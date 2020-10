Authentix, Inc.

Authentix® übernimmt Traceless® Authentication Group

Addison, Texas (ots/PRNewswire)

Authentix, die Autorität für Authentifizierungslösungen, hat heute bekannt gegeben, dass sie die Traceless Authentication Group von Bibliotheca, Inc. übernommen hat, einem Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Bibliothekswesen, das in über 30,000 Bibliotheken weltweit vertreten ist. MHT Partners, L.P. war bei dieser Transaktion als Finanzberater für Authentix tätig.

Traceless hat seinen Stammsitz in Rochester, New York und ist ein Branchenführer bei der Fälschungs- und Manipulationskontrolle mit einem internationalen Kundenstamm, u. a. Kunden aus der Pharma-, Spirituosen- und Bekleidungsindustrie. Diese Übernahme umfasst das komplette Portfolio des Unternehmens an patentierten Lösungen für die verdeckte Markierung sowie seine eigene, cloudbasierte digitale Track- und Trace-Softwarelösung für Unternehmen. Die Übernahme schließt die Produktlinien Traceless Ultra(TM), Traceless Pro(TM) und die verdeckten Markierungssysteme Traceless Anti-Diversion(TM) ein, die nahtlos in die Produktproduktion integriert werden können. Praktisch jedes verfügbare kommerzielle Druckverfahren, einschließlich Continuous Inkjet, kann verwendet werden und es liegt eine Zertifizierung für den Einsatz in Domino®-Tintenstrahldruckern vor. Darüber hinaus bringt das Unternehmen sein eigenes Portfolio an kundenspezifischen Lesegeräten und Vision-Inspektionssystemen bei der Transaktion ein. Traceless Brand Protection Cloud(TM), eine patentierte, cloudbasierte Track and Trace-Lösung, umfasst die verschlüsselte Generierung von QR-Codes sowie digitalisierte Etiketten, mit denen Verbraucher über ihr Smartphone interagieren und Authentifizierungen vornehmen können, ohne dass eine Telefon-App heruntergeladen werden muss.

"Authentix ist seit mehr als 20 Jahren ein Marktführer im Bereich Markenschutz und hat einige der weltweit größten Markeneigentümer als Kunden. Diese strategische Übernahme erweitert unser Angebot an Sicherheitstechnologien, die unserer wachsenden Liste Kunden weltweit zur Verfügung stehen, und bietet auch Traceless Kunden, die im Rahmen dieser Transaktion hinzugekommen sind, neue Leistungen an," sagte Kevin McKenna, CEO von Authentix, und fügte hinzu: "Traceless bringt interessante Fähigkeiten im digitalen Tracking von Produkten und im Produktmarketing auf Konsumentenebene mit, die sich beide gut in unsere Wachstumsstrategie integrieren lassen."

Informationen zu Authentix

Als die Autorität für Authentifizierungslösungen sucht und bewältigt Authentix komplexe Aufgabenstellungen im Bereich Lieferketten. Authentix bietet hochentwickelte Authentifizierungslösungen für Regierungen, Zentralbanken und kommerzielle Firmen an und stellt damit sicher, dass lokale Wirtschaften wachsen, die Sicherheit von Banknoten gewährleistet ist und kommerzielle Produkte solide Marktchancen haben. Authentix' Partnerschaftsansatz und bewährte Expertise im Sektor ermöglichen proaktive Innovation - helfen Kunden, Risiken zu mindern, um das Ertragswachstum zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Authentix, Inc. hat seinen Stammsitz in Addison, Texas (USA) und unterhält Geschäftsstellen in Nordamerika, Europa, Nahost und Afrika, die Kunden in aller Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.authentix.com. Authentix® ist eine eingetragene Marke der Authentix, Inc.

Informationen zu Bibliotheca

Bibliotheca® widmet sich der Entwicklung von Lösungen, die Bibliotheken dabei helfen, auf einzigartige Weise mit ihren Nutzern in Kontakt zu treten und ihnen ansprechende Erfahrungen zu bieten sowie ihre Bibliotheksdienste kontinuierlich an die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Gemeinschaften anzupassen. Es gibt bis dato über 30.000 kundenspezifische Installationen in Bibliotheken unterschiedlicher Art. Weltweit sind mehr als 10.000 Selbstverbuchungsterminals, 6.000 Sicherungsanlagen und über 900 Rückgabe- und Sortiersystemen im Einsatz. Die Open+ Lösung von Bibliotheca ermöglicht es Bibliotheken, ihre Öffnungszeiten zu verlängern und gleichzeitig die Besucherzahlen auf einem sicheren Niveau zu halten. Darüber hinaus bietet der cloudLibrary eReader Zugriff auf über 1,5 Millionen eBook- und eAudiobook-Titel in über 100 Sprachen für mehr als 5 Millionen Mitglieder von Bibliotheken weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.bibliotheca.com. Bibliotheca® ist eine eingetragene Marke der Bibliotheca, Inc.

