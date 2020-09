Chillhop Music

Chillhop Musik veröffentlicht mit Spannung erwartete Herbstkompilation seiner Essentials

Chillhop Music hat die Messlatte noch ein bisschen höher als sonst gelegt mit seiner bisher größten Essentials-Veröffentlichung, den 2020 Fall Essentials. Sie präsentieren 25 ausgewählte Stücke von einer Vielzahl talentierter Künstler aus aller Welt und möchten damit den Fans ein "Toolkit für die neue Normalität" zur Verfügung stellen, damit sie leichter durch diese turbulenten Zeiten kommen.

"Durch die Ereignisse dieses Jahres - in sozialer Hinsicht und auch im Zusammenhang mit der Pandemie - die uns weltweit überrollt haben und weiterhin überrollen, haben viele Menschen Angst davor, an ihren Arbeitsplatz, in die Schule oder generell in die Außenwelt zurückzukehren, und einige Menschen sitzen immer noch in ihren Häusern fest. Chillhop hatte schon immer das Bedürfnis, Kreativität dazu einzusetzen, um sich wohler zu fühlen und auch anderen dabei zu helfen, sich wohl zu fühlen. Wir meinten, dass viele Menschen in dieser Zeit zusätzlich zu unseren 2020 Fall Essentials noch etwas gebrauchen könnten, um mehr in Einklang mit sich selbst und der Welt, die sie umgibt, zu kommen. Deshalb haben wir uns mit anderen Organisationen zusammengetan, die diese Leidenschaft teilen, und ein Programm zusammengestellt, das den Menschen dabei helfen soll, mit dieser neuen Realität ein bisschen besser zurechtzukommen." - Bas van Leeuwen, CEO & Gründer von Chillhop Music

Die Leute von Chillhop Music sind für ihre Essentials-Ausgaben noch einen Schritt weiter gegangen und haben ein immersives, bedeutungsvolles Toolkit für alle geschaffen, die der neuen Normalität trotzen. In Zusammenarbeit mit der am positivsten bewerteten App aller Zeiten, Relax Melodies, sowie der schnell wachsenden Studenten-Lifestyle- und Musikplattform Quadio, haben sie ein einzigartiges und wirklich vorteilhaftes Angebot für jedermann zusammengestellt. Die drei veranstalten ebenfalls einen öffentlichkeitswirksamen Social-Media-Wettbewerb, der für alle Teilnehmer offen ist und bei dem es ein "Toolkit für die neue Normalität" zu gewinnen gibt, das von A bis Z von Chillhop, Relax Melodies und Quadio entwickelt wurde. Unter dem Motto "Create your Chill" werden die Teilnehmer dazu aufgefordert, in einem beliebigen Medium kreierte Kunstgegenstände, die ein Gefühl der Entspannung und Ruhe in ihnen hervorrufen, einzureichen.

Die Platte selbst enthält eine Auswahl der besten Lofi-Hip-Hop- und Chillhop-Musik-Künstler, die über eine Stunde lang genussvolle Klanglandschaften und nostalgische Vibes kreieren. Diese können auf allen Plattformen gestreamt oder auf Vinyl im Chillhop-Webshop erworben werden. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und versinken Sie in den besten Essentials aller Zeiten.

Für weitere Informationen über die Chillhop 2020 Fall Essentials, Informationen über die Künstler und einen Link zum privaten Anhören der Beiträge für Rezensionszwecke klicken Sie bitte hier, der Youtube-Launch-Animator ist hier. Wir laden alle Leser ein, ab Montag, dem 21. September, am Wettbewerb teilzunehmen und auch ihre bevorzugte Streaming-Plattform zu besuchen, um die 2020 Fall Essentials zu hören.

