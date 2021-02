MuslimMatch

MuslimMatch.com verzeichnet Anstieg der Anmeldungen um 40 %

Dubai, V.a.e (ots/PRNewswire)

- Tausende junger europäischer Muslime finden hier online ihre große Liebe

Da das gesellschaftliche Leben aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt ist, wenden sich junge alleinstehende Muslime vermehrt Online-Portalen zu, um einen Partner zu finden. Kurz vor dem Valentinstag suchen zahlreiche Muslime der Millennium-Generation nach Romantik im Internet. MuslimMatch.com, ein Portal, auf dem bereits Tausende europäischer Muslime zueinander gefunden haben, verzeichnete im vergangenen Jahr einen 40 %-prozentigen Anstieg bei den Anmeldungen und ist derzeit die weltweit am schnellsten wachsende Halal-Dating- und Heirats-App für Muslime.

Auf MuslimMatch.com sind 41 % Frauen und 59 % Männer registriert. Die fünf Städte London, Paris, Berlin, Glasgow und Amsterdam liegen bei der Herkunft der hier angemeldeten Muslime in Europa ganz vorn, und die weltweite Top 5-Liste der Herkunftsländer der Mitglieder sind die Vereinigten Staaten, die Vereinigten Arabischen Emirate, Frankreich, Deutschland und die Niederlande.

MuslimMatch.com mit Hauptsitz in Dubai betreibt sieben regionenspezifische Websites für Dating und Matchmaking für Muslime und richtet sich damit an 1,8 Milliarden Muslime weltweit. MuslimMatch.com ist eine mehrsprachige Plattform und ist unter anderem auf Französisch, Deutsch, Niederländisch und Russisch verfügbar.

Die interessantesten Features der MuslimMatch.com-App:

- Frauen können sehen, wer ihr Profil angesehen oder ihm ein "Like" gegeben hat. - Frauen können einen direkt Chat mit einem anderen Profil starten. - Selfie- und Telefonüberprüfungsfunktionen, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. - Manuelles Screening von 100 % der Profile, um nicht-seriöse Benutzer auszusortieren. - Umfassende Filterfunktionen zur Suche nach Profilen, die dem eigenen Lebensstil und den religiösen Praktiken entsprechen.

Informationen zu MuslimMatch.com

MuslimMatch ist die am schnellsten wachsende Dating- und Matchmaking-App für Muslime weltweit. Zu den Matchmaking-Websites mit Sitz in Dubai gehören ArabMuslimMatch.com, AmericanMuslimMatch.com, EuropeanMuslimMatch.com, IndonesianMuslimMatch.com, BangladeshiMuslimMatch.com und MalaysianMuslimMatch.com. Die Dienste sind derzeit in 9 Sprachen auf iOS und Android verfügbar.

