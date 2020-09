FUN WINE

FUN WINE® sorgt mit Innovationen für Umwälzung in der Getränkebranche: HARD BUBBLY COLLECTION(TM) mit MÖNCHSFRUCHT; Aluminiumflaschen der Portionsgröße 330 ml

Marke aus Miami bringt im vierten Quartal 2020 neue "Better for You"-Kollektion bei mehr als 150 Großhändlern in den USA heraus; weltweiter Vertrieb expandiert auf sechs Kontinente.

FUN WINE®, die innovative Marke aromatisierter Weine, hat heute die Einführung einer trendigen, neuen Getränkekollektion unter dem Namen Hard Bubbly(TM) bekannt gegeben, die mit der MÖNCHSFRUCHT eine völlig neue Zutat in der Branche verwendet. Zu den leicht moussierenden Weingetränken für jeden Tag gehören drei neue Geschmacksrichtungen: Peach Passion Moscato(TM), Cappuccino Chardonnay(TM) und Espresso Cabernet(TM) - neben den derzeitigen, preisgekrönten Favoriten Coconut Chardonnay(TM), Strawberry Rosé Moscato(TM) und Sangria.

Alle sechs Geschmacksrichtungen von FUN WINE haben 59 Kalorien pro 148 ml und damit weniger als die Hälfte des Kaloriengehaltes herkömmlichen Weins und weltweit den geringsten Kaloriengehalt eines Weinproduktes mit 5,5 Volumenprozent. Alle sechs werden mit vollständig natürlichen, glutenfreien Zutaten und in einer als vegan zertifizierten Anlage in der EU hergestellt. Die neue Kollektion wird ab dem vierten Quartal 2020 in den USA über mehr als 150 bestehende und neue Großhändler von FUN WINE vertrieben. Im Jahr 2021 wird FUN WINE seine Präsenz in den USA und international weiter ausbauen.

Joe Peleg, Gründer und CEO von FUN WINE, sagte dazu: "Wir sind höchst erfreut, in einem so kurzen Zeitraum zur am schnellsten wachsenden Marke eines aromatisierten Weingetränks in den USA geworden zu sein. In unserer Entwicklung sind wir, neben unserer Expansion in den USA mit mehr als 150 bestehenden und neuen Großhändlern, in schnellem internationalen Wachstum begriffen. Wir pflegen weltweit weiterhin Beziehungen zu wichtigen Importeuren, Vertreibern und großen Einzelhandelsketten auf sechs Kontinenten: Asien, Afrika, Australien, Europa sowie Nord- und Zentralamerika."

Neue Aluminiumflaschen mit 330 ml FUN WINE hat heute zudem ein umwälzendes Verpackungskonzept vorgestellt, an dem mehr als ein Jahr gearbeitet wurde, und das von der Weinbranche als Alternative zu Dosen verwendet werden kann: Eine wiederverwertbare Aluminiumflasche mit 330 ml, die speziell auf die chemischen Eigenschaften des Weins ausgerichtet ist. FUN WINE wird derzeit in Glasflaschen (750 ml) sowie schlanken Dosen (250 ml) verkauft. Im vierten Quartal kommen die neuen Aluminiumflaschen (330 ml) auf den Markt.

Informationen zu FUN WINE FUN WINE® ist ein leicht moussierendes Weingetränk des Typs "Better-for-You" mit geringem Alkoholgehalt und wenig Kalorien für jeden Tag. Es ist in preisgekrönten, interessanten und erfrischenden Geschmacksrichtungen erhältlich und wurde für seine künstlerische Flaschengestaltung ausgezeichnet, die sich auf Kunst, Mode und Musik von Miami bezieht und vom bekannten Graffiti- und Pop-Künstler Miguel Paredes aus Miami gestaltet wurde. FUN WINE baut seine Präsenz weltweit aus, ist jetzt in den USA erhältlich und verzeichnet internationales Wachstum. Weitere Informationen erhalten Sie unter @funwineofficial und unter https://funwine.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251314/ALL_BOTTLES_HARD_BUBBLY.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251313/FUN_STRIP_aluminum_bottles.jpg

