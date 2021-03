E-Wheels

Mit Vollgas in den Frühling - Ihr Partner für E-Mobilität

E-Wheels.ch ist ein Onlineshop, der sich komplett der elektrischen Fortbewegung verschrieben hat. Hier finden Sie qualitativ hochwertige E Scooter, E Cruiser und E Roller von etablierten Marken. Die Auswahl ist gross und jeder findet das Modell, das am besten zu Ihm passt.

Denn die Kundenzufriedenheit ist für E-Wheels.ch nicht nur eine Worthülse, sondern eine Philosophie, die jeden Tag aktiv gelebt wird. Per E-Mail oder Kontaktformular, werden Fragen kompetent und schnell beantwortet. So haben Sie als Kunde, die gewünschten Informationen innerhalb kürzester Zeit vor den Experten zu Ihrer Verfügung.

Vielfalt im Onlineshop

Der Onlineshop hat eine grosse Auswahl an Fahrzeugen von bekannten Herstellern, hier können Sie stöbern und Ihren Favoriten auswählen. Neben den „normalen“ E Scootern gibt es auch E Scooter mit Strassenzulassung. Diese dürfen in öffentlichen Bereichen, also Strassen und Fahrradwegen genutzt werden. Gerade im Stadtverkehr erhalten Sie so eine grosse Mobilität zu geringen monatlichen Kosten.

E Cruiser sind die aufgepimpte Version der E Scooter. Sie glänzen durch eine hochwertige Ausstattung und besitzen einen Sitz, sodass auch längere Touren äusserst bequem absolviert werden können. Ebenfalls im Programm von E-Wheels.ch sind E Roller und Kleinmotorräder. Diese Fahrzeuge erinnern an die gute alte Vespa, sind aber mit einem kraftvollen Elektromotor ausgerüstet.

Ohne Führerschein mobil sein

Auch hier finden Sie Lösungen im Onlineshop, die es Ihnen erlauben, ohne gültige Fahrerlaubnis weiterhin mobil zu bleiben. Hier macht sich die grosse Expertise dieses Shops bemerkbar. Denn häufig hängt auch der Arbeitsplatz an der eigenen Mobilität und mit den Fahrzeugen von E-Wheels.ch bleibt diese erhalten.

