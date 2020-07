Acxiom

Acxiom kündigt Lösungen und Dienstleistungen für die Kundendatenplattform an

London (ots/PRNewswire)

Neue Angebote beschleunigen den ROI auf Investitionen in die Kundendatenplattform

Acxiom ®, ein Unternehmen für Kundeninformationen, dessen datengesteuerte Lösungen durch die Ermöglichung besserer Kundenerlebnisse Geschäftswachstum schaffen, gab heute die Einführung einer umfassenden Suite von Lösungen und Dienstleistungen für Kundendatenplattformen (CDP) bekannt, die Marktetingfachleuten dabei helfen sollen, den Erfolg ihrer CDP-Initiativen erheblich zu verbessern.

Das 50-jährige bewährte Know-how von Acxiom bei der Verwaltung von Kundendaten stellt sicher, dass Marken beschleunigte Ergebnisse bei ihrer CDP-Investition genießen können, unabhängig davon, an welcher Stelle des Prozesses sie sich befinden. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass die Kunden in den letzten sechs Jahren mehr als 95 % ihrer Verträge mit Acxiom verlängert haben.

Acxiom arbeitet mit ausgewählten globalen CDP-Software-Anbietern zusammen und unterstützt sie dabei, den Wert von CDP-Software und -angeboten zu implementieren, zu integrieren, zu verbessern und zu optimieren. Der Vorteil des umfassenden Know-hows von Acxiom in den Bereichen Kundendatenmanagement, Identitätsmanagement, ethische Datennutzung und professionelle Dienstleistungen ermöglicht es dem Markenunternehmen, seine Geschäftsstrategie und sein Technologie-Ökosystem an den Zielen und Metriken des Erfolgs auszurichten.

"Die Unternehmen, die sich mit ihren Kunden mit Relevanz und Respekt verbinden können, sind die Unternehmen, die erfolgreich sein werden. Die Frage ist, wie Daten und Technologie integriert werden können, um dies zu erreichen und sicherzustellen, dass Investitionen zu Ergebnissen und Erträgen führen", so David Skinner, Chief Strategy Officer. "Unsere CDP-Lösungen und -Dienstleistungen sowie die Zusammenarbeit mit den besten CDP-Partnern helfen Markenunternehmen dabei, Investitionen zu optimieren, die sie bereits getätigt haben oder in Kürze tätigen werden. Unsere Fähigkeit, mit einer Vielzahl von Mar-Tech- und Ad-Tech-Anbietern zusammenzuarbeiten und uns zu integrieren, macht Acxiom zum idealen One-Stop-Shop für die Orchestrierung eines besseren Marketingengagements für Markenunternehmen in verdienten, eigenen und bezahlten Medien."

Die CDP-Lösungssuite von Acxiom umfasst:

- CDP-Strategie und Softwareauswahl - Implementierung, Integration und laufende Verwaltung von CDP - Identitätsmanagement für verbesserte Identitätsgenauigkeit und Reichweite - Einblicke in die Zielgruppe und Daten für eine bessere Personalisierung - Design- und Erweiterungsdienste für die Zielgruppe - Verwaltung von Unternehmenskundendaten - Marketinganalytik und -messung zur Verbesserung datenorientierter Entscheidungen

"Wir freuen uns, mit Acxiom zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das Beste aus ihrem bestehenden Technologievermögen machen, während sie zukünftige Investitionen planen", sagte Mike Vaccaro, VP, Global Partners, Tealium. "Die innovativsten Markenunternehmen der Welt nutzen die Kundendatenplattform von Tealium, um echte geschäftliche Herausforderungen zu bewältigen und die Renditen zu beeinflussen. Unsere Integration mit Acxiom ermöglicht es unseren gemeinsamen Kunden, ein umfassenderes Kundenerlebnis zu bieten, indem sie Tealium und Acxiom verwenden, um Offline- und Online-Daten miteinander zu verbinden."

"Marketingfachleute haben eine Vielzahl von Lösungen in Ihrem Tech-Bestand, und es ist entscheidend, dass ihre Kundendatenplattformen (CDPs) mit anderen Datentechnologien integriert werden, um die besten Erkenntnisse zu liefern", sagte Tom Treanor, Global Head of Marketing, Arm Treasure Data. "Die CDP-Dienste von Acxiom ermöglichen es Unternehmen, die Daten, die sie auf sichere Weise erfassen, vereinheitlichen und über die Kundendatenplattform von Arm Treasure Data verwalten, weiter zu bereichern, um ein ansprechenderes Kundenerlebnis zu schaffen."

"Unternehmensvermarkter verlassen sich auf unsere Kundendaten- und Erlebnisplattform der nächsten Generation, um den Umsatz zu steigern, die Kundentreue zu verbessern und die Effizienz zu steigern", sagte Chris Williams, Partner Channel Manager bei Exponea. "Durch die Kombination aus einer einzigen Kundenansicht, fortschrittlicher Analyse und Allkanal-Ausführung können Markenunternehmen ihre Kundendaten vereinheitlichen, Zielgruppen besser verstehen und personalisierte Kampagnen für jeden Kunden über seine bevorzugten Kanäle in Echtzeit bereitstellen. Die jahrzehntelange Erfahrung von Acxiom in den Bereichen Identität und Datenmanagement stellt sicher, dass Kunden ihr Potenzial erschließen und Techniken wie die Vorhersage des besten nächsten Handlungsschrittes einsetzen, um in wenigen Wochen außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen."

"Indem wir unsere Echtzeit-CDP mit intelligenter Entscheidungsfindung verstärken, kombinieren unsere Kunden Verhaltensdaten mit ihren eigenen Unternehmenskundendaten, um umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen, die jede Interaktion mit einem Kunden intelligenter machen", sagte Dermot O'Connor, VP of Business Development und Mitbegründer von Boxever. "Durch die Nutzung der Lösungen und Dienstleistungen von Acxiom können Boxever-Kunden schneller auf den Markt kommen, mehr Kundeninformationen erschließen und intelligentere digitale Entscheidungen treffen, die ein besseres Kundenerlebnis fördern."

Die CDP-Suite von Acxiom mit Lösungen und Dienstleistungen ist weltweit erhältlich und gehört zu einer Reihe von digitalen Transformationangeboten, die Acxiom im Jahr 2020 einführt, um dem Markt einen neuen Wert und innovativere, integrierte Lösungen zu bieten.

Über Acxiom

Acxiom bietet datengesteuerte Lösungen, die es den weltweit besten Vermarktern ermöglichen, ihre Kunden besser zu verstehen, um bessere Erfahrungen und besseres Geschäftswachstum zu schaffen. Acxiom ist seit mehr als 50 Jahren führend in der Verwaltung von Kundendaten, der Identität und der ethischen Nutzung von Daten und hilft nun Tausenden von Kunden und Partnern auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um jeden Tag Millionen von besseren Kundenerlebnissen zu schaffen. Acxiom ist eine eingetragene Marke von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Acxiom.co.uk

