fall war.

Alle Marktmacher auf dem Kunstmarkt und insbesondere die Mehrheit der weltweiten Auktionshäuser verfügen jetzt über eine NFT-Abteilung für katalogisierte und Online-Verkäufe, die im Laufe des Jahres stattfinden. Ebenso beginnen alle großen Organisationen in der Museums- und Kunstgaleriebranche, ihre eigenen NFTs zu veröffentlichen.

Darüber hinaus wird die umfassende Überarbeitung von Artprice von Artmarket.com es endlich ermöglichen, die größte proprietäre Sammlung von Originalmanuskripten und gedruckten Verkaufskatalogen der Welt zu nutzen. Diese Kollektion, die auf das Jahr 1700 zurückgeht und im Besitz von Artprice ist, bildet das Fundament der digitalen Standardisierung des Kunstmarktes durch Artprice und seiner Position als Weltmarktführer in den letzten 25 Jahren.

Artprice-Nutzer und -Interessenten werden nun in der Lage sein, von den Künstlerseiten zu mehreren Jahrhunderten des Wissens zu navigieren, das die Historiker und Redakteure von Artprice von Artmarket in den letzten 25 Jahren organisiert haben, um in die außergewöhnliche und mysteriöse Geschichte des Kunstmarktes einzutauchen.

Diese neuen Seiten werden die Fülle der Datenbanken und Dienstleistungen von Artmarket.com mit hohem Mehrwert hervorheben. Der Einsatz von algorithmischer KI (künstliche Intelligenz) wird den Zugang zu sehr relevanten und personalisierten Empfehlungen ermöglichen, um das Wissen der Kunden über den Kunstmarkt zu verbessern und anspruchsvollere Abonnements und damit mehr Geschäftsumsatz zu generieren.

Tatsächlich führt diese Funktion Kunden und Nutzer von Artprice von Artmarket in eine Web 3.0-Dimension, die sich auch auf die Domäne von Kunst-NFTs erstreckt, wodurch Artmarket.com einen beträchtlichen Vorsprung in seinem Kerngeschäft erhält.

Im Laufe der Entwicklung unseres umfangreichen Roll-outs, der für Dezember 2022 geplant ist, hat sich Artprice die Meinungen sowohl von seinen bestehenden Kunden als auch von potenziellen Kunden angehört.

Tatsächlich sind mit Kryptowährungen, Kunst-NFTs und dem Metaversum neue Sammler und Kunstliebhaber erschienen, die oft deutlich jünger als ihre Vorgänger sind. Heute gibt es mehr als 450 Millionen potenzielle Käufer von Kunst-NFTs. Sie sind mit Spekulation vertraut und risikobereit und doch Enthusiasten und Kunstsammler durch und durch, und sie haben keine Absicht, ihr Web 3.0-Krypto-Universum aufzugeben.

Dies sind die neuen Kunden von Artmarket.com, die häufig nach seinen Diensten verlangt haben. Ihre hauptsächliche Forderung in den letzten Jahren bestand darin, dass wir die Preise für Kunst in allen Artprice-Datenbanken in ETH und BTC angeben.

Diese riesige globale Gemeinschaft konnte nicht verstehen, warum die Referenzdatenbanken von Artprice nur Preise in den wichtigsten Fiat-Währungen der Welt notierten, ohne die beiden wichtigsten Kryptowährungen (ETH und BTC), die eine Gewichtung von mehr als 82 % unter den 21.000 Kryptowährungen (ohne Stablecoins) haben.

Artprice hat die Geschäftsgelegenheit erkannt, die durch 450 Millionen potenzielle Käufer repräsentiert wird, und seine Teams für IT, Wirtschaftsmessung und Marketing handelten daher schnell, um positiv auf diesen Bedarf zu reagieren.

Artmarket.com hat damit erneut einen großen Schritt nach vorne getan, der eine beträchtliche Reflexion und ein beeindruckendes Arbeitsvolumen erforderte. Als Ergebnis weist Artprice jetzt seit September 2022 die 8.828.384 Ergebnisse von Kunstauktionen in Bitcoin aus (zurückgehend bis zum 1. Februar 2011, als 1 Bitcoin 0,7 $, 0,434031 £ und 0,50707 € wert war) und 5.814.866 Kunstauktionsergebnisse in Ethereum (zurückgehend bis zum 7. August 2015, als 1 Ethereum 3 $, 1,93626 £ und 2,735523 € wert war).

Natürlich wurden die dutzenden Millionen von Berechnungen, die diesem ehrgeizigen Projekt zugrunde lagen, anhand des Werts der jeweiligen Kryptowährungen an den Tagen durchgeführt, an denen die jeweiligen Verkäufe abgeschlossen wurden. Die Werte wurden von den unternehmenseigenen IT-Systemen von Artmarket.com berechnet.

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/09/12/artmarket_com-adds-ethereum-and-bitcoin-to-its-multi-currency-artprice-databases-to-meet-the-needs-of-its-customers-and-prepare

Seit 1997 verfolgt Artprice das primäre Ziel, die Transparenz des Kunstmarktes zu fördern, indem Wissen von einem Insiderkreis an die allgemeine Bevölkerung weitergegeben wird, um Entwicklung und Wachstum des Kunstmarktes zu fördern. Die neue Präsentation von Artprice von Artmarket wird diese Transparenz durch den Zugang zu verifizierten, überprüfbaren und vor allem kontextualisierten Daten verbessern.

Wenn Kunden und Mitglieder von Artprice von Artmarket sich auf unserer Website bewegen, werden sie intuitiv mitten ins Geschehen der Kunstmarktnachrichten eintauchen und werden privilegierte Akteure im Rahmen eines menschlichen und pädagogischen Ansatzes sein, der in der Welt der GAFAs oft fehlt.

Im Laufe der Jahre war Artprice als weltweit führender Anbieter von Kunstmarktinformationen ein Partner für eine Reihe zahlreicher wichtiger und historischer Kooperationen mit Künstlern. Ihre Beiträge spiegeln sich deutlich in der Entwicklung unserer neuen Benutzeroberfläche wider.

Die andere wesentliche Zusammenarbeit war selbstverständlich die Arbeit mit den Auktionshäusern, die nun ein wachsendes Interesse an der Zusammenarbeit mit Artprice haben werden. Von nun an werden wir ihre zukünftigen Verkäufe mit diskretem und effektivem Prestige fördern und dadurch neue wiederkehrende Einnahmen für Artprice mit seinem proprietären Internet generieren, das seit Jahren das Standardarbeitswerkzeug für Aktionshäuser ist.

Nach zwei Jahren Forschung und Entwicklung – verlängert durch die Umstände der COVID-19-Pandemie – werden Kunden, Partner und Mitglieder von Artmarket.com in die Lage versetzt, in ein neues Erlebnis im Herzen des Kunstmarktes einzutauchen. Dies ist zweifellos einer der Gründungsschritte für die Zukunft von Artprice von Artmarket, dessen Positionierung deutlich verbessert wurde durch die Referenzierung von Bildern auf Suchmaschinen (SEOs), mit dem doppelten Ziel, den Besucherverkehr zu erhöhen, um neue Marktanteile zu erobern, und den Markt für die Zertifizierung von Erstausgaben von Kunst-NFTs zu monopolisieren.

Thierry Ehrmann, CEO von Artmarket.com und Gründer von Artprice:

„Artprice by Artmarket.com hat sich geduldig und methodisch alle Mittel verschafft, um sich gemäß den Bedürfnissen von professionellen Kunstfachleuten weiterentwickeln zu können. Alle Indikatoren für die Zukunft sind positiv, und wir rechnen mit einer Verdoppelung des Umsatzes, insbesondere durch die Öffnung für zahlende Werbekunden, die in unsere Dienstleistungen und Datenbanken integriert sind.

Seit 2017 haben wir auch Prozesse entwickelt, um die Nutzung unserer Server zu optimieren, indem wir die benötigte Leistung begrenzt und den Energieverbrauch der Rechenzentren von Artprice um 40 % reduziert haben. Dies wurde durch die Anwendung des Grundsatzes der Mikronetze erreicht, die eine bessere Nutzung der Produktionseinheiten (durch Entscheidungen zwischen mehreren Technologien) und den Einsatz von hauptsächlich erneuerbarer Energie ermöglichen.

Mit der Entscheidung für das Mikronetz sind die Datenzentren von Artprice von Artmarket Teil einer verantwortungsvollen und gemeinsamen Umweltlogik (ohne Risiko für die Anforderungen an die Datenverarbeitung von Artprice), die die Analyse der Entwicklung erneuerbarer Energien in Bezug auf neue angewandte Wissenschaften und laufende Forschung nach dem Prinzip der „Formativität" (ein von Luigi Pareyson geprägtes Konzept) umfasst.

Angesichts der großzügig bemessenen Fläche unseres Hauptsitzes (Domaine de la Source, erbaut 1630) entwickeln wir mit Partnern zusammen ein „klimatisches" System, das auf der Technik artesischer Brunnen basiert, die Wasser aus tiefen Schichten des Untergrunds schöpfen. Dieses System wird durch Patente geschützt werden, die von Artprice und der Server Group angemeldet werden, und es wird auf ökologisch verantwortungsvolle Weise auf die derzeitige Energiekrise reagieren, die weitaus gravierender ist als die beiden Ölschocks von 1973 und 1979 und die gerade erst an ihrem Anfang steht.

Als weltweit führendes Unternehmen betrachtet Artprice ökologische Verantwortung als philosophische und moralische Verpflichtung. Sie steht im Einklang mit unserer Marktposition, unserer Unternehmenskultur und den Empfindungen unserer Kunden.

Darüber hinaus bevorzugt Artmarket.com bezüglich des Austauschs von NFTs auf seinem Marktplatz und angesichts des aktuellen Energiekontexts seit langem Ethereum und unterstützt die Bemerkungen des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire, wie in einer früheren Pressemitteilung zu lesen ist:

https://www.actusnews.com/fr/artmarket/cp/2022/10/20/artmarket_com-already-positioned-on-nfts-with-artprice-reacts-to-an-interview-on-bfm-crypto-with-bruno-le-maire-and-notably-his

Artprice by Artmarket.com bestätigt, dass das Phänomen der Kunst-NFTs in den ersten beiden Quartalen des Jahres 2022 zu einem dauerhaften Segment des Kunstmarkts auf allen Kontinenten geworden ist, mit einer Beschleunigung von Umsatz und Volumen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 insbesondere aufgrund der Bereinigung der Kryptowährungen und der deutlich günstigeren neuen Gesetzgebung in den USA sowie der Einführung von regulatorischen Rahmenbedingungen in Europa, die Krypto-Missbrauch und -Betrug verhindern und das Vertrauen von Verbrauchern, Investoren und Betreibern stärken.

Diese Regulierung war Gegenstand von Studien, Kolloquien und Vorschlägen an große französische und europäische Regierungsstellen durch Blanche Sousi und das Art & Law Institute, an dem Artprice von Artmarket seit 1997 als langjähriges Mitglied umfassend beteiligt ist.

Artprice lädt Sie ein, die neuesten Banques Notes zu lesen, die vom European Center for Research in Banking and Finance veröffentlicht wurden, mit der Analyse von Blanche Sousi, Professor Emeritus von der Universität Lyon 3, Jean-Monnet-Lehrstuhl ad personam für europäisches Banken- und Währungsrecht:

„Die europäische Verordnung MiCAR wurde gerade angenommen: Sind NFTs damit reguliert? Nein, aber ...": https://banque-notes.eu/le-reglement-europeen-micar-vient-detre-adopte-les-nfts-sont-ils-reglementes-non-mais/

Thierry Ehrmann, Gründer von Artprice und CEO von Artmarket.com, betont: „In seinen verschiedenen Jahresberichten über den Kunstmarkt und seine regulierten Informationen hat Artprice von Artmarket.com in Bezug auf NFTs immer gesagt, dass es unmöglich ist, diesen neuen Markt ohne ein perfektes Wissen über die relevanten Währungs- und Finanzvorschriften und die Gesetze für geistiges Eigentum der Länder, in denen der Markt tätig ist, zu verstehen. Um das Wesen dieses Marktes (mit exponentiellem Wachstum) zu verstehen, braucht man außerdem ein echtes Verständnis von Blockchain, Kryptowährungen und ihren kulturellen Ursprüngen bei den Cypherpunks (aus der Zeit der Datenverschlüsselung vom Typ PGP Anfang der 90er)."

Copyright 1987-2022 Thierry Ehrmann www.artprice.com – www.artmarket.com

- Zögern Sie nicht, unsere Abteilung für Wirtschaftswissenschaften zu kontaktieren, falls Sie Statistiken oder personalisierte Studien benötigen: econometrics@artprice.com

- Testen Sie unseren Service (kostenlose Demo): https://www.artprice.com/demo

- Abonnieren Sie unsere Services: https://www.artprice.com/subscription

Über Artmarket:

Artmarket.com ist notiert bei Eurolist von Euronext Paris, SRD Long Only und Euroclear: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF.

Lernen Sie Artmarket und seine Artprice-Abteilung per Video kennen: www.artprice.com/video

Artmarket und seine Artprice-Abteilung wurden 1997 vom aktuellen Geschäftsführer Thierry Ehrmann gegründet. Artmarket und seine Artprice-Abteilung unterstehen der Kontrolle der Groupe Serveur, die 1987 gegründet wurde.

Siehe die zertifizierte Biografie in Who's who©:

Biographie_thierry_Ehrmann_2022_WHO WhosWhoInFrance.pdf

Artmarket ist ein globaler Akteur auf dem Kunstmarkt und mit seiner Artprice-Abteilung und anderen Strukturen der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Akkumulation, Verwaltung und Verwertung von historischen und aktuellen Kunstmarktinformationen. Seine Datenbanken enthalten mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsmarktergebnisse von mehr als 800.000 Kunstschaffenden.

Artprice von Artmarket ist der weltweit führende Informationsanbieter für den Kunstmarkt und verfolgt die Ambition, über seinen Global Standardized Marketplace zur wichtigsten globalen Kunst-NFT-Plattform zu werden.

Artprice Images® ermöglicht uneingeschränkten Zugang zur größten Kunstmarkt-Bilddatenbank der Welt: Sie umfasst ganze 180 Millionen digitale Bilder von Fotos oder gravierten Reproduktionen von Kunstwerken von 1700 bis heute, kommentiert von unseren KunsthistorikerInnen.

Artmarket erfasst mit seiner Artprice-Abteilung kontinuierlich die Daten von 6.400 Auktionshäusern und liefert den größten Presse- und Medienagenturen wichtige Informationen zum Kunstmarkt (7.200 Publikationen). Seine 5,4 Millionen Nutzer (angemeldete Mitglieder und Teilnehmer über soziale Medien) haben Zugang zu den Beiträgen anderer Mitglieder – dieses Netzwerk bildet aktuell den führenden weltweiten standardisierten Marktplatz, den Global Standardized Marketplace®, für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken zu einem Festpreis oder Angebotspreis (regulierte Auktionen gemäß Artikel L 321.3, Absatz 2 und 3 des französischen Handelsgesetzbuches).

Artmarket hat mit seiner Artprice-Abteilung (im November 2018 zum zweiten Mal für einen weiteren Zeitraum von drei Jahren) das staatliche Gütesiegel „Innovatives Unternehmen" von der öffentlichen Investmentbank (BPI) erhalten, die das Unternehmen dabei unterstützt, seine Position als globaler Akteur auf dem Kunstmarkt zu festigen.

Artprice veröffentlichte seinen Marktbericht für ultrazeitgenössische Kunst 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2022

Der Halbjahresbericht 2022 von Artprice: Der Kunstmarkt verzeichnet im Westen wieder ein starkes Wachstum:

https://www.artprice.com/artprice-reports/global-art-market-in-h1-2022-by-artprice-com

Der globale Kunstmarktbericht 2022 von Artprice von Artmarket, veröffentlicht im März 2022:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2021

Der Artprice-Marktbericht 2020/21 für zeitgenössische Kunst von Artmarket.com:

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2021

Index von Pressemitteilungen, die von Artmarket über seine Artprice-Abteilung veröffentlicht wurden:

serveur.serveur.com/press_Release/pressreleaseEN.htm

Verfolgen Sie alle Nachrichten zum Kunstmarkt in Echtzeit mit Art Market und seiner Artprice-Abteilung auf Facebook und Twitter:

www.facebook.com/artpricedotcom/ (mehr als 5,9 Millionen Follower)

twitter.com/artmarketdotcom

twitter.com/artpricedotcom

Entdecken Sie den Zauber und das Universum von Artmarket und seiner Artprice-Abteilung, https://www.artprice.com/video, an seinem Hauptsitz im berühmten Museum für zeitgenössische Kunst „The Abode of Chaos" (laut New York Times): https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

L'Obs – Das Museum der Zukunft: https://youtu.be/29LXBPJrs-o

www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 (über 4 Millionen Follower)

https://vimeo.com/124643720

Kontaktieren Sie Artmarket.com und seine Artprice-Abteilung – Kontakt: Thierry Ehrmann, ir@artmarket.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1009603/Art_Market_logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-meldet-q3-umsatzwachstum-im-jahresvergleich-und-gibt-eine-deutliche-erhohung-der-abonnement--und-servicepreise-sowie-die-bereitstellung-der-fortschrittlichsten-version-von-artpricecom-bekannt-301676765.html