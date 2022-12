GWM

GWM hält Auslandskonferenz 2022 ab und enthüllt neueste globale Strategie

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 2. Dezember hielt GWM seine Auslandskonferenz 2022 mit dem Titel ONE GWM • LIGHT THE WORLD in Bangkok, Thailand, ab. GWM stellte den globalen Markenaufbau und das Produktlayout vor und erläuterte seine Markenstrategien.

Mehr als 200 Vertriebspartner aus mehr als 50 Ländern und Regionen nahmen an der Veranstaltung teil, darunter aus Australien, den Golfstaaten und ASEAN.

Mu Feng, Präsident von GWM, kündigte den globalen Partnern die neue Markenstrategie an, nämlich, dass die Marke gebündelte Kanäle und ein globales großes Einzelprodukt rund um das Konzept „ONE GWM" entwickeln wird; gleichzeitig werden die Investitionen in Forschung und Entwicklung auf der Grundlage seines Forest Ecosystem erhöht, um die Umwandlung der Marke in ein globales intelligentes Technologieunternehmen zu beschleunigen und ein weltweites Netz von Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen aufzubauen.

GWM setzte sein Wachstum in den Auslandsmärkten auch während der wiederholten Pandemieausbrüche und der Chipknappheit fort. Im Oktober 2022 lag der Gesamtabsatz im Ausland bei mehr als 20.000 Stück, was einer Zunahme von 49,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Von Januar bis Oktober lag der kumulierte Umsatz von GWM bei über 130.000 Einheiten, was einem Anstieg von 18,6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die zunehmende Stärke der Marke im Zuge der Globalisierung unterstreicht.

GWM hat bereits eine Reihe von neuen Energieprodukten in der Welt eingeführt, die seine führende Stärke bei intelligenten und neuen Energiefahrzeugen zeigen und den globalen Einfluss der neuen Energieprodukte von GWM konsolidieren. Mit einem festgelegten Kurs für die zukünftige Iteration neuer Energiemodelle wird das Unternehmen auch fortschrittliche intelligente und neue Energieprodukte auf den Markt bringen, um die Nachfrage der Nutzer nach umweltfreundlichem Reisen auf dem globalen Markt zu erfüllen.

GWM wird sich auf die Verbrauchernachfrage ausrichten und die Zufriedenheit der weltweiten Nutzer durch Innovationen in den Bereichen Kategorie und Marketing verbessern. Laut Parker Shi, Vizepräsident von GWM, plant das Markenunternehmen, mehr Ressourcen in Aktivitäten wie Fan-Karnevals, Shopping-Festivals für Autos und auf Sportspielen basierendes Marketing zu investieren und mit Dutzenden von Fahrzeugen seiner fünf Hauptuntermarken, nämlich HAVAL, TANK, PICKUP, WEY und ORA, tiefer in Märkte verschiedener Kategorien einzutauchen. Auf diese Weise hofft GWM, seine Attraktivität für mehr potenzielle Nutzer zu erhöhen.

Auf der Veranstaltung berichtete der Vertreter von GWM Thailand über die Erfahrungen, die die Niederlassung vor Ort mit ihrer erfolgreichen Tätigkeit gemacht hat. Durch ein einzigartiges Betriebsmodell, das die Online-zu-Offline-Maßnahme für Informationsanfragen und Vor-Ort-Erfahrungen mit einem Tür-zu-Tür-Service kombiniert, erleichtert diese Niederlassung den Nutzern den Autokaufprozess. Dieser neue ökologische Weg der Branche ist zu einem Modell für die erfolgreiche Tätigkeit von GWM in Auslandsmärkten geworden.

Unterstützt durch fortschrittliche Technologien wird GWM die Expansion in Übersee auf umfassende Weise vorantreiben, indem es seine Produkte, Technologien, Dienstleistungen und andere Produkte entlang der gesamten Industriekette fördert, die auf den Auslandsmärkten eingeführt werden sollen. In dem Maße, wie die Marke einen globalen Einfluss aufbaut, wird sie gemeinsam mit ihren Händlern auf der ganzen Welt die Nachfrage der globalen Benutzer erfüllen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1960729/WechatIMG8406.jpg

