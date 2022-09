Mobileum

Mobileum wird im Gartner® „Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions" als repräsentativer Anbieter für das Jahr 2022 genannt

Mobileum Inc. („Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyselösungen für Roaming- und Netzwerkdienste, Sicherheit, Risikomanagement, Tests und Service Assurance sowie Subscriber Intelligence, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Gartners „ Market Guide for CSP Service and Network Assurance Solutions" als repräsentativer Anbieter auf dem Markt für CSP-Service- und Netzwerksicherungslösungen für das Jahr 2022 aufgeführt wird.

Laut Gartner ist die „Modernisierung der Service- und Netzwerksicherheit entscheidend für viele CSP-Ziele wie automatisierte Abläufe, Verbesserung der Kundenerfahrung, absichtsgesteuerte Orchestrierung und verbesserte 5G-Dienste."

„5G bringt mit Funktionen wie Network Slicing, Multi-Access Edge Compute, Cloud und Virtualisierung neue Komplexität in das Netzwerk. Daher ist es für Kommunikationsdienstleister (CSPs) von entscheidender Bedeutung, über eine Service Assurance-Lösung zu verfügen, die einen 360-Grad-Blick auf die Netzwerkleistung und die Qualität der Kundenerfahrung bietet. Das Service Assurance-Portfolio von Mobileum bietet alle Funktionen, die für die Überwachung der Netzwerk-KPIs und der Anwendungsleistung, die Messung der Serviceerfahrung der Endbenutzer und die Bereitstellung von verwertbaren Erkenntnissen für das Netzwerk-Performance-Management erforderlich sind", erklärt Gabriel Chiriacescu, Mobileum SVP, Head of Testing & Service Assurance.

Die Mobileum Assurance Solution (MAS) kombiniert das Beste aus der Mobileum-Technologie und führt mehrere Datenquellen zusammen. Sie nutzt sequentielle, automatisierte Tests, um Betreibern die Durchführung umfassender Tests vom Labor bis zum Live-Einsatz und Betrieb zu ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht MAS aktive End-to-End-Tests mit synthetischer und passiver Verkehrsanalyse.

Die Lösung kombiniert eine noch nie dagewesene Anzahl von Datenquellen, um 360-Grad-Einblicke in die Servicequalität zu erhalten, sowohl im Hinblick auf die Kundenerfahrung als auch auf die Netzleistung. Durch die Analyse von synthetischen Verkehrsmessungen, KPIs für das Kundenerlebnis und KPIs für den Netzwerkzustand können CSPs das Kundenerlebnis bestimmen, die Auswirkungen auf das Geschäft überprüfen und immer schwieriger zu diagnostizierende Netzwerkfehler erkennen und so eine insgesamt verbesserte Netzwerkqualität gewährleisten. Darüber hinaus ermöglicht die Kreuzkorrelationsanalyse über das Netzwerk, die Benutzer-KPIs und die Service-KPIs den CSPs einen Einblick auf granularer Ebene, so dass sie Korrekturmaßnahmen ergreifen und die Durchlaufzeit vom Netzwerkausfall bis zum Abschluss des Netzwerk-Upgrades reduzieren können.

Mit diesen Erkenntnissen können CSPs die Ursachenanalyse optimieren und Netzwerk-Upgrades zeitnah und kostengünstig durchführen. Mobileum Assurance Solution bietet eine Service Assurance-Funktion, die Service-KPIs über RAN-, CORE-, IMS- und BSS-Systeme hinweg korreliert, um die Quality of Experience für Sprach-, Daten-, Video-, Social Networking-, Messaging- und Notfalldienste zu gewährleisten. Darüber hinaus stellen die zukunftssicheren Test-, Überwachungs- und Analysefunktionen sicher, dass CSPs selbst die komplexesten Aufgaben wie 5G Edge Analytics und dynamische Massenereignisse bewältigen können.

Haftungsausschluss von Gartner:

GARTNER ist ein eingetragenes Warenzeichen und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. bzw. seiner Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet.

Gartner unterstützt keine bestimmten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Marktforschungspublikationen genannt werden, und rät Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen zu wählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Marktforschungspublikationen aus den Meinungen der Martkforschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Informationen zu Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekommunikationsanalyselösungen für Roaming, Kernnetz, Sicherheit, Risikomanagement, nationale und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden vertrauen auf die Active Intelligence-Plattform, die fortschrittliche Analyselösungen bereitstellt und es den Kunden ermöglicht, tiefgreifende Netzwerk- und Betriebsinformationen mit Echtzeitmaßnahmen zu verbinden, die den Umsatz steigern, die Kundenerfahrung verbessern und die Kosten senken. Mobileum hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley und unterhält weltweit Niederlassungen in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Portugal, Singapur, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

