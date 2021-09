GWM

GWM präsentiert sich auf der Chengdu Motor Show mit über 10 neuen Produkten seiner fünf Fahrzeugmarken

Baoding, China (ots/PRNewswire)

Am 29. August fand die große Eröffnungszeremonie der 24. Chengdu Motor Show statt, bei der GWM mit über 10 neuen Produkten seiner fünf Fahrzeugmarken - HAVAL, TANK, GWM Pickup, ORA und WEY - viele Besucher anlockte.

Im HAVAL-Ausstellungsbereich feierte der HAVAL H6S, das erste Coupé-SUV von GWM, das auf der L.E.M.O.N.- und COIFS-Plattform aufgebaut ist, seine Premiere. Mit seinem "haiförmigen" Außendesign verfügt der SUV über einen großen polygonalen Kühlergrill in der Frontpartie, der optisch so mächtig wie ein Hai wirkt. Die Karosserie im Fastback-Stil und die Heckpartie in Form eines aufgehängten Heckflügels lassen den SUV jugendlich und sportlich wirken. Im Innenraum ist der SUV mit einem großen hängenden Bildschirm, einem intelligenten Vollfarb-HUD, Gesichtserkennung und anderen Technologien ausgestattet, die ein Gefühl von Zukunft vermitteln. Er bietet einen 2.0T-Benzinmotor und ein L.E.M.O.N. DHT-System zur Auswahl. Es wird erwartet, dass das schöne und intelligente Auto weltweit verkauft wird. HAVAL DAGOU, ein weiterer Verkaufsschlager, ist durch sein robustes und cooles Erscheinungsbild und seine intelligente Konfiguration ein echter Blickfang, dessen Produktstärke die des gleichen Niveaus übertrifft. In China wurden im ersten Monat nach der Markteinführung bereits mehr als 10.000 Exemplare verkauft. In diesem Jahr wurde das hervorragende Auto von den lokalen Medien auf dem australischen Markt gelobt. Dies hat die Zuversicht der GWM beim Eintritt in den globalen Markt gestärkt.

TANK, die fünftgrößte Marke, stellt der Welt erstmals seine beiden Meisterwerke "TANK 400" und "TANK 500" vor. Der TANK 400 ist ein mittelgroßer und großer Mecha-Geländewagen, der ein einzigartiges Mecha-Design, Offroad-Leistung und Technologien vereint. Der TANK 500 ist als cooler mittelgroßer und großer Luxus-Geländewagen positioniert, mit harten Außenlinien, einem riesigen verchromten Kühlergrill und unregelmäßig geformten Scheinwerfern auf beiden Seiten. Der Innenraum ist mit einem 12,3 Zoll großen digitalen Armaturenbrett ausgestattet, das mit dem zentralen Touchscreen und dem hinteren Kontrollbildschirm kombiniert ist und so eine "Drei-Bildschirm-Kopplung" ermöglicht. Er ist mit dem Superantrieb "3.0T V6+9AT" ausgestattet, der mit einer maximalen Leistung von 260 kW und einem maximalen Drehmoment von 500 Nm die vielfältigen Anforderungen des Alltags und des Geländesports erfüllt.

ORA hat hier auch verschiedene neue Autos vorgestellt. Unter ihnen wurde der ORA Balei Mao (Name für den chinesischen Markt) als erster öffentlich ausgestellt. Sein Außendesign ist sehr retro, mit klassischen Elementen wie schweren verchromten Stoßfängern und silber-weißen, zweifarbigen Breitspeichenrädern. Darüber hinaus feierte GWM POER auf dem Messegelände die Auslieferung des 200.000sten Fahrzeugs und stellte die Everest-Version des geländegängigen Pickups vor, der das Publikum mit seiner harten Leistung schockierte. Am WEY-Stand wurde auch der erste Macchiato mit dem intelligenten DHT-Hybridantrieb und "eine neue Generation von intelligenten Autos im Retro-Look" vorgestellt.

Der Stand der GWM stand mit seinen reichhaltigen und personalisierten Produkten im Mittelpunkt. GWM wird sich auch weiterhin auf die Nutzer konzentrieren und mehr trendige Produkte auf den Markt bringen, um den Nutzern weltweit ein reichhaltigeres Produkterlebnis zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1605441/GWM_Appears_at_24th_CDMS.jpg