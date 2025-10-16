FEV Group

FEV erweitert Portfolio um advanced robotics und bündelt Kompetenzen für nachhaltige und wirtschaftliche Anwendungsfälle

Aachen (ots)

Der technologische Fortschritt in Künstlicher Intelligenz und humanoider Robotik eröffnet neue Potenziale für kommerzielle Anwendungen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz, Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit. FEV erweitert sein Portfolio um den Bereich "Advanced Robotics" und bietet Unternehmen aus verschiedenen Branchen neue Chancen, humanoide Systeme gezielt weiterzuentwickeln, in Produkte zu integrieren und Wertschöpfungspotenziale zu nutzen.

Mit dem neu geschaffenen Angebot bündelt FEV seine Kompetenzen aus Fahrzeugentwicklung, Software, KI und strategischer Beratung. Ziel des Innovationsführers ist es, Kunden bei zukunftsweisenden Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu unterstützen. Das Angebot reicht von strategischer Markt- und Technologieberatung über die Entwicklung von Geschäftsmodellen und Benchmarking, bis hin zur Entwicklung kostenoptimierter Hard- und Software sowie industrieller Integration.

"Mit 'advanced robotics' schaffen wir eine Verbindung zwischen modernsten Robotertechnologien und konkreten Geschäftsanwendungen", sagt Benjamin Knobloch, Principal bei FEV Consulting. "Unser ganzheitlicher Ansatz vereint strategische Beratung und technische Kompetenz - so begleiten wir unsere Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette."

Durch verschiedene Studien und Projekte hat FEV tiefgreifende Erfahrungen im Umfeld humanoider Roboter gesammelt. Darüber hinaus verfügt FEV über einen eigenen humanoiden Roboter, mit dem Anwendungen in der Simulation und Realität erprobt werden. "Wir bauen eine umfassende Expertise im Bereich Humanoid Robots auf, die direkt in Beratungs- und Implementierungs-projekte unserer Kunden einfließt." sagt Dr. Hagen Wegner, Direktor bei FEV Consulting.

Mit diesem gebündelten Know-how unterstützt FEV unter anderem Hersteller bei der Entwicklung humanoider Roboter, aber auch Anwender bei der Implementierung sowie Zulieferer beim Eintritt in diese neue Branche.

Humanoiden Roboter live

Ein erstes Highlight präsentierte FEV auf dem 34. Aachen Colloquium Sustainable Mobility vom 6.-8. Oktober 2025: Dort wurde ein humanoider Roboter als Benchmark-Exponat und ein Beispiel für die praxisnahe Umsetzung innovativer Robotiklösungen vorgestellt.

Weitere Informationen unter: www.fev-consulting.com/advanced-robotics

Über FEV

FEV verschiebt Grenzen.

FEV ist ein global führender Entwicklungsdienstleister im Automobilsektor und Innovationstreiber für unterschiedliche Industriezweige. Professor Franz Pischinger legte dafür den Grundstein, indem er seinen akademischen und technischen Hintergrund mit seiner Vision für kontinuierlichen Fortschritt verband. Das Unternehmen entwickelt seit 1978 technologische und strategische Lösungen für die größten Automobilhersteller der Welt sowie Kunden im gesamten Transport- und Mobilitätsökosystem.

Die Welt entwickelt sich kontinuierlich weiter. FEV ebenso.

Deshalb setzt FEV sein technologisches und strategisches Know-how auch in anderen Bereichen ein und transferiert seinen zukunftsorientierten Ansatz in die Luft- und Raumfahrt- sowie Energiesektoren. Durch seine Software- und Systemkompetenz nimmt das Unternehmen zudem eine Vorreiterrolle ein und macht intelligente Lösungen für jedermann erlebbar. FEV bringt hochqualifizierte Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen und Fachgebieten zusammen, um den Herausforderungen von heute und von morgen zu begegnen.

FEV bleibt nicht stehen.

Auch in Zukunft wird FEV die Grenzen der Innovation verschieben. Mit seinen hochqualifizierten 6.100 Mitarbeiter:innen an mehr als 45 Standorten weltweit entwickelt FEV Lösungen, die nicht nur die Bedürfnisse von heute, sondern auch die von morgen erfüllen. Letztlich bleibt FEV niemals stehen – für eine bessere, saubere Zukunft, auf Basis nachhaltiger Mobilität und Energie sowie intelligenter Software. Für seine Unternehmenspartner, seine Mitarbeiter:innen und die Welt #FeelEVolution