Admicasa Holding AG

Admicasa Holding AG übernimmt von Gunten Baumanagement AG

Ausbau der Kompetenzen im Bereich Bautätigkeiten ++ von Gunten wird künftig als Tochtergesellschaft geführt und voll konsolidiert

Frauenfeld/Zürich (ots)

Die an der Berner Börse kotierte Admicasa Holding AG (BX Swiss AG: ADMI) hat das erfolgreiche Baumanagementunternehmen von Gunten aus Zürich übernommen. Von Gunten Baumanagement AG ist eine auf das Baumanagement spezialisierte Firma. Der Umsatz des aktuell zehn Mitarbeitenden zählenden Spezialistenteams beträgt rund CHF 17 Mio. Bezüglich Übernahmepreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die im Bausektor äusserst innovativ agierende Admicasa Holding AG erweitert mit der Akquisition von von Gunten Baumanagement AG ihre Kompetenzen in den spezialisierten Bereichen ihrer Bautätigkeiten. Die bewusst vertikale Erweiterung der Admicasa-Dienstleistungen soll sich insbesondere in den Bereichen der Totalunternehmung, Planung, Neubauten, Sanierungen, etc. positiv auf Admicasa auswirken. CFO, Christoph Bruhin bestätigt die strategische Absicht hinter dem Zukauf der Firma von Gunten: "Die Vertiefung des Angebots verstärkt unsere Kompetenzen als Immobiliendienstleisterin und schafft zusätzliche Synergien zugunsten unserer Kunden und aller Admicasa-Gesellschaften".

Die neue Admicasa-Tochtergesellschaft wird auch künftig von Geschäftsführer, Markus von Gunten und seinem Team geführt. Von Gunten BaumanagementAG wurde 2008 gegründet. Die Aktien der von Gunten Baumanagement AG werden von Admicasa Holding AG zu hundert Prozent übernommen. Das Unternehmen wird voll konsolidiert.

Admicasa Holding AG - www.admicasa-holding.ch

Die Admicasa Holding AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit Sitz in Frauenfeld, Kanton Thurgau. Die Geschäftsaktivitäten der konsolidierten Tochtergesellschaften Admicasa Verwaltung AG, Admicasa Management AG, Admicasa Totalunternehmung AG und Etzel Immobilien AG fokussieren insbesondere auf die Deutschschweiz. Das Segment "Verwaltung" beinhaltet die administrative und technische Bewirtschaftung von Renditeobjekten, Stockwerk- und Miteigentum, die Erstvermietung von Objekten, das Baumanagement, den Betrieb eines Total- und Generalunternehmens sowie die Begleitung und Durchführung von Immobilientransaktionen. Das Segment "Management" beinhaltet Dienstleistungen im Rahmen der Geschäftsführung im Mandatsverhältnis für Drittkunden sowie diverse Dienstleistungen im Rahmen des Managements eines Immobilienportfolios, der Immobilienberatung und der Vermittlung von Objekten. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker ADMI, Valor 32440249, ISIN CH0324402491.

Pressekontakt:

Christoph Bruhin, Chief Financial Officer

christoph.bruhin@admicasa.ch

T: +41 (0)58 521 05 59