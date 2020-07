Global Sources

Einkäufer aus aller Welt nehmen an der "Global Sources Online Show" teil, um eine neue Ära der Beschaffung zu erleben

Hongkong (ots/PRNewswire)

Die Global Sources Online Show (GSOS) begann offiziell am 29. Juli und verzeichnete schon am ersten Tag über 500.000 Seitenaufrufe. Über 1.700 Einkäufer meldeten sich für Business-Matching-Dienste an, und es wurden rund 20.000 Empfehlungen für Geschäftstreffen mit kompatiblen Anbietern abgegeben.

Die erste Woche der GSOS konzentriert sich auf die Themen "Medizin und Gesundheitswesen" und "Studieren und Arbeiten von zu Hause". Dabei stehen die am meisten nachgefragten medizinischen Geräte, Gesundheitsprodukte, persönlichen Schutzausrüstungen, Hygiene- und Reinigungsmittel sowie Verbraucherelektronik- und Mobilelektronikprodukte, Haushaltsgeräte, Geschenke, Bürobedarfsprodukte, Gepäck- und Freizeitprodukte, Schuhe, Textilien, Kleidungsstücke und Heimdekorationsprodukte im Mittelpunkt. In der Woche darauf (vom 03. bis 09. August) steht das Thema "Heim und Hardware" auf dem Programm - mit einer kuratierten Auswahl von Hardware und Werkzeugen, Baumaterialien, Energiemanagement-Produkten, Möbeln, Dekorationen, Beleuchtungen, elektrischen Produkten, Smart-Home-Produkten sowie Produkten zur Heimaufbewahrung und Heimorganisation.

Bislang konnte die GSOS mehr als 800.000 Seitenaufrufe aus über 140 Ländern und Regionen verzeichnen. Die führenden zehn geografischen Herkunftsorte waren dabei Hongkong, die USA, Festlandchina, Indien, Australien, Singapur, das Vereinigte Königreich, Malaysia, die Philippinen und Japan. Zu den Geschäftstypen dieser Käufer gehören Großhändler, Vermittler (Agenten/Berater/Distributoren), Online-Verkäufer und Einkaufsbüros.

Die Veranstaltung zur Online-Beschaffung bietet während der Ausstellungszeiten rund um die Uhr einen Business-Service an, der es Einkäufern ermöglicht, für ihren Beschaffungsbedarf geeignete Lieferanten zu finden und zu kontaktieren, Angebote zu erhalten und private Online-Treffen zu vereinbaren. Neben den virtuellen Ständen sieht die Show eine Haupthalle, thematisch abgestimmte Produktpavillons, Berichte über Lieferanten und Produktvideos vor, sowie 40 Seminare, die von 50 Fachrednern geleitet werden - zu einer Reihe von Beschaffungsthemen auf Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Mandarin und Kantonesisch. Auftritte von 22 Sängern, Tänzern, Zauberern und anderen Entertainern von Weltklasse machen die Show zur weltweit einzigen Veranstaltung für Online-Beschaffung, die Unterhaltungssegmente beinhaltet.

"Global Sources engagiert sich seit 50 Jahren für die Förderung des Handels", so Hu Wei, CEO von Global Sources. "Als einzige O2O-Plattform in Chinas Exportbranche setzt sich Global Sources unermüdlich ein, den sich ständig ändernden Beschaffungsanforderungen von Einkäufern gerecht zu werden."

"Zusätzlich zu allen Merkmalen von 'GS Match' versetzt die GSOS Einkäufer und Lieferanten in die Lage, über Online-Meeting-Sofort-Chats miteinander zu interagieren. Qualitativ hochwertige Einkäufergemeinschaften und GS-geprüfte Lieferanten ermöglichen ein neues Beschaffungserlebnis, das zur heutigen Nachfrage passt."

Registrierungen sind möglich unter https://bit.ly/3fWHFj9.

