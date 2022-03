Klosters-Madrisa Bergbahnen AG

Saisonabschluss auf der Madrisa

Die Madrisa verabschiedet sich in die Zwischensaison. Die tolle Wintersaison 2021/22 soll würdig verabschiedet werden und so veranstaltet das Madrisa-Team am 26./27. März 2022 ein Saisonabschluss-Wochenende am Berg.

Die Klosters-Madrisa Bergbahnen AG veranstaltet am Wochenende vom 26./27. März 2022 einen Wintersaisonabschluss. Mit einer Schlagerparty am Samstag mit alten Klassikern aus dem deutschen Schlager und modernen Party-Schlagern sowie einem Live-Musik Auftritt vom jungen AlpenRANGER verabschiedet sich die Madrisa in die Zwischensaison. Bevor am Berg kräftig getanzt und gesungen wird, können die Gäste noch ein paar letzte Schwünge der Saison 2021/22 auf den Pisten ziehen.

Preis:

kostenlos, exkl. Bergbahnticket

Treffpunkt:

Samstag, 26. März 2022 ab 13:30 Uhr vor dem Madrisa-Hof (Schlagerparty)

Sonntag, 27. März 2022 ab Mittag in der Madrisa-Alp (AlpenRANGER)

Weitere Informationen: Klosters-Madrisa Bergbahnen AG Madrisastrasse 7 CH-7252 Klosters Dorf T +41 81 410 21 70 info@madrisa.ch www.madrisa.ch