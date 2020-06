3Forge

3Forge gewinnt Best Sell-Side Analytics

New York (ots/PRNewswire)

AMIs Performance Platform erhält vom Waters 2020 Sell-Side TechnologyCommittee zum zweiten Jahr in Folge den ersten Rang

3Forge gab heute bekannt, dass ihre AMI PerformancePlatform als Sieger der Kategorie "Best Sell-Side Analytics Product" der Waters Sell-Side Technology Awards 2020 gekürt wurde.

"Leistungsfähige Analysen sind in diesem datengetriebenen Ökosystem der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit. Daher freuen wir uns sehr, dass Waters unsere Führungsrolle in diesem Bereich honoriert hat. Unsere Kunden, zu denen u. a. die drei größten Investmentbanken gehören, benötigen die besten Quanten- und Datenwissenschaftler der Welt. Diese benötigen im Gegenzug die 3Forge-Technologie für präzise und exotische Datenanalysen", sagte Robert Cooke, Gründer und CTO von 3Forge.

Mit AMIs prädiktiver Analytik kombiniert mit fortschrittlichen Visualisierungstechniken, ermöglicht es die Plattform den Kunden von 3Forge tiefere Einblicke in Datentrends zu erhalten und versteckte Möglichkeiten zu entdecken, die sonst nirgends zu finden sind.

AMI ist die einzige Plattform, die den Nutzern Big-Data-Zugang zu komplexen Informationen über verschiedene Systeme auf einem einheitlichen, webbasierten Dashboard in Echtzeit bietet. Die Unternehmen konnten die Entwicklungszeit- und Kosten durch den Einsatz dieser leistungsfähigen, funktionsreichen Plattform deutlich reduzieren. Diese verwendet die bestehende Dateninfrastruktur eines Unternehmens, verknüpft die unterschiedlichen gewünschten Daten miteinander und erstellt schnelle Visualisierungen in Echtzeit.

Informationen zu 3Forge LLC

3Forge arbeitet weiter an der Verfeinerung ihrer skalierbaren webbasierten Unternehmensplattform, um den Austausch von Legacy-Anwendungen zu erleichtern, die Produktivität zu steigern und die Markteinführungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten (TCO) drastisch um 50 Prozent zu senken. 3Forge ist der Marktführer für die Tier-1-Visualisierung von historischen und Echtzeitdaten in einer Vielzahl von Anwendungsfällen. Bei einem unabhängigen Test der AMI-Plattform von 3Forge durch das Securities Technology Analysis Center (STAC), übertraf AMIs schlanke Webtechnologie die Echtzeitleistung traditioneller schwergewichtiger Frontends. 3Forge wurde von Waters Technology in den Jahren 2019 und 2020 mit dem Best Sell Side Award ausgezeichnet. 3Forge LLC hat ihren Hauptsitz in New York, NY. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.3forge.com und linkedIn.com/company/3forge.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Peter Sibirzeff Head of Business Development 3Forge LLC Mobile: +1.646.321.4139 peter.sibirzeff@3forge.com