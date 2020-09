ModCloth Holdings LLC

ModCloth kehrt aufgrund neuer Eigentümer auf den europäischen Markt zurück, Go Global Retail

Los Angeles (ots/PRNewswire)

E-Commerce etabliert zum ersten Mal seit 2018 wieder eine internationale Verbraucherreichweite

ModCloth, der E-Commerce-Händler, der moderne, Vintage-inspirierte, vielseitige, inklusive Bekleidung und Accessoires anbietet, kündigt heute seine mit Spannung erwartete Rückkehr nach Europa an. Im Mai 2018, als das DSGVO-Programm startete, stellte die Marke den Versand auf die europäischen Märkte ein. Go Global Retail, das das Unternehmen Anfang des Jahres übernommen hat, hat das ModCloth-Team dabei unterstützt, DSGVO-konform zu werden, sodass die Marke wieder auf dem ganzen Kontinent erhältlich ist.

"Als neue Eigentümer bestand unsere erste Priorität für ModCloth darin, wieder eine Verbindung zu den Verbrauchern herzustellen, zuzuhören und diese Beziehungen auf eine persönlichere Art und Weise fortzusetzen, die den Kern der DNA dieser Marke ausmacht", sagte Jeff Streader, Co-CEO von ModCloth, "Modcloth war schon immer eine Marke für Frauen und hat sich durch die Unterstützung von Frauenthemen, die Einbeziehung der Größe und die Schaffung von Gesprächsatmosphäre schon immer für Frauen eingesetzt. Jetzt, da wir wieder unabhängig sind, können wir die Aspekte der Marke, die unsere Kunden wirklich geliebt haben, neu beleben."

Vor dem Verlassen Europas machten die internationalen Beziehungen von ModCloth 20 Prozent ihrer Gesamteinnahmen aus. Die Wiedereinführung auf dem Markt fördert die allgemeinen, starken Wachstumspläne von Go Global, und mit dieser wiedergewonnenen internationalen Reichweite ist ModCloth auf dem besten Weg, das Einkaufsziel für europäische Kunden zu werden, die einen einzigartigen Stil und farbenfrohe, verspielte Stücke in ihrer Garderobe suchen.

"Eine unserer wichtigsten Initiativen war es, unser Online-Shopping-Erlebnis auf unsere europäischen Kunden zu erweitern", so Streader, "sie haben seit Jahren um unsere Rückkehr gebeten, und wir könnten nicht begeisterter sein, mit einer so beliebten Marke wie ModCloth folgendes zu tun: "Go Global" ".

ModCloth wird ab dem 15. September 2020 in ganz Europa auf ModCloth.com erhältlich sein.

Über ModCloth

ModCloth ist ein selbstständiger Online-Händler, der für seine Vintage-inspirierten, vielseitigen und integrativen Stile bekannt ist, die die Käufer gut aussehen lassen und - was noch wichtiger ist - sich gut fühlen lassen. Allerdings ist ModCloth nicht nur ein Einkaufsziel, sondern ein Unternehmen, das sich den Frauen widmet, die die Welt leiten - von Lehrern bis zu Müttern, von Bibliothekaren bis zu Künstlern, von Mitarbeitern im Gesundheitswesen bis zu CEOs. Durch Partnerschaften mit Marken wie Collectif, Princess Highway und kleinen, selbst in weiblichem Besitz befindlichen Unternehmen, durch promotende Aktivitäten und flexible Zahlungsoptionen, durch die Zusammenarbeit mit Wohltätigkeitsorganisationen wie der Nationalen Hotline für häusliche Gewalt, Planet Bee und The Trevor Project konzentriert sich ModCloth auf die Unterstützung und Befähigung ihrer Kundengemeinschaft. Bei ModCloth macht es Freude, sich anzuziehen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1274049/ModCloth_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274050/ModCloth_Logo.jpg

Pressekontakt:

Melissa@bollare.com