Ecotrade Group

Ecotrade Group stellt digitales Preisbuch-Tool für Katalysatoren in den Mittelpunkt

Dover, Delaware (ots/PRNewswire)

Die Ecotrade Group bestätigte kürzlich die wachsende Beliebtheit ihrer kostenlosen Preisbuch-App. Die Eco Cat App ist mit allen Geräten kompatibel und fungiert als fortschrittliche Suchmaschine für die Preisfindung von Schrottkatalysatoren in einer Vielzahl von Automarken und -modellen.

Mit 20.000 verschiedenen Katalysatoren, die bisher inventarisiert und preislich erfasst wurden, ist die Eco Cat App eine ständig wachsende Datenbank, die sich schnell zur Goldstandard-Suchmaschine für die Branche entwickelt hat. Die Ecotrade Group ist seit mehr als 15 Jahren führend für umweltverantwortliches und ethisches Katalysator-Recycling in Asien und nutzt modernste Recycling-Technologien und ein enormes Netzwerk aus Branchenpartnern.

"Die Automobil-Recyclingbranche brauchte dringend eine Aktualisierung der Preisrichtlinien", so Maxime Le Breton, Ecotrade Group Managing Partner.

"Es gab lange Zeit ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern in dieser Branche, insbesondere im Hinblick auf den riesigen Katalog an verfügbaren Katalysatoren. Und angesichts der täglichen Marktschwankungen kann die korrekte Identifizierung und Preisfestsetzung eines Katalysators vor Ort und ohne Hilfe eine frustrierende Erfahrung sein. Eine regelmäßig aktualisierte App, die bestimmte Katalysatoren in Minutenschnelle korrekt identifiziert und mit Preisen versieht, ist zu einem unschätzbaren Werkzeug für den Handel geworden.

Die Eco Cat App: Ökologische Verantwortung

Die Eco Cat App ist ein Online-Preisbuch mit praktischen Bildern, damit Käufer und Verkäufer den Wert von gebrauchten Katalysatoren nach Fahrzeug- oder Katalysatorhersteller nachschlagen können. Die Eco Cat App ermöglicht eine schnelle und einfache Bewertung von Altkatalysatoren und vermittelt Verkäufern das notwendige Wissen, um sicherzustellen, dass sie von den Käufern der Katalysatoren ein faires Angebot erhalten. Die App wird dreimal täglich aktualisiert, um Veränderungen auf dem Edelmetallmarkt zu reflektieren, sobald sie auftreten.

Der Kauf, Verkauf und das Recycling von Katalysatoren ist eine riesige, weltumspannende Branche, die ein hohes Maß an Kfz-Know-how und technologischem Wissen erfordert. Die für die Herstellung von Katalysatoren verwendeten Edelmetalle sind selten und teuer. Sie stellen nicht nur eine einzigartige Einnahmequelle dar, sondern erfordern modernste Recyclingtechnologien. Es ist bei weitem kein einfacher Prozess. Die in jedem Konverter verfügbare Menge an Edelmetallen hängt von den Emissionsnormen der einzelnen Länder, den Vorschriften, der Art des Kraftstoffs und einer Vielzahl anderer Variablen ab.

Katalysatoren wurden entwickelt, um die Menge an schädlichen Emissionen von Benzin- und Dieselmotoren zu reduzieren. Die in Katalysatoren verwendeten Metalle sind eine endliche, nicht erneuerbare Ressource, die erst fachgerecht untersucht werden muss, bevor Katalysatoren ordnungsgemäß recycelt werden können. Das Recycling von Katalysatoren ist eine technologische Meisterleistung mit wesentlichen Vorteilen, die uns zu einer viel wohlhabenderen und nachhaltigeren Zukunft für unseren Planeten führt. Angesichts der Tatsache, dass der Edelmetall-Recycling-Markt bis 2026 von derzeit 21 Milliarden USD auf über 30 Milliarden US-Dollar einsteigen wird, setzt die Ecotrade Group die Erweiterung Ihres Tätigkeitsbereichs fort und investiert in jüngster Zeit in die Forschung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und in tief greifende Lernprozesse, um andere technische Disziplinen in die Welt des Automobil-Recycling einzubringen.

Informationen zur Ecotrade Group

Die Ecotrade Group wurde 2006 gegründet und ist branchenführend im technologiebasierten und umweltbewussten Recycling von Katalysatoren. Die Ecotrade Group hat sich einen soliden Ruf für Integrität, Professionalität und Transparenz erworben und verfügt über Probenahmeverfahren, die von den branchenführenden Behörden vollständig genehmigt sind. Das Unternehmen bietet eine vollständige Palette an Dienstleistungen, einschließlich Verarbeitung, Probenahme und Prüfung von Katalysatoren und Dieselpartikelfiltern. Mit Niederlassungen in mehr als 10 Ländern hat sich die Ecotrade Group zu einem weltweit führenden Anbieter von Edelmetall-Recyclingtechnologie für Katalysatoren entwickelt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1195216/Mock_up_app.jpg

Pressekontakt:

Maxime LE BRETON

Managing Partner

+33681585322 / +66827732580

maxime.lebreton@ecotradegroup.com