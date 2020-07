CubeServ AG

CubeServ Group vereinfacht Strukturen

Rapperswil (ots)

Die CubeServ AG und die CubeServ Technologies AG gehen gemeinsam in die Zukunft. Die Digitalisierung verändert die Welt für uns alle. Um unsere Strategie des Trusted Advisor für Analytics optimal zu unterstützen, haben wir die CubeServ Technologies AG mit der CubeServ AG verschmolzen. Die Fusion wurde am 29.06.2020 in das Handelsregister eingetragen und die CubeServ Technologies AG als selbstständige Firma gelöscht. Alle Aktiva und Passiva sind mit dem Tag auf die CubeServ AG übergegangen.

Der Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2020 war trotz der widrigen Umstände befriedigend. Sämtliche Projekte konnten nach den Lockdowns nahtlos weitergeführt werden. Unseren Geschäftspartnern und Mitarbeitern ein grosses Dankeschön für die Flexibilität. Der Ausblick auf das 2. Halbjahr 2020 ist ebenfalls positiv.

CubeServ ist das führende Beratungshaus für Business Intelligence, Advanced Analytics und Informationsmanagement. Wir sind darauf spezialisiert, relevante Daten und Informationen systematisch nutzbar zu machen und Unternehmen bei der Umsetzung von anspruchsvollen Projekten kompetent zu beraten. Weitere Informationen: https://www.cubeserv.com/de/

