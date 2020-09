Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner

"Könnte schreien" - Klingt spannend? Ist spannend!

Gelnhausen (ots)

Schon lange und zurzeit noch verstärkt durch Corona, kommen viele Frauen an ihre Belastungsgrenze. Es entstehen wieder traditionelle Rollenbilder wie in den 60ziger/ 70ziger Jahren.

Das Hamsterrad aus Arbeit, Kinderversorgung , Partnerschaft, Abhängigkeiten, Ängstenoder Süchten, Existenzängsten, finanzielle Not, häusliche Gewalt etc. dreht sich und lässt Frauen in unsere Gesellschaft nur selten zur Ruhe kommen und an ihr schöpferisches Potential gelangen.

DABEI GIBT ES MÖGLICHKEITEN, DIES ZU LEBEN!

Oft muss man sich dafür jedoch zunächst von früherer Erziehung und von übernommenen Prägungen und Fesseln befreien, um Mut zu schöpfen um seine kreativen Möglichkeiten auszuprobieren.

Ursprünglich wollte sich die Autorin vor allem kreativ ausprobieren. Doch aus einem leidenschaftlichen Experiment, entstand ihr Buch in zwei Bänden "Könnte schreien", welches sie in viereinhalb Jahren, ausschließlich nachts im Urlaub schrieb. Weit vorher und wieder während des Schreibens gelangte Carola Clever zu der Erkenntnis, dass in vielen Frauen ein großes kreatives Potenzial schlummert. Sie ruft daher die Frauen dieser Welt dazu auf, sich Unterstützung zu suchen und Ihr Potential auszuleben.

"KÖNNTE schreien" von www.Carola-Clever.com

EIN PLÄDOYER AN HEUTIGE STARKE FRAUEN

Auf der authentischen Wegbeschreibung durch den unentdeckten Kontinent der eigenen Seele, erfahren Leser*innen, wie man herausfordernde Lebenssituationen klug und kraftvoll begegnen kann. Reisen in fremde Kulturen, exotische Rituale, ungewöhnliche Charaktere, eröffnen alternative Perspektiven und Sichtweisen. Die Protagonistin Valentina Behrmann auf ihrer Entwicklungsreise erkennt, dass in jeder Frau das Potenzial steckt, das eigene Leben in die Hand zu nehmen, auch wenn das Wissen darum oft verschüttet ist. Das der eigene Selbstwert und die Wertschätzung Ihrer Person, eine wichtige Voraussetzung bilden.

Band 1 Ursache und Wirkung

Band 2 Metamorphose=Wandlung

GLÜCKSMOMENTE, LEBENSLUST & LEBENSFREUDE

EINE GESCHICHTE, DIE HERZ UND SEELE ZUTIEFST BERÜHRT

Wahre Begebenheiten beziehen sich auf Reisen, fremde Kulturen, exotische Rituale sowie Begegnungen der Autorin mit ungewöhnlichen und starken Frauen.

Band 1

Schauplatz: Typisch deutsche Kleinstadt engstirniges Elternhaus Zwänge und Manipulationen Carola Clever, ISBN: 9783749786770, 15,99 Euro

Eine junge Frau bricht alle Brücken hinter sich ab, um sich von den Zwängen ihres Elternhauses und dem Muff der Kindheit in einer typischen deutschen Kleinstadt zu befreien. Die Zwänge und Manipulationen der Kindheit in einem engstirnigen Elternhaus nehmen der Protagonistin die Luft zum Atmen. Valentina fühlt sich unterdrückt und eingeengt und versucht die Flucht nach vorn. Sie zieht ans andere Ende der Welt, nach Kanada. Beherzt und unerschrocken geht sie neue Wege. Doch sie überfordert sich, und das führt beinahe zur Katastrophe.

Band 2

Schauplatz: Toronto/Kanada - Achterbahnfahrt - bewegende, ungewöhnliche Frauen Carola Clever, ISBN: 9783347059160, 15,99 Euro

Valentinas Leben gleicht einer Achterbahnfahrt, einem wilden Ritt mit vielen Aufs und Abs. Doch dann macht sie bewegende neue Erfahrungen und trifft ungewöhnliche Frauen, deren Schicksale und weise Botschaften sie tief berühren. Nach vielenschmerzhaften wie beglückenden Episoden findet sie zu sich selbst.

LESENSWERT weil ...

die Entwicklungsreise einer jungen Frau, Frauen dazu auffordert, sich von den frühen, durch Erziehung und Erfahrungen übernommenen Prägungen und Fesseln zu befreien, um in herausfordernden Lebenssituationen, alternative Perspektiven und neue Wege zu erkennen. Erfahren, wie man klug die eigene Kraft einsetzt und Kreativität im authentischen ICH lebt, denn in Frauen schlummert eine verborgene Kraft. A Seed of Love oder der Samen der Liebe der nur mit dem Herzen verstanden wird.

Klingt spannend? Ist spannend!

Auf der Seite: www.Carola-Clever.com

finden Sie zu den Drohnenvideos, Büchern, Leseproben, Instagram: www. Carola.Clever, Bewertungen, YouTube Interviews.

Eine Lesermeinung bei Amazon

Ein Buch (das sich aus Band 1 +2 zusammensetzt), geschrieben von einer sehr welterfahrenen Frau. Sie hat zudem den scharfen Blick auf die Gesellschaft gerichtet, besonders die Rolle der Frau und besitzt dennoch eine tiefe, spirituelle Verbindung zum Sein und der Natur.Ich habe es genossen, dass die eigenen, eingefahrenen Dinge im Leben aufgezeigt werden aber mit sehr viel Humor und Augenzwinkern.

Die Geschichte ist sehr humorvoll ohne Fingerheben geschrieben und ich (und auch mein Mann, dem ich diese Situationen oft vorgelesen habe) habe sehr oft über die Situationen gelacht. Dennoch legt sie den Finger in die Wunde und gibt hintergründig so einige Anreize zum Hinterfragen der eigenen Fahrschienen im weiblichen Leben. Kurzum, das ist KEIN feministischer Roman, sondern eine humorvoll und entspannt geschriebene Geschichte der Lebensreise von Valentina, die jede Frau dazu auffordert, ihre eigene, innere Kreativität vollen Vorschub zu geben. Schön ist auch, dass diese Geschichte an real existierenden Orten spielt.

Ich finde, dass dieses Buch es mehr als verdient hat, gelesen zu werden und der Preis ist absolut fair!

Einige Lesermeinungen können auch auf Instagram: Carola.Clever abgerufen werden

Weiteres zur Autorin:

Nach ihrem langjährigen Aufenthalt in den USA und Kanada arbeitete Carola Clever erfolgreich im Management der deutschen Industrie. Schon als Jugendliche war sie fasziniert vom Schreiben und der menschlichen Psyche. Ausbildungen, Seminare, Vorträge und Bücher von Dr. Rüdiger Dahlke und anderen gleich Gesinnten, Reisen in viele Länder der Erde, exotische Kulturen, außergewöhnliche Rituale, Begegnungen mit starken Frauen führten zur entscheidenden Horizonterweiterung und interessanten Erkenntnissen, die schließlich zum Wunsch reiften, diese Erkenntnisse in einem Roman niederzuschreiben. Die Autorin lebt mit Ehemann, Hund und Katze in Nordrhein-Westfalen.

