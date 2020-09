Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI)

Die weltweit erste KI-Universität für Graduierte begrüßt bald eine internationale Gruppe von Studierenden aus über 30 Ländern

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire)

Die Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) möchte als offene Einladung aus Abu Dhabi an die Welt verstanden werden, das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz zu erschließen. Sie ist die weltweit erste forschungsbasierte Universität, an der Graduierte Künstliche Intelligenz (KI, oder AI für Artificial Intelligence) studieren können. Sie wird eine internationale Gruppe von Erstsemestern aufnehmen, wenn das erste Semester am 10. Januar 2021 beginnt.

Die MBZUAI bot 101 Studierenden aus 31 Ländern die Zulassung für das erste Studienjahr an, das im Januar 2021 beginn. Ursprünglich sollten nur 50 Studierende aufgenommen werden. Doch angesichts der beeindruckenden Anzahl von Bewerbungen wurde beschlossen, mehr Studierende zuzulassen. Von diesen Studierenden konnten sich 82 für die Master-of-Science-Studiengänge in Computer Vision und Machine Learning einschreiben, während 19 für die Doktorandenprogramme der MBZUAI in denselben Fächern ausgewählt wurden.

Die Studierenden des ersten Jahrgangs stammen aus aller Welt: 34 Prozent kommen aus dem Nahen Osten, 38 Prozent aus Asien, 21 Prozent aus Afrika und knapp 10 Prozent aus Amerika und Europa.

Außerdem wird der Frauenanteil im ersten Studienjahr an der MBZUAI hoch sein, denn 30 Prozent der zugelassenen Studierenden sind weiblich.

Die Studierenden haben bereits einen Abschluss an einigen der weltweit führenden Universitäten erworben, darunter so renommierte Institutionen wie die National University of Singapore, University of Melbourne, University of Wisconsin-Madison, Purdue University, University of York, University of Minnesota, Queen's University of Belfast, Arizona State University und Khalifa University in den VAE.

Professor Sir Michael Brady, Interimspräsident der MBZUAI, sagte: "An der Universität haben sich einige außergewöhnlich talentierte Absolventen aus nahezu 100 Ländern beworben, alle mit überzeugenden und einzigartigen Geschichten. Dieser unglaublich vielfältige erste Jahrgang vertritt die ganze Welt an der MBZUAI. Es entsteht ein multikultureller Campus, auf dem Diversität und internationale Zusammenarbeit großgeschrieben werden. Wir hatten von Anfang an die Hoffnung, dass die MBZUAI auf globaler Ebene als Inspiration für die Weiterentwicklung von KI fungiert. Durch die Studierenden aus aller Welt, mit den unterschiedlichsten Hintergründen und aus unterschiedlichsten Bereichen, sind die Weichen dafür gestellt, dass wir das KI-Potenzial in vollem Umfang nutzen und so positive Fortschritte auf der ganzen Welt erzielen können."

Kevin Michael Toner aus Irland wird den Master-Studiengang im Bereich Computer Vision an der Universität absolvieren. "Derzeit definiert künstliche Intelligenz in jeder Branche die Zukunft neu und wird sich in beispielloser Art und Weise auf das Leben der Menschen auswirken. Da die Nachfrage nach einer spezialisierten KI-Ausbildung weltweit steigt, kann ich durch den Besuch einer Weltklasseuniversität wie der MBZUAI meinen Horizont erweitern und Kontakte zu einem internationalen Netzwerk aus KI-Branchenexperten knüpfen. Ich freue mich sowohl auf praktische Erfahrungen als auch auf Gelegenheiten für Forschung, die hoffentlich dazu beitragen, diese faszinierende Technologie im realen Leben anzuwenden."

Nachdem der erste Zulassungszyklus erfolgreich abgeschlossen wurde, hat die Universität vor kurzem damit begonnen, Bewerbungen für den Studienbeginn im Herbst 2021 für die Master- und Doktorandenprogramme in den Fachbereichen Computer Vision und Machine Learning anzunehmen. Die ausführlichen Zulassungsanforderungen und -fristen sind auf der Website der MBZUAI auf mbzuai.ac.ae zu finden.

