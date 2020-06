StorPool Storage

StorPool Storage verkündet 40 % Wachstum im 1. Halbjahr 2020 und erstaunlichen 73 % Netto-Promoter-Score

Sofia, Bulgarien (ots/PRNewswire)

Der Marktführer im Bereich hochleistungsfähiger softwaredefinierter Speicher StorPool Storage kündigt für das erste Halbjahr 2020 ein Wachstum von über 40 % gegenüber dem Vorjahr an. Zu den bemerkenswertesten Neukunden gehören ein weltweit operierendes börsennotiertes IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, ein führender britischer MSP, eines der größten Hosting-Unternehmen Indonesiens, eines der Top-Datencenter der Niederlande, ein schnell wachsender Public-Cloud-Anbieter in Großbritannien und andere.

Der europäische Storage-Anbieter gehört zu den wenigen stabilen, profitablen und schnell wachsenden Speicherunternehmen weltweit. Ohne Finanzierungsrunden in den letzten fünf Jahren erzielt der Anbieter weiterhin ein zweistelliges Wachstum, indem er organisch in seinen bestehenden Marktsegmenten expandiert und in neue eindringt.

Durch eine Aufrüstung seiner starken Kerntechnologie mit einem CSI-Plugin, das eine dauerhafte Speicherung von K8S-Containern ermöglicht, erweiterte StorPool Ende 2019 seine Präsenz auf dem Kubernetes-Markt. Seitdem verbessert das Unternehmen kontinuierlich seine Kubernetes-Integration.

Auf der Technikseite kündigte StorPool neue Multi-Site- und Multi-Cluster-Funktionen an, die seine leistungsstarke Datenmanagement-Plattform erweitern. Mit diesen Funktionen können die Kunden von StorPool ihre Last zwischen den Standorten verteilen, virtuelle Maschinen nahtlos zwischen Rechenzentren migrieren und Speichersysteme im Rechenzentrumsmaßstab mit 10s Petabyte schnellem Blockspeicher aufbauen.

"In Zeiten der COVID-19-Pandemie beobachten wir einen stetigen Zuwachs an Kunden und einen stetigen Anstieg der Einnahmen. Dies ist auf die sich beschleunigende digitale Transformation zurückzuführen. Als führender Speicheranbieter für IT-Infrastrukturen garantieren wir unseren Kunden und ihren unternehmenskritischen Anwendungen hohe Leistung, hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit", so Boyan Ivanov, CEO von StorPool.

"StorPool bietet ein extrem hochwertiges Produkt mit hervorragendem technischem Support, was zu einer Abwanderungsrate von nur 0,96 % und einem erstaunlichen NPS (Net Promoter Score) von 73 % geführt hat und damit weit über den Top-Benchmarks der Branche liegt. Dies sind neben unserem großartigen Team einige der wichtigsten Triebkräfte unseres Wachstums".

StorPool hat seinen Personalbestand nicht verringert und und besetzt aktiv eine Reihe von Stellen. "Wir haben ein hervorragendes Team bei StorPool zusammengestellt. Dies zeigt sich in der erstaunlichen Effizienz und Leistungsfähigkeit des Unternehmens und der sehr geringen Mitarbeiterfluktuation, was auf unseren einzigartigen Ansatz zur Produkt- und Unternehmensentwicklung zurückzuführen ist.

Unser Ziel für das Jahr 2020 ist es, mehr Unternehmen, die öffentliche oder private Clouds betreiben, dabei zu unterstützen, ihre Daten effizienter zu speichern und dadurch unsere Akzeptanz und Einnahmen zu steigern", teilt Boyan Ivanov, CEO von StorPool, mit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei StorPool unter: info@storpool.com

Pressekontakt:

Ivet Petrova

ip@storpool.com

+359883321596