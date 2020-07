Hondo Enterprises

Das britische Immobilienunternehmen Hondo Enterprises nutzt in Partnerschaft mit Savills das BioProtectUs(TM)-System in Großbritannien

Die revolutionäre Technologie bietet antimikrobiellen Schutz für bis zu 90 Tage und schützt vor SARS-CoV2 für mehr als sechs Wochen

Hondo Enterprises hat in Partnerschaft mit Savills als erstes und einziges Unternehmen in Großbritannien das BIOPROTECTUs(TM)-System genutzt, das von BioSupplies.com, LLC in Großbritannien angeboten wird. Wenn es auf Oberflächen und Räume aufgetragen wird, bildet es einen äußerst haltbaren Schutzschild, der bis zu 90 Tage lang antimikrobiellen Schutz bietet und das Wachstum und die Ausbreitung von problematischen Algen, Bakterien, Pilzen, Schimmel und Viren hemmt und verhindert. Das System, das ein mikrobiologisches Mittel auf Wasserbasis mit der Bezeichnung BIOPROTECT(TM) enthält, wurde von einer Drittpartei unabhängig verifiziert, um SARS-CoV-2 mehr als sechs Wochen lang von Oberflächen zu tilgen. SARS-CoV-2 ist das Coronavirus, das COVID-19 verursachte.

Die Partner haben sich darauf geeinigt, das System zur Unterstützung ihres verwalteten Portfolios, einschließlich Brixton Village, Cancer Research UK und des Leadehall-Gebäudes, einzusetzen und das Dienstleistungsangebot auf die Bewohner der verwalteten Gebäude auszudehnen. Durch eine spezielle Vertriebsvereinbarung ist Hondo mit Partnern mit Savills das erste Unternehmen in Großbritannien, das das revolutionäre Reinigungssystem einsetzt.

"Eine der wichtigsten wirtschaftlichen Herausforderungen nach dem Lockdown besteht darin, den Verbrauchern das Vertrauen zu geben, wieder in die Öffentlichkeit zu treten und Einzelhandels- und Gastgewerbeunternehmen zu besuchen. Wir konnten uns mit BioProtect zusammenschließen, um dieses unglaubliche Produkt nach Großbritannien zu bringen und damit sicherzustellen, dass die Menschen auch außerhalb ihres Zuhauses Kontakte knüpfen, einkaufen und sich sicher fühlen können", so Taylor McWilliams von Hondo Enterprises.

Anfang Juni gab das Global Virus Network (GVN), eine Koalition der weltweit führenden Virologen, nach "umfangreichen Tests" bekannt, dass zwei seiner Centers of Excellence gezeigt haben, dass die "BIOPROTECT"-Formel von ViaClean Technologies SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht, auf Oberflächen eliminiert und eine kontinuierliche viruzide Restaktivität für mehr als sechs Wochen gewährleistet."

Informationen zu Hondo Enterprises

Hondo Enterprises ist ein Immobilieninvestitions-, Entwicklungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf Transaktionen im Zentrum Londons spezialisiert hat.

Das aktuelle Portfolio von Hondo Enterprises besteht aus drei Parkhäusern, die zwecks Sanierung/Neugestaltung an NCP vermietet sind; dem Brixton Market, einer Ansammlung von mehr als 140 einzigartigen Einzelhandels- und Lebensmittelhändlern, die auf mehr als 0,80 Hektar im Stadtzentrum von Brixton ansässig sind, und dem direkt an den Brixton Market angrenzenden Erschließungsgebiet Sports Direct, das für Büro- und Einzelhandelsflächen vorgesehen ist.

