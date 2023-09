Dreame Technology

Neuer L20 Ultra ermöglicht erstmals gründliche Reinigung bis an die Ränder Neuer Dreame-Bot mit bahnbrechender MopExtend™-Technologie auf der IFA 2023 präsentiert

Dreame, ein führendes Technologieunternehmen im Bereich Smart Home und Haushaltsgeräte, stellt auf der IFA 2023 sein neues Flagschiff-Modell, den innovativen Saug- und Wischroboter L20 Ultra vor. Die weltweit renommierte Messe für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte in Berlin bietet den idealen Rahmen, die vielfältigen bahnbrechenden, wie zum Beispiel die KI-getriebene MopExtend™-Technologie für eine gründliche Reinigung bis an die Ränder und Fußleisten vorzustellen.

Der L20 Ultra ist das neueste Smart-Home-Gerät von Dreame Technology, das das Putzen daheim auf ein völlig neues Niveau hebt: ein vollautomatischer Reinigungsroboter, der sowohl den Boden säubert als auch sich selbst reinigt. Zudem ist der L20 Ultra das erste Produkt mit dem brandneuen Logo von Dreame Technology, welches für den frischen, neuen Marktauftritt von Dreame steht.

Branchenweit erste KI-gesteuerte MopExtend™-Technologie

Bis heute war die Reinigung von Rändern und Ecken oft problematisch, was Dreame dazu veranlasst hat, exklusive Kerntechnologien wie Mop-Extend™ und das Duo-Scrub™-Wischsystem entwickelt. Ab jetzt heißt es: "Sauber bis zum Rand. Einfach automatisch.

Dank mehrerer Positionssensoren erkennt die MopExtend™-Technologie automatisch und sehr präzise Ecken und Kanten. Kaum erkannt, werden die Wischtücher so nah wie möglich an Wand oder Fußleisten geführt. Die Algorithmen der MopExtend™-Technologie helfen dem L20 Ultra, selbst in komplexen Wohnumgebungen hervorragende Ergebnisse bei der Reinigung von Ecken und Kanten zu erzielen. Ausgestattet mit zwei Hochgeschwindigkeits-Rotationsmopps im Duo-Scrub™ -Wischsystem, ist der L20 Ultra auf die Beseitigung von hartnäckigen Flecken und eingefahrenem Schmutz ausgelegt. Darüber hinaus verfügt der L20 Ultra über eine integrierte Schmutzerkennungstechnologie, die anhand von Daten aus früheren Reinigungszyklen erkennt, ob die Räume zusätzlich gereinigt werden müssen. So kann der L20 Ultra beispielsweise auf temporäre Veränderungen und die damit verbundenen Auswirkungen reagieren, wie z. B. Haustierfell, Pollen oder zusätzlichen Schmutz, der in die Wohnung gebracht wird.

Automatischer Allrounder und High-Performer

Mit der neuen, verbesserten automatisierten Basisstation kann der L20 Ultra denVerbrauchern ein noch selbständigeres Reinigungserlebnis bieten als die Vorgängermodelle. Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel kann die automatische Basisstation den Staub bis zu 75 Tage lang speichern, ohne dass Nutzer den Staub manuellherausnehmen müssen. Und der L20 Ultra kann den Mopp selbst reinigen und trocknen. Wenn die Mopps schmutzig sind, werden sie in der automatischen Basisstation mit einem 4,5-Liter-Wassertank gewaschen. Nach Abschluss der Selbstreinigung werden die Mopps mit Heißluft bei 45 Grad bis zu 2 Stunden leise und effektiv getrocknet, um Schimmelbildung und schlechten Gerüchen vorzubeugen.

Der Automatisierungsgrad steigt zusätzlich durch die automatische Wassernachfüllung und das automatische Nachfüllen von Reinigungsmitteln. Der L20 Ultra füllt den Wassertank automatisch auf, hält den Mopp feucht und ermöglicht so jederzeit eine effiziente Reinigung. Aber auch die Reinigungsmittel werden automatisch nachgefüllt, um die Anwender von weiteren Unannehmlichkeiten zu befreien.

Fortschrittliches Reinigungssystem

Der L20 Ultra wurde für bisher unerreichte Höchstleistungen entwickelt. Er verfügt über ein fortschrittliches Reinigungssystem und verschiedene Funktionen, die sich an unterschiedliche Wohnumgebungen anpassen.

Mit dem hochentwickelten Vormax™-Saugsystem von Dreame Technology optimiert der L20 Ultra die Staubsaugereffizienz und entfernt Haushaltsreste zuverlässig von Teppichen und Hartböden. Das leistungsstarke Vormax™-Saugsystem verfügtüber eine Saugkraft von 7.000 Pa für eine hervorragende Saugleistung. Diese Leistung garantiert eine effektive Staubentfernung bei einer bemerkenswert hohen Aufnahmerate. Die anhebbare Gummibürste mit Trennautomatik sorgt für eine einfache Haarentfernung für eine

kraftvolle Reinigung. Darüber hinaus ist der L20 Ultra mit einer Ultraschall-Teppicherkennung und einer automatischen Mopp-Trenn-Automatik ausgestattet. Wenn Teppiche und Vorleger erkannt werden, kann der Benutzer entscheiden, welche der drei Teppichreinigungsoptionen er durchführen möchte: komplette Entfernung der Mopps, Anheben der Mopps oder das völlige Vermeiden des Teppichs. So kommt er mit verschiedenen Arten von Teppichen und Vorlegern zurecht und es wird vermieden, dass diese überhaupt nass werden.

Zu den weiteren intelligenten Funktionen gehört die Pathfinder™ Smart Navigation,die mithilfe von künstlicher Intelligenz und 3D-Lichterkennung den Raum vor dem Gerät abtastet, Hindernisse erkennt und ihnen ausweicht. So wird verhindert, dass versehentlich auf dem Boden liegende Gegenstände aufgesaugt werden, was wiederum Unterbrechungen des geplanten Reinigungsprozesses verhindert und die Erledigung der anstehenden Aufgabe sicherstellt.

Das neue Dreame-Flaggschiff L20 Ultra kombiniert verbesserte Leistung, KI-Technologie und jahrelange Forschung und Entwicklung und startet damit eine echte Reinigungsrevolution mit qualitativ hochwertigen Saug- und Wischrobotern, die das Sauberhalten des Haushalts vereinfachen: Die bahnbrechende Neuentwicklung der Mop Extend™ Technologie schließt damit eine wesentliche Lücke der gesamten Produktkategorie, da der L20 Ultra auch an schwer zugängliche Stellen herankommt und auch zwischen Möbeln und in kleineren Räumen reinigen kann.

Überzeugt von der eigenen Leistung - mit bis zu 3 Jahren Garantie

Im Vergleich zur Standardgarantie von zwei Jahren erhalten Nutzer mit dem L20 Ultra nicht nur eine starke Leistung, sondern auch eine mehr Garantie, denn überzeugt von der eigenen Entwicklung hat Dreame Technology auch die Garantie auf drei Jahre verlängert.

Preis und Verfügbarkeit

Der kompakte und effiziente L20 Ultra wird ab dem 1. September 2023 in Deutschland über die offiziellen Stores von Dreame auf Amazon sowie über den gängigen Elektro-Fachhandel (Saturn, Otto, Mediamarkt) zu einem Preis ab 1199 Euro erhältlich sein. Außerdem wird der L20 Ultra Complete für 1299 Euro erhältlich sein, ein Set bestehend aus dem L20 Ultra mit zusätzlichen Reinigungslösungen und abnehmbaren Mop-Pads sowie weiteren Ergänzungen und Werkzeugen, die für bis zu einem Jahr ausreichen. Die Verfügbarkeit, die Preise und die Spezifikationen der einzelnen Modelle können je nach lokalen Marktbedingungen und Verbraucherpräferenzen variieren.

Link zum Dreame-Store: https://de.dreametech.com/products/l20-pre Links zum L20 Ultra auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0CF1R9BCQ Links zum L20 Ultra Complete Set auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0CF5XP9GN Links zum L20 Ultra bei MediaMarkt: https://www.mediamarkt.de/de/brand/dreame

Ein PLUS zur Einführung - das deutsche Launchangebot Verbraucher in Deutschland erhalten vom 01. bis 14. September beim Kauf eines L20 Ultra im Einzelhandel einen Dreame Hair Glory Haartrockner gratis dazu!

Um die nächste Revolution in der Reinigung aus erster Hand zu erleben und den L20 Ultra in Aktion zu sehen, besuchen Sie Dreame auf der IFA 2023. Wir befinden uns im City Cube in Halle A am Stand CCA-209. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die folgende Website: https://de.dreametech.com/

Über Dreame Technology

Dreame Technology wurde 2017 gegründet als innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/

