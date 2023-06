Oehler Web

Der simple Ablauf beim Auto verkaufen in der Schweiz

Wenn Sie Ihr Auto verkaufen in der Schweiz, ist der Ablauf möglicherweise nicht immer klar. Aber keine Sorge! Mit der Säge Park Auto AG werden wir Ihnen den genauen Ablauf des Autoverkaufs in der Schweiz erklären und Ihnen dabei helfen, die richtigen Schritte zu unternehmen, um Ihr Fahrzeug erfolgreich zu verkaufen.

Hunzenschwil, Schweiz - Juni 2023: Ihr Auto ist mit der Säge Park Auto AG in nur wenigen Schritten verkauft und exportiert:

1. Ihr seriöser Autoankäufer: Ein guter Startpunkt ist die Suche nach einem vertrauenswürdigen Autoankäufer in der Schweiz. Die Säge Park Auto AG ist seit vielen Jahren auf den Ankauf von Gebrauchtwagen spezialisiert und bietet auch den Export von Autos. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Käufer sowohl in der Schweiz als auch im Ausland zu erreichen.

2. Kontaktieren Sie uns: Sobald Sie sich für den Verkauf entschieden haben, nehmen Sie Kontakt auf und teilen Sie uns die Details Ihres Fahrzeugs ganz einfach per Online-Formular mit. Geben Sie Informationen wie Marke, Modell, Baujahr, Kilometerstand und den allgemeinen Zustand des Autos an. Säge Park Auto AG bietet auch eine kostenlose Fahrzeugbewertung an, um Ihnen einen fairen Preisvorschlag zu unterbreiten.

3. Verkauf an den Exporthändler: Wenn Sie Ihr Auto an den Exporthändler verkaufen möchten, sollten Sie sich an unsere Auto Export Experten wenden. Unsere Auto Export Händler haben ein breites Netzwerk von Käufern im Ausland, die an Importfahrzeugen interessiert sind. Durch den Verkauf an einen Exporthändler erhöhen Sie die Chancen, einen guten Preis für Ihr Fahrzeug zu erzielen.

4. Vereinbaren Sie einen Termin für die Fahrzeugbewertung: Wenn Sie mit dem provisorischen Angebot einverstanden sind, wird ein Termin für die Fahrzeugbewertung vereinbart. Ein Mitarbeiter der Säge Park Auto AG wird Ihr Export Auto begutachten, um den aktuellen Marktwert zu ermitteln. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Fahrzeugdokumente, wie den Fahrzeugausweis, den Service-Nachweis und die Versicherungspapiere, bereithalten.

5. Preisverhandlungen und Verkaufsabschluss: Nach der Fahrzeugbewertung werden Ihnen die Autoankäufer einen Preisvorschlag unterbreiten. Sie haben das Recht, über den Preis zu verhandeln und sicherzustellen, dass Sie einen fairen Preis für Ihr Fahrzeug erhalten. Wenn Sie sich mit dem Angebot für einen Autoankauf Export oder Schweizweit einig sind, können Sie den Verkaufsabschluss vorbereiten.

6. Autoverkauf und Abholung: Sobald Sie den Verkaufsabschluss abgeschlossen haben, können Sie einen Termin für die Abholung Ihres Fahrzeugs vereinbaren. Unsere seriösen Autoankäufer arrangieren den Transport um das Fahrzeug von Ihrem Standort abholen. Ganz einfach Auto verkaufen und abholen lassen.

7. Autos für den Export: Wenn Sie sich für den Verkauf an einen Exporthändler entschieden haben, wird das Fahrzeug in der Regel ins Ausland exportiert. Der Exporthändler kümmert sich um alle erforderlichen Exportdokumente und den Transport des Autos zum Bestimmungsort. Dies ist besonders vorteilhaft, da Exporthändler oft einen höheren Preis für Export Autos zahlen.

Der Auto zu verkaufen in der Schweiz Ablauf wird mit Hilfe der erfahrenen Autoankäufern der Säge Park Auto AG reibungslos ablaufen. Einfacher und besser verkaufen Sie Ihr Auto nirgends in der Schweiz. Überzeugen Sie sich selbst vom Säge Park Auto Service für den Auto Ankauf!

Adresse: Säge Park Auto AG Westring 6 5502 Hunzenschwil