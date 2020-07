Encuentra24.com

Encuentra24 und OLX Group schließen sich in Zentralamerika zusammen

Encuentra24 und die zentralamerikanische Online-Kleinanzeigenplattform der OLX Group werden unter der Marke Encuentra24 in Panama, Costa Rica, El Salvador und Guatemala zusammengelegt

Encuentra24, ein führender Marktplatz und Anbieter von Geschäftslösungen in Zentralamerika, und die OLX Group, ein führendes globales Marktplatz-Netzwerk, haben heute ihre Fusion in Zentralamerika angekündigt. Im Rahmen des Geschäfts werden Encuentra24 und die OLX Group ihre Geschäftsaktivitäten in vier Ländern zusammenführen.

In Panama, Costa Rica und El Salvador werden das bereits bestehende Encuentra24 und die lokalen OLX-Plattformen unter der Marke Encuentra24 fusioniert. In Guatemala wird die lokale OLX-Plattform unter der Marke Encuentra24 eingeführt und mit dieser zusammengelegt. Encuentra24 wird die neuen lokalen Geschäftstätigkeiten in allen vier Ländern zusätzlich zu seinen bestehenden Geschäften in anderen zentral- und lateinamerikanischen Ländern leiten.

Durch die Fusion erhalten über fünf Millionen monatliche Nutzer Zugang zu einem neuen, branchenführenden Online-Kleinanzeigenerlebnis. Die einzigartigen Kompetenzen von Encuentra24 und OLX ergänzen sich hervorragend in Bezug auf Produktentwicklung und -funktionen. Das Angebot in den Hauptkategorien, wie Immobilien, Fahrzeuge und Jobs, wird weiter ausgebaut. Gemeinsam bilden die beiden Unternehmen die beliebteste und bestbewertete Kleinanzeigen-Plattform in ihren Märkten, mit insgesamt fast 600.000 Anzeigen.

Boris Métraux, CEO und Mitbegründer von Encuentra24, sagte: "Diese Fusion birgt ein beachtliches Wachstumspotenzial für das neue Unternehmen und wir freuen uns über den Zugang zu zwei weiteren Märkten. Das Encuentra24-Geschäft ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Zusammen mit OLX können wir diesem Wachstum auf neue und innovative Weise zusätzlichen Schwung verleihen. Gemeinsam möchten wir unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung bieten."

Ricardo Donoso, Regional Manager der OLX Group, kommentierte: "Wir waren schon immer von unserem starken lokalen Angebot für unsere Nutzer überzeugt. Daher freuen wir uns sehr, unsere Kräfte mit einem regionalen Akteur bündeln zu dürfen, der sich auf Wachstumskurs befindet. Durch die Fusion erhalten unsere Kunden ein breiteres Angebot und eine bessere Nutzererfahrung, was sowohl für unsere Nutzer als auch unser Geschäft Mehrwert schafft. Dieses Geschäft setzt neue Maßstäbe im zentralamerikanischen Online-Kleinanzeigenmarkt."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1213123/Encuentra24_com.jpg

